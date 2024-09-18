Zeynep Cüneyd'in Babasıyla mı Evleniyor? Kızıl Goncalar'da Şok Eden Detay!
Zeynep Cüneyd'in Babasıyla mı Evleniyor? Kızıl Goncalar'da Şok Eden Detay!
30 Eylül'de ekranlara geri dönmeye hazırlanan Kızıl Goncalar'dan ilk fragman geldi. Hasret bitti bitmesine ancak gördüklerimiz karşısında dumur olduk. Fragmana göre, Zeynep Vahit ile evleniyor olabilir mi?
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Merak uyandıran sezon finalinin ardından aylar geçti. Sonunda Kızıl Goncalar ile kavuşuyoruz!
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Dün akşam ilk fragmanı gelen Kızıl Goncalar dizisinde şok üstüne şok yaşadık. Gördüklerimize göre dizide ortalık karışacak!
En son Cüneyd'in babası Vahit dergahı ele geçirmişti. Cüneyd'e ise annesini onun öldürdüğünü söylemişti.
Meryem de mürşidi öldürmek suçundan hapse girince ortalık boş kaldı. Naim Efendi, Cüneyd'den boşanan Zeynep'e yine gelinlik giydirdi.
Fragmanda Zeynep gelinlikle görünürken Vahit'in sesi de dikkat çekti: “O deccale bu dünyayı dar edeceğim. Aklını aldım, karısını da alacağım.”
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Deccal, diye bahsettiği Cüneyd olabilir mi? Bu detaya göre Vahit Zeynep'le evleniyor olabilir. Günler kala heyecan giderek katlanıyor. Bakalım neler olacak!
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