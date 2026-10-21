Sağlık Sektöründe Yapay Zekanın Maliyetleri Değiştirebileceği 10 Alan
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Yapay zeka, her sektörde olduğu gibi sağlık sektöründe de yoğun olarak kullanılıyor ve sektörel ihtiyaçları her geçen gün daha iyi karşılamaya başlıyor. Teşhis, tedavi ve operasyon süreçlerinde dinamikleri yeniden şekillendiren yapay zeka, sağlık sektöründeki verimliliği artırıyor. Böylece bütçe yönetimine katkı sağlıyor.
İşte yapay zekanın sağlık sektöründeki maliyetleri kökünden değiştirebileceği alanlar!
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1. Tıbbi Görüntüleme ve Erken Teşhis
2. Kişiselleştirilmiş Tedavi
3. İlaç Geliştirme
4. Salgın Yönetimi
5. Robotik Cerrahi
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6. İdari İş Yükü
7. Sanal Hemşirelik
8. Uzaktan Hasta İzleme
9. Faturalandırma Sistemleri
10. Tedarik Zinciri
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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