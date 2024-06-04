Onlara Çifte Bayram! Kurban Bayramı'nda Konser Verecek Ünlü İsimlerin Sahne Ücretleri Yine Gündem Oldu
Onlara Çifte Bayram! Kurban Bayramı'nda Konser Verecek Ünlü İsimlerin Sahne Ücretleri Yine Gündem Oldu
Ebru Gündeş, Hadise, Zeynep Bastık gibi Kurban Bayramı'nda dinleyicileriyle buluşacak isimlerin konser ücretleri yine ve yeniden gündem oldu.
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Her sene bayram sahneleriyle ve alacakları ücretlerle gündem olan Ajda Pekkan ve Tarkan ikilisine bu sene birçok ünlü isim katıldı.
Çıtayı arşa çıkartan pop yıldızlarımızın yolundan giden Hadise ve Zeynep Bastık gibi ünlü isimler resmen Kurban Bayramı tatilinde çifte bayram yaşayacak!
Bayram boyunca Türkiye'nın dört bir yanında sevenleriyle buluşacak isimlerin sahne ücretleri yine olay oldu.
Sözcü'nün haberine göre, Zeynep Bastık, Gülşen, Hadise, Koray Avcı ve Ebru Gündeş gibi isimleri bayram tatilinde izlemenin ve otelde konaklamanın maliyeti, 29-49 bin lira arasında değişiyor.
Gülşen'in sahne alacağı Kıbrıs'ta ünlü şarkıcıyı dinlemenin ve 5 gece otelde konaklamanın kişi başı ücreti 48 bin 900 TL.
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Yine Kıbrıs'ta sahne alacak Hadise'yi dinlemenin ve 3 gece ultra lüks bir otelde konaklamanın bedeli ise 44 bin 300 TL.
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