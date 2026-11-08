90'ların Şarkıcısı Alihan da Slime Yayını Açtı! Yanlış Hediye Gönderenleri Azarladı
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1990'lı yılların sevilen şarkıcılarından Alihan, bu kez şarkılarıyla değil TikTok'ta açtığı canlı yayınla gündeme geldi. Son günlerde popüler olan slime yayınlarına katılan Alihan, yayın sırasında istediği hediyeleri göndermeyen izleyicilere kızdı. O anlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
Alihan'ın yayında yanlış hediye gönderenlere kızdığı anlar sosyal medyada gündem oldu.
Slime yayınlarında izleyiciler sanal hediye gönderiyor
Alihan 1990'larda duygusal şarkılarıyla tanındı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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