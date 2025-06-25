Instagram Yeniden Paylaşma Özelliğini Test Ediyor: Kullanıcılar Artık Gönderileri Tekrar Yayabilecek
Instagram, uzun süredir konuşulan yeniden paylaşma özelliğini test etmeye başladığını doğruladı. Şirket, 2022’den beri bu özellik üzerinde çalışıyordu. Kullanıcılar artık gönderileri ana akışta tekrar paylaşabilecek. Bazı test kullanıcıları kendi gönderilerini de yeniden paylaşabildiğini bildirdi. Özelliğin tüm kullanıcılara açılıp açılmayacağı ise henüz belli değil.
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Instagram şu anda gönderilerin doğrudan akışta yeniden paylaşılmasına izin verecek bir özellik üzerinde çalışıyor.
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Instagram, bu özellikle birlikte içerik üreticilerinin erişimini artırmayı hedefliyor.
Kullanıcılardan Instagram'ın bu yeni özelliğine yorum da geldi tabii 👇🏻
Her ay yeni bir özellik getiriyorlar...
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Siz bu özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Haydi yorumlara! 👇🏻
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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