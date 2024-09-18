Hepsi Kuğu Gibiydi: Sezonu Kapattık, 2024 Yazının En Güzel Gelinini Seçiyoruz!

Nasıl geçti anlamadık ama şunun şurasında 2024'ün bitmesine de bir şey kalmadı! Bu yıl da birbirinden ünlü isimler dünyaevine girdi, fakat klasiktir bilirsiniz her sene yaz düğünleri bir başka olur! Eylülün sonuna geldik, sanıyoruz ki yazı da kapattık artık!

Vakti geldi... Hazırsanız gelin,, hep beraber bu yazın en güzel gelinini seçelim! ❤️