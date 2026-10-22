Her 3 Kişiden 1'i Günde 6 Saatten Fazla Ekrana Bakıyor: Ekran Süresi Anketinin Sonucu Şaşırttı
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Akıllı telefonlar elimizden düşmüyor, peki gerçekte ne kadar? Onedio'nun 16-21 Ekim tarihleri arasında düzenlediği 'Günde kaç saat ekran süren var? (Dürüst ol)' anketine 2.433 kişi katıldı. Sonuçlar, okurların önemli bir kısmının günün büyük bölümünü ekran başında geçirdiğini ortaya koydu.
En kalabalık grup günde 2-4 saat ekrana bakanlar oldu.
Her 3 kişiden biri günde 6 saatten fazla ekran başında.
Uzmanlar uyarıyor: 2 saati aşan ekran kullanımı gözleri yoruyor.
"Günde kaç saat ekran süren var? (Dürüst ol)" anketinden tam sonuçlar👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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