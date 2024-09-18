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Cemre Baysel'in Oyunculuğuna Bir Kez Daha Düştüğümüz Leyla'nın Son Bölümünde Öğrendiğimiz Gerçekler!

Cemre Baysel'in Oyunculuğuna Bir Kez Daha Düştüğümüz Leyla'nın Son Bölümünde Öğrendiğimiz Gerçekler!

Now TV
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
19.09.2024 - 00:31

Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisi ikinci bölümüyle ekrana geldi. İlk bölümüyle büyük beğeni toplayan dizinin, ikinci bölümüyle de izleme kararımızın ne kadar yerinde olduğuna bir kez daha emin olduk. Gelin bölümde neler yaşandığına birlikte bakalım!

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Geçtiğimiz hafta Nur'un evinde işe başlayan Leyla, Civan'ın Cino olduğunu anlamıştı ama bu kez emin oldu!

Geçtiğimiz hafta Nur'un evinde işe başlayan Leyla, Civan'ın Cino olduğunu anlamıştı ama bu kez emin oldu!

Mutluluk ve hüznü iliklerine kadar hisseden Leyla, aynı duyguyu ekran karşısında bizlere de yaşattı.

Mutluluk ve hüznü iliklerine kadar hisseden Leyla, aynı duyguyu ekran karşısında bizlere de yaşattı.

Leyla'ya yaşatılanlar karşısında "Ay n'olur olmasın" dediğimiz şey başımıza geldi ve Civan'ın gerçek annesinin Nur olduğunu öğrendik.

Leyla'ya yaşatılanlar karşısında "Ay n'olur olmasın" dediğimiz şey başımıza geldi ve Civan'ın gerçek annesinin Nur olduğunu öğrendik.

Maalesef bu da yetmedi, üstüne bir de Mali'nin babası olduğunu öğrenmez miyiz? Sinirimizden çatladık resmen!

Maalesef bu da yetmedi, üstüne bir de Mali'nin babası olduğunu öğrenmez miyiz? Sinirimizden çatladık resmen!

Bu arada Nur, Tufan'ı resmen manipüle etmiş. Kocasının ölümünden sorumlu olduğunu görünce acı çektiğine ikna etmiş ve bu şekilde kendisine zengin bir eş bulmayı başarmış.

"En büyük müsün bilemiyoruz ama çok büyüksün" diyebileceğimiz Leyla'mız intikam yeminini bozmamak için Civan'a gerçekleri anlatmak yerine tavlama metodunu uygulamaya geçti.

"En büyük müsün bilemiyoruz ama çok büyüksün" diyebileceğimiz Leyla'mız intikam yeminini bozmamak için Civan'a gerçekleri anlatmak yerine tavlama metodunu uygulamaya geçti.
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Havuz sahnesi alev alev yaktı, kabul edelim şimdi... Bu arada bu sahne bölümün en beğenilen sahnelerinden oldu.

Havuz sahnesi alev alev yaktı, kabul edelim şimdi... Bu arada bu sahne bölümün en beğenilen sahnelerinden oldu.

Gelelim bölümün finaline... Finalde Nur ve Mali, Leyla'nın yaşadığını öğrendi! İçinde de Ela'ya karşı şüpheler vardı, bakalım bu durum Leyla'yı tehlikeye atacak mı?

Gelelim bölümün finaline... Finalde Nur ve Mali, Leyla'nın yaşadığını öğrendi! İçinde de Ela'ya karşı şüpheler vardı, bakalım bu durum Leyla'yı tehlikeye atacak mı?

Önümüzdeki haftayı bekleyelim bakalım!

Bölüme elbette yorum yağdı!

Bölüme elbette yorum yağdı!
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Siz bölümü ve oyunculukları nasıl buldunuz?

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