Yerli Simpsons Olabilir misin? İsrail’in Çağrı Cihazlarını Patlatması Önce Kurtlar Vadisi’nde İşlenmiş!
Yerli Simpsons Olabilir misin? İsrail’in Çağrı Cihazlarını Patlatması Önce Kurtlar Vadisi’nde İşlenmiş!
Artık yerli Simpsons diyebileceğimiz Kurtlar Vadisi, yine yıllar öncesinden gündemi yakalamış! Dizide Musevi karakter Samuel Vanunu'nun çağrı cihazının patlatılmasıyla öldürüldüğü iddiası, İsrail'in siber saldırıları sonrası yeniden gündem oldu.
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Türk dizi tarihinin en efsanevi dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi, yerli Simpsons unvanını ne kadar hak ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.
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Covid-19, maymun çiçeği virüsü gibi pek çok konuyu daha önce işlediği iddia edilen Vadi'yi bu kez gündeme getiren İsrail'in çağrı cihazlarını patlatarak düzenlediği saldırı oldu.
Dizide Musevi bir karakter olan Samuel Vanunu'nun telefonuna önce mesaj bırakılıp ardından patlatılarak öldürülmesi yine tüm okları Kurtlar Vadisi üzerine çevirdi.
Dizide her ne kadar Vanunu'nun asıl ölüm nedeni aracının altına yerleştirilen bomba olsa da, "çağrı cihazı" göndermesinin olması şaşkınlık yaratacak cinsten doğrusu.
Siz 2003 yılında işlenen bu ileri görüşlülük örneği hakkında ne düşünüyorsunuz?
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