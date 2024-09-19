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Leyla'nın Başrol Oyuncusu Gonca Vuslateri Rol Arkadaşını Övdü!

Leyla'nın Başrol Oyuncusu Gonca Vuslateri Rol Arkadaşını Övdü!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
19.09.2024 - 08:52

Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisi ikinci bölümüyle dün akşam ekrana geldi. Dizinin başrol oyuncusu Gonca Vuslateri de bizimle diziyi izledi. Sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisi belli ki yeni sezona damga vuracak. Çünkü ilk ekrana geldiğinden bu yana izleyicinin büyük ilgisini çekti.

Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisi belli ki yeni sezona damga vuracak. Çünkü ilk ekrana geldiğinden bu yana izleyicinin büyük ilgisini çekti.

Şanssız bir kız çocuğunun hayat hikayesini anlatan Leyla dizisinde, minik Leyla'nın adeta başına gelmeyen kalmıyor!

Şanssız bir kız çocuğunun hayat hikayesini anlatan Leyla dizisinde, minik Leyla'nın adeta başına gelmeyen kalmıyor!

Babası ölüyor, para için gözü dönmüş kötü insanların eline düşüyor... Daha o yaşlarındaki küçük bir çocuğa olmasına dayanamayacağımız ne varsa Leyla yaşamış. Şimdi sıra bunu ona yapanlarda!

Babası ölüyor, para için gözü dönmüş kötü insanların eline düşüyor... Daha o yaşlarındaki küçük bir çocuğa olmasına dayanamayacağımız ne varsa Leyla yaşamış. Şimdi sıra bunu ona yapanlarda!

Leyla'yı bir eşya gibi bırakıp giden Nur karakterine hayat veren Gonca Vuslateri, muazzam oyunculuğu ile hayran bırakıyor.

Leyla'yı bir eşya gibi bırakıp giden Nur karakterine hayat veren Gonca Vuslateri, muazzam oyunculuğu ile hayran bırakıyor.

Vuslateri'nin dizideki karakteri gereği acımasızlığına bakmayın, o da Leyla'nın yanında! Narin ve Sıladan sonra bu hikaye içimizi dağlasa da adaletin yerini bulduğunu izlemek sanırım hepimizin içine su serpti. Umarız gerçek hayatta da kötüler cezalarını bulur.

Vuslateri'nin dizideki karakteri gereği acımasızlığına bakmayın, o da Leyla'nın yanında! Narin ve Sıladan sonra bu hikaye içimizi dağlasa da adaletin yerini bulduğunu izlemek sanırım hepimizin içine su serpti. Umarız gerçek hayatta da kötüler cezalarını bulur.
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tom lee jones

ok feriddun.