Bir Film Senaryosu Daha Gerçek Oldu: The Notebook Filminin Yıldızı Gena Rowlands'a Alzheimer Teşhisi Konuldu

'Annemin Allie'nin yaşlı versiyonunu oynamasını istemiştim. Alzheimer hakkında konuştuk ve bu konuda gerçekçi olmak istedik. Annem son beş yıldır Alzheimer hastası. İnanılmaz bir durum. Annem, Alzheimer hastası birini canlandırdı, şimdi kendisi Alzheimer hastası.' şeklinde konulan filmin yönetmeni derin üzüntüsünü belirterek hastalığı duyuran isim oldu.