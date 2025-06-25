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Instagram Yeniden Paylaşma Özelliğini Test Ediyor: Kullanıcılar Artık Gönderileri Tekrar Yayabilecek

Instagram Yeniden Paylaşma Özelliğini Test Ediyor: Kullanıcılar Artık Gönderileri Tekrar Yayabilecek

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.06.2025 - 18:46

Instagram, uzun süredir konuşulan yeniden paylaşma özelliğini test etmeye başladığını doğruladı. Şirket, 2022’den beri bu özellik üzerinde çalışıyordu. Kullanıcılar artık gönderileri ana akışta tekrar paylaşabilecek. Bazı test kullanıcıları kendi gönderilerini de yeniden paylaşabildiğini bildirdi. Özelliğin tüm kullanıcılara açılıp açılmayacağı ise henüz belli değil.

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Instagram şu anda gönderilerin doğrudan akışta yeniden paylaşılmasına izin verecek bir özellik üzerinde çalışıyor.

Instagram şu anda gönderilerin doğrudan akışta yeniden paylaşılmasına izin verecek bir özellik üzerinde çalışıyor.

Şirket, 16 Haziran 2025 tarihinde bu testleri doğruladı. Aslında Instagram’ın bu sistemi 2022’den beri geliştirdiği biliniyor. Bugüne kadar kullanıcılar yalnızca bir başkasının gönderisini hikayesinde paylaşabiliyor ya da özel mesajla gönderebiliyordu. Ancak bu yeni özellik sayesinde gönderiler tıpkı X’teki retweet sistemi gibi ana akışta tekrar yayınlanabilecek.

Instagram, yeni paylaşım sistemini doğruladı ancak özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı açıklanmadı. Özelliğin kullanıma açılması durumunda, şu anda farklı uygulamalarla yapılan yeniden paylaşım işlemlerine gerek kalmayacak.

Instagram, bu özellikle birlikte içerik üreticilerinin erişimini artırmayı hedefliyor.

Instagram, bu özellikle birlikte içerik üreticilerinin erişimini artırmayı hedefliyor.
voice.lapaas.com

Paylaşılan içeriklerin daha geniş kitlelere ulaşması ve içerik sahiplerinin görünür olması planlanıyor. Şu anda platformda sıkça karşılaşılan yeniden paylaşılan içeriklerin çoğu, orijinal sahibine atıf yapılmadan dolaşıyor.

Yeniden paylaşma özelliği sayesinde, paylaşılan içeriklerin kim tarafından üretildiği daha net takip edilebilecek. Böylece içerik sahiplerinin görünürlüğü ve içeriklerin kaynak bilgisi korunabilecek. Özelliğin tüm kullanıcılara açılması halinde, gönderilerin tekrar öne çıkarılması ve eski içeriklerin yeniden paylaşılması da mümkün olacak.

Kullanıcılardan Instagram'ın bu yeni özelliğine yorum da geldi tabii 👇🏻

Kullanıcılardan Instagram'ın bu yeni özelliğine yorum da geldi tabii 👇🏻
twitter.com

Her ay yeni bir özellik getiriyorlar...

Her ay yeni bir özellik getiriyorlar...
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
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twitter.com

Siz bu özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Haydi yorumlara! 👇🏻

Siz bu özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Haydi yorumlara! 👇🏻
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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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