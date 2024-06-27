Umarız Sözünü Tutar! Katy Perry Açtığı Yayında Türkiye'de Konser Vereceğini Duyurdu
Umarız Sözünü Tutar! Katy Perry Açtığı Yayında Türkiye'de Konser Vereceğini Duyurdu
En son 15 sene Türk hayranlarıyla buluşan Katy Perry Paris'te açtığı yayında müjdeli haberi verdi! İstanbul'a geleceğini söyleyen ünlü isim hayranlarını sevindirdi.
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Şarkılarıyla müzik sektöründe çığır açan yenilikler yapan, çıkarttığı her şarkıyla yıllarca kendini dinletmeyi başaran Katy Perry samimiyeti ile gönüllerde ayrı bir yere sahip isimlerden.
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Renkli kişiliği ve iddialı kıyafetleriyle her seferinde gündeme oturmayı başaran ünlü şarkıcı ikonik hareketleriyle adından bahsettirmeden edemiyor.
En son 2009 senesinde Türk hayranlarıyla buluşan Katy Perry Instagram hesabından yaptığı canlı yayında müjdeli haberi duyurdu!
Daha önce "Hello Katy Tour" ile İstanbul'da sahne alan Perry, Türk hayranlarının sorularına karşı "İstanbul beni bekliyor. İstanbul'a geliyorum" sözleriyle sevenlerini havalara uçurdu.
Yeni şarkısı Women's World'ün tanıtımı için giydiği 60 metrelik elbiseyle dikkat çeken şarkıcının yıl sonunda turneye çıkması ve kış aylarında Türkiye'ye gelmesi bekleniyor!
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