Serdar Ortaç Level C5'in 'Sezen Aksu' Parçasının Sözlerini Karıştırınca Işık Hızında Kendi Şarkılarına Döndü

Popmagtr isimli hesabın paylaştığı videoda, son zamanların listelerden düşmeyen şarkılarından biri olan Leven C5'in 'Sezen Aksu' isimli şarkısını seslendirmeye yeltenen Serdar Ortaç'ın sözleri karıştırmasıyla 'Poşet'e bağlaması bir oldu!