Didem Arslan'ın Ana Haber Bültenini Bırakıp Gündüz Kuşağına Geçmesinin Nedeni Müge Anlı mı?
Didem Arslan'ın Ana Haber Bültenini Bırakıp Gündüz Kuşağına Geçmesinin Nedeni Müge Anlı mı?
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Kendine özgü tarzı ve dobra kişiliğiyle televizyon ekranlarının sevilen ismi Didem Arslan, 1992 yılından bu yana gazetecilik yapıyor.
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Flash TV'de ana haber bülteni sunuculuğuyla başladığı televizyon macerasında şu an gündüz kuşağı sunsa da aslında 20 yıla yakın süre bu mesleği yaptı.
Son olarak Habertürk TV ekranlarında ana haber bülteni sunan Arslan, 2020 yılında kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kanaldan ayrıldığını duyurmuştu.
O dönem Arslan'ın bir realite programı sunacağına dair alınan duyumlar sonucu, ünlü gazetecinin Müge Anlı'nın tahtını sarsmak için bu kararı verdiği iddialar arasında yer almış.
Hatta bu iddiayı güçlendiren bir açıklamayı da hemen ekleyelim; Müge Anlı'nın 10.00'da başlayan programına karşılık Didem Arslan'ın programı 09.30'a koyulmuştu.
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Müge Anlı ile Tatlı Sert karşısında hedeflenen reytinglere ulaşamayınca da yayın saati 15.00'e alınmıştı.
Ne dersiniz, Didem Arslan'ın ana haber bülteni kariyerini bırakma amacı Müge Anlı'ya rakip olmak olabilir mi?
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