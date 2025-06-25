Instagram Yeniden Paylaşma Özelliğini Test Ediyor: Kullanıcılar Artık Gönderileri Tekrar Yayabilecek

Şirket, 16 Haziran 2025 tarihinde bu testleri doğruladı. Aslında Instagram’ın bu sistemi 2022’den beri geliştirdiği biliniyor. Bugüne kadar kullanıcılar yalnızca bir başkasının gönderisini hikayesinde paylaşabiliyor ya da özel mesajla gönderebiliyordu. Ancak bu yeni özellik sayesinde gönderiler tıpkı X’teki retweet sistemi gibi ana akışta tekrar yayınlanabilecek.

Instagram, yeni paylaşım sistemini doğruladı ancak özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı açıklanmadı. Özelliğin kullanıma açılması durumunda, şu anda farklı uygulamalarla yapılan yeniden paylaşım işlemlerine gerek kalmayacak.