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Gelin Hanım Pek Şık, Acun Ilıcalı Bildiğiniz Gibi: Yeni Evli Aşıklar Bu Sefer de Oğulcan Engin'in Davetinde!

Gelin Hanım Pek Şık, Acun Ilıcalı Bildiğiniz Gibi: Yeni Evli Aşıklar Bu Sefer de Oğulcan Engin'in Davetinde!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
19.09.2024 - 00:09

Balayına sıra gelmiyor! Yeni evli Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya, bu sefer de Oğulcan Engin'in mekanının 5. yıl kutlamasında görüntülendi!

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Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya, dört buçuk yıllık ilişkilerini 4 Eylül'de evlilikle taçlandırdı biliyorsunuz!

Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya, dört buçuk yıllık ilişkilerini 4 Eylül'de evlilikle taçlandırdı biliyorsunuz!

Ünlülerin akın ettiği görkemli düğünün her bir detayı sosyal medyanın gündemine bomba gibi oturdu.

Ünlülerin akın ettiği görkemli düğünün her bir detayı sosyal medyanın gündemine bomba gibi oturdu.

E açık konuşmak lazım, etkisinden çıkmamız da biraz zaman aldı! Nikaha sürat teknesiyle teşrif etmeleri detayından, Çağla Altunkaya'nın gelinliği ve arter parti elbisesine, Ilıcalı'nın "her şey karım için" temalı düğün konuşmasından, Melisa'nın mini gelinliğine o geceye dair hafızalara kazındı.

E açık konuşmak lazım, etkisinden çıkmamız da biraz zaman aldı! Nikaha sürat teknesiyle teşrif etmeleri detayından, Çağla Altunkaya'nın gelinliği ve arter parti elbisesine, Ilıcalı'nın "her şey karım için" temalı düğün konuşmasından, Melisa'nın mini gelinliğine o geceye dair hafızalara kazındı.

Çiftten balayı fotoğrafı bekliyorduk ki geçtiğimiz günlerde Acun Medya Reklam Grup Başkanı Arzu Umurdağ'ın düğününde ilk kez beraber görüntülendiler.

Çiftten balayı fotoğrafı bekliyorduk ki geçtiğimiz günlerde Acun Medya Reklam Grup Başkanı Arzu Umurdağ'ın düğününde ilk kez beraber görüntülendiler.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Birbirinden kopamayan yeni evliler, geçtiğimiz saatlerde de Oğulcan Engin'in mekanının 5. yıl kutlamasında beraber boy gösterdi.

Birbirinden kopamayan yeni evliler, geçtiğimiz saatlerde de Oğulcan Engin'in mekanının 5. yıl kutlamasında beraber boy gösterdi.
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Gelin hanımın şıklığı, Acun Ilıcalı'nın ise her zamanki gibi eşofman üstü ve altı tercih etmesi gözlerden kaçmadı!

Gelin hanımın şıklığı, Acun Ilıcalı'nın ise her zamanki gibi eşofman üstü ve altı tercih etmesi gözlerden kaçmadı!

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