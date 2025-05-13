Apple ile Birlikte 7 Teknoloji Firmasına iPhone Fiyatları Soruşturması
Rekabet Kurumu, teknoloji devi Apple'ın Türkiye'de faaliyet gösteren şirketi Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi (Apple) hakkında tüketici elektroniği ürünlerinin geri alımına yönelik pazarda fiyatları koordine etmeye çalışarak 4054 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğini tespit etmek amacıyla soruşturma başlattığını duyurdu.
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Rekabet Kurulu, sıfır ve ikinci el Apple ürünlerinin satışında faaliyet gösteren teşebbüsler arasında fiyat koordinasyonu yapılıp yapılmadığını incelemek üzere başlattığı soruşturmayı genişletme kararı aldı.
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İlk soruşturma Şubat ayında açılmıştı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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