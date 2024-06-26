Bir Film Senaryosu Daha Gerçek Oldu: The Notebook Filminin Yıldızı Gena Rowlands'a Alzheimer Teşhisi Konuldu
Bir Film Senaryosu Daha Gerçek Oldu: The Notebook Filminin Yıldızı Gena Rowlands'a Alzheimer Teşhisi Konuldu
The Notebook filminin yıldız isimlerinden biri olan, filmde Allie karakterinin yaşlı halini canlandıran Gena Rowlands'a Alzheimer teşhisi konuldu.
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Başrollerini Ryan Gosling ve Rachel McAdams'ın paylaştığı, aşk filmi denildiğinde ilk akla gelen filmlerden biri olan, yıllardır popülaritesini kaybetmeyen The Notebook filmini daha önce duymayan, izlemeyen sanıyoruz ki yoktur.
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Sevilen filmin senaryosu gerçek oldu! The Notebook (Not Defteri) filminde başrol Allie'nin yaşlı halini canlandıran Hollywood'un efsane oyuncularından Gena Rowlands'ın Alzheimer hastalığına yakalandığı ortaya çıktı.
Oğlu Nick Cassavetes'in yönetmenliğini yaptığı filmde Allie'nin alzheimer teşhisi konulan yaşlılığını canlandıran 94 yaşındaki usta oyuncu bu haberle sevenlerini üzdü.
Oğlu Cassavetes'in isteği üzerine bu hastalığı geçiren bir kadını oynayan Rowlands o zamanlar “Nicholas Sparks'ın romanından uyarlanan The Notebook özellikle çok zor bir deneyimdi çünkü Alzheimer hastası bir karakteri canlandırıyorum. Bunu annemle yaşadım ve eğer filmi Nick yönetmemiş olsaydı, bu yola başvuracağımı sanmıyorum. Zor ama muhteşem bir filmdi." ifadelerini kullanmıştı.
Ryan Gosling (Noah) ve Rachel McAdams'ın (Allie) başrollerini paylaştığı filmin senaryosunun gerçeklik kazanması en sevilen aşk filmlerinden biri olan Not Defteri filmine bambaşka bir boyut daha kattı...
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