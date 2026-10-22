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Her 3 Kişiden 1'i Günde 6 Saatten Fazla Ekrana Bakıyor: Ekran Süresi Anketinin Sonucu Şaşırttı

Her 3 Kişiden 1'i Günde 6 Saatten Fazla Ekrana Bakıyor: Ekran Süresi Anketinin Sonucu Şaşırttı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
22.10.2026 - 12:53
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Akıllı telefonlar elimizden düşmüyor, peki gerçekte ne kadar? Onedio'nun 16-21 Ekim tarihleri arasında düzenlediği 'Günde kaç saat ekran süren var? (Dürüst ol)' anketine 2.433 kişi katıldı. Sonuçlar, okurların önemli bir kısmının günün büyük bölümünü ekran başında geçirdiğini ortaya koydu.

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En kalabalık grup günde 2-4 saat ekrana bakanlar oldu.

En kalabalık grup günde 2-4 saat ekrana bakanlar oldu.

Ankette en çok oyu 642 kişiyle '2-4 saat' seçeneği aldı. Katılımcıların yüzde 26,4'ü günlük ekran süresinin bu aralıkta olduğunu söyledi. İkinci sırada ise 544 oyla (yüzde 22,4) '4-6 saat' seçeneği yer aldı.

Ekran süresini 2 saatin altında tutabildiğini söyleyenler ise yalnızca 292 kişide (yüzde 12) kaldı. Yani yaklaşık her 8 katılımcıdan sadece biri günde 2 saatten az ekrana bakıyor.

Her 3 kişiden biri günde 6 saatten fazla ekran başında.

Her 3 kişiden biri günde 6 saatten fazla ekran başında.

Anketin en dikkat çekici sonucu ise uzun ekran sürelerinde ortaya çıktı. '8 saatten fazla' diyenlerin sayısı 433'e (yüzde 17,8) ulaşırken, '6-8 saat' seçeneğini 359 kişi (yüzde 14,8) işaretledi. Bu iki grup birlikte katılımcıların yüzde 32,6'sını oluşturuyor.

163 kişi (yüzde 6,7) ise soruya 'Bakmaya korkuyorum' cevabını verdi. Yani yaklaşık her 15 kişiden biri, telefonundaki ekran süresi verisine bakmaya bile cesaret edemiyor.

Türkiye genelindeki veriler de benzer bir tablo çiziyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun We Are Social'ın 2026 raporuna dayanarak paylaştığı verilere göre Türkiye'de çevrim içi medyada geçirilen haftalık süre 41 saat 37 dakikaya ulaştı. Bu süre, 33 saat 27 dakikalık dünya ortalamasının oldukça üzerinde.

Uzmanlar uyarıyor: 2 saati aşan ekran kullanımı gözleri yoruyor.

Uzmanlar uyarıyor: 2 saati aşan ekran kullanımı gözleri yoruyor.

Aynı rapora göre Türkiye'de günlük ortalama kullanım süresi Instagram'da 1 saat 53 dakika, YouTube'da 1 saat 28 dakika, TikTok'ta ise 1 saat 25 dakikayı buluyor.

Uzmanlar ise uzun ekran sürelerinin sağlığa etkilerine dikkat çekiyor. Anadolu Ajansı'na konuşan Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nden bir göz hastalıkları uzmanına göre 2 saati aşan dijital ekran kullanımı; görme bozukluğu, baş ağrısı ve odaklanma güçlüğüyle kendini gösteren 'dijital göz yorgunluğu sendromuna' yol açabiliyor.

Uzmanlar her yarım saatte 5 dakika gözleri dinlendirmeyi ve ekranı en az 50-60 santimetre uzakta tutmayı öneriyor.

"Günde kaç saat ekran süren var? (Dürüst ol)" anketinden tam sonuçlar👇🏻

"Günde kaç saat ekran süren var? (Dürüst ol)" anketinden tam sonuçlar👇🏻

1. 2-4 saat / 642 oy

2. 4-6 saat / 544 oy

3. 8 saatten fazla / 433 oy

4. 6-8 saat / 359 oy

5. 2 saatten az / 292 oy

6. Bakmaya korkuyorum / 163 oy

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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