Her 3 Kişiden 1'i Günde 6 Saatten Fazla Ekrana Bakıyor: Ekran Süresi Anketinin Sonucu Şaşırttı

Anketin en dikkat çekici sonucu ise uzun ekran sürelerinde ortaya çıktı. '8 saatten fazla' diyenlerin sayısı 433'e (yüzde 17,8) ulaşırken, '6-8 saat' seçeneğini 359 kişi (yüzde 14,8) işaretledi. Bu iki grup birlikte katılımcıların yüzde 32,6'sını oluşturuyor.

163 kişi (yüzde 6,7) ise soruya 'Bakmaya korkuyorum' cevabını verdi. Yani yaklaşık her 15 kişiden biri, telefonundaki ekran süresi verisine bakmaya bile cesaret edemiyor.

Türkiye genelindeki veriler de benzer bir tablo çiziyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun We Are Social'ın 2026 raporuna dayanarak paylaştığı verilere göre Türkiye'de çevrim içi medyada geçirilen haftalık süre 41 saat 37 dakikaya ulaştı. Bu süre, 33 saat 27 dakikalık dünya ortalamasının oldukça üzerinde.