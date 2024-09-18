"Ablası Gibi Duruyor" Denmişti: Pelin Akil, Yalı Çapkını'nda Ferit'le Diyar İlişkisi Hakkında Konuştu!

Yalı Çapkını'nın yeni sezonuna Ferit ve Seyran ayrılığı damga vurmuştu. Ferit'in partneri Diyar'ı canlandıran Pelin Akil, Seyran ve Ferit hayranları tarafından eleştirilere maruz kalmış ve kendisine 'Ablası gibi duruyor' yorumları yağmıştı. Ünlü oyuncu Muhabir Online ekibine açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Muhabir Online