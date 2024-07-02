Serdar Ortaç Level C5'in 'Sezen Aksu' Parçasının Sözlerini Karıştırınca Işık Hızında Kendi Şarkılarına Döndü
Serdar Ortaç Level C5'in 'Sezen Aksu' Parçasının Sözlerini Karıştırınca Işık Hızında Kendi Şarkılarına Döndü
Popmagtr isimli hesabın paylaştığı videoda, son zamanların listelerden düşmeyen şarkılarından biri olan Leven C5'in 'Sezen Aksu' isimli şarkısını seslendirmeye yeltenen Serdar Ortaç'ın sözleri karıştırmasıyla 'Poşet'e bağlaması bir oldu!
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Özellikle sosyal medya hesabından açtığı yayınlarla zamam zaman hayranlarını güldüren zaman zaman da hem sağlık sorunları yüzünden üzen Serdar Ortaç gündemden bir an olsun düşmüyor.
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Son zamanlarda sahnelerindeki davranışlarıyla adından bahsettiren Serdar Ortaç aldığı tepkiler sonrası alkolü bırakacağı konusunda sevenlerine söz vermiş ve son Harbiye konseri ile hayranlarını sevindirmişti.
Şarkı sözlerini unutan, ayakta duramayan, dansçılarına yönelik tavırlarıyla çok konuşulan Ortaç bu sefer de yaza damgasını vuran o şarkıyı seslendirmeye çalıştığı anlarla konuşuldu!
Popmagtr isimli hesabın yaptığı paylaşımda Leven C5'in popüler şarkısı 'Sezen Aksu'yu seslendirmeye çalışan Serdar Ortaç sözleri bilemeyince ışık hızında Poşet şarkısını söylemeye başladı.
Videonun paylaşılmasının ardından Ortaç'ın açıklaması da gecikmedi! "Şaka yaptım" diyen şarkıcı "büyütmeye gerek yok" ifadelerini kullandı.
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