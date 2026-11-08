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Yaşam
90'ların Şarkıcısı Alihan da Slime Yayını Açtı! Yanlış Hediye Gönderenleri Azarladı

90'ların Şarkıcısı Alihan da Slime Yayını Açtı! Yanlış Hediye Gönderenleri Azarladı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.11.2026 - 15:11
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1990'lı yılların sevilen şarkıcılarından Alihan, bu kez şarkılarıyla değil TikTok'ta açtığı canlı yayınla gündeme geldi. Son günlerde popüler olan slime yayınlarına katılan Alihan, yayın sırasında istediği hediyeleri göndermeyen izleyicilere kızdı. O anlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

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Alihan'ın yayında yanlış hediye gönderenlere kızdığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Slime yayınlarında izleyiciler sanal hediye gönderiyor

Slime yayınlarında izleyiciler sanal hediye gönderiyor

Son haftalarda TikTok'ta yaygınlaşan slime yayınlarında yayıncılar kamera karşısında tutkal, renklendirici, sim ve tıraş köpüğü gibi malzemelerle yapışkan karışımlar hazırlıyor. İzleyiciler ise satın aldıkları jetonlarla yayıncılara sanal hediyeler gönderiyor. Gönderilen hediyenin türüne göre karışıma farklı bir malzeme ekleniyor.

Alihan da yayınında izleyicilerden hediyeler topladı. Ancak bazı izleyicilerin istediği hediyeler yerine farklı hediyeler göndermesi şarkıcıyı sinirlendirdi. Alihan'ın yayındaki tavırları sosyal medyada çok konuşuldu.

Alihan 1990'larda duygusal şarkılarıyla tanındı

Alihan 1990'larda duygusal şarkılarıyla tanındı

1974'te Sivas'ta dünyaya gelen Alihan, müzik kariyerine 1992'de 'Bu Gecede Yalnız Kaldım' albümüyle başladı. 'Bu Kadın Neden Ağlıyor', 'Sana mı Tapacaktım' ve 'Huzurundayım' gibi albümleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Şarkıcılığın yanı sıra bestecilik de yapan Alihan'ın, Güllü'nün seslendirdiği 'Kime Aşıksın' şarkısında da imzası bulunuyor. Sanatçı 2015'te 'Her Mevsim Bende Kış' ve 'Sahte Sevgililer' adlı çalışmasını yayımlamıştı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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