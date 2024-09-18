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Didem Arslan'ın Ana Haber Bültenini Bırakıp Gündüz Kuşağına Geçmesinin Nedeni Müge Anlı mı?

Didem Arslan'ın Ana Haber Bültenini Bırakıp Gündüz Kuşağına Geçmesinin Nedeni Müge Anlı mı?

Müge Anlı Didem Arslan'la Vazgeçme
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
18.09.2024 - 12:17

Ünlü gazeteci Didem Arslan, Show TV ekranlarında yaptığı Vazgeçme programıyla adından söz ettiriyor. Arslan'ın 2020 sonrası ana haber bülteni sunuculuğunu bırakmasının Müge Anlı'yla bir ilgisi olduğu iddia edilmiş!

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Kendine özgü tarzı ve dobra kişiliğiyle televizyon ekranlarının sevilen ismi Didem Arslan, 1992 yılından bu yana gazetecilik yapıyor.

Kendine özgü tarzı ve dobra kişiliğiyle televizyon ekranlarının sevilen ismi Didem Arslan, 1992 yılından bu yana gazetecilik yapıyor.

Flash TV'de ana haber bülteni sunuculuğuyla başladığı televizyon macerasında şu an gündüz kuşağı sunsa da aslında 20 yıla yakın süre bu mesleği yaptı.

Flash TV'de ana haber bülteni sunuculuğuyla başladığı televizyon macerasında şu an gündüz kuşağı sunsa da aslında 20 yıla yakın süre bu mesleği yaptı.

Son olarak Habertürk TV ekranlarında ana haber bülteni sunan Arslan, 2020 yılında kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kanaldan ayrıldığını duyurmuştu.

Son olarak Habertürk TV ekranlarında ana haber bülteni sunan Arslan, 2020 yılında kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kanaldan ayrıldığını duyurmuştu.

O paylaşımında şu ifadelere yer vermişti: 'Sevgili Arkadaşlarım, yeni bir yolculuğa çıkıyorum. Haberin farklı bir kulvarında yeni bir program heyecanı içindeyim. Artık Habertürk'de olmayacağım. Ama aynı çatı altında olacağız. Show Tv'deyim artık. Çok uzağa gitmiyorum. Sizleri çok seviyorum, başarılarınızı ilgiyle izlicem hep. Kalbimdeki yeri ayrı Habertürk'ün, çok emek verdim. Acısıyla, tatlısıyla çok anıyla ayrılıyorum. Hepinizi kocaman kucaklıyorum. Reytinginiz, reytingimiz bol olsun' 

O dönem Arslan'ın bir realite programı sunacağına dair alınan duyumlar sonucu, ünlü gazetecinin Müge Anlı'nın tahtını sarsmak için bu kararı verdiği iddialar arasında yer almış.

O dönem Arslan'ın bir realite programı sunacağına dair alınan duyumlar sonucu, ünlü gazetecinin Müge Anlı'nın tahtını sarsmak için bu kararı verdiği iddialar arasında yer almış.

Hatta bu iddiayı güçlendiren bir açıklamayı da hemen ekleyelim; Müge Anlı'nın 10.00'da başlayan programına karşılık Didem Arslan'ın programı 09.30'a koyulmuştu.

Hatta bu iddiayı güçlendiren bir açıklamayı da hemen ekleyelim; Müge Anlı'nın 10.00'da başlayan programına karşılık Didem Arslan'ın programı 09.30'a koyulmuştu.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert karşısında hedeflenen reytinglere ulaşamayınca da yayın saati 15.00'e alınmıştı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert karşısında hedeflenen reytinglere ulaşamayınca da yayın saati 15.00'e alınmıştı.

Ne dersiniz, Didem Arslan'ın ana haber bülteni kariyerini bırakma amacı Müge Anlı'ya rakip olmak olabilir mi?

Ne dersiniz, Didem Arslan'ın ana haber bülteni kariyerini bırakma amacı Müge Anlı'ya rakip olmak olabilir mi?

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