90'ların Şarkıcısı Alihan da Slime Yayını Açtı! Yanlış Hediye Gönderenleri Azarladı

1974'te Sivas'ta dünyaya gelen Alihan, müzik kariyerine 1992'de 'Bu Gecede Yalnız Kaldım' albümüyle başladı. 'Bu Kadın Neden Ağlıyor', 'Sana mı Tapacaktım' ve 'Huzurundayım' gibi albümleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Şarkıcılığın yanı sıra bestecilik de yapan Alihan'ın, Güllü'nün seslendirdiği 'Kime Aşıksın' şarkısında da imzası bulunuyor. Sanatçı 2015'te 'Her Mevsim Bende Kış' ve 'Sahte Sevgililer' adlı çalışmasını yayımlamıştı.