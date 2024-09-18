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"Ablası Gibi Duruyor" Denmişti: Pelin Akil, Yalı Çapkını'nda Ferit'le Diyar İlişkisi Hakkında Konuştu!

"Ablası Gibi Duruyor" Denmişti: Pelin Akil, Yalı Çapkını'nda Ferit'le Diyar İlişkisi Hakkında Konuştu!

yalı çapkını
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
18.09.2024 - 15:08

Yalı Çapkını'nın yeni sezonuna Ferit ve Seyran ayrılığı damga vurmuştu. Ferit'in partneri Diyar'ı canlandıran Pelin Akil, Seyran ve Ferit hayranları tarafından eleştirilere maruz kalmış ve kendisine 'Ablası gibi duruyor' yorumları yağmıştı. Ünlü oyuncu Muhabir Online ekibine açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Muhabir Online

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DACLEQcodSZ/
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Üçüncü sezonunun ilk bölümüyle geçtiğimiz hafta izleyici karşısına çıkan Yalı Çapkını'nın izleyicisini üzecek bir gelişme yaşanmıştı.

Üçüncü sezonunun ilk bölümüyle geçtiğimiz hafta izleyici karşısına çıkan Yalı Çapkını'nın izleyicisini üzecek bir gelişme yaşanmıştı.

Seyran ve Ferit aşkının bitip iki karakterin de hayatlarında başka isimlerin olması izleyici tarafından hiç de hoş karşılanmamıştı.

Seyran ve Ferit aşkının bitip iki karakterin de hayatlarında başka isimlerin olması izleyici tarafından hiç de hoş karşılanmamıştı.

Ferit'in yeni sevgilisi olarak kadroya dahil olan Pelin Akil, Seyran ve Ferit hayranı izleyicilerin eleştiri oklarına maruz kalmıştı.

Ferit'in yeni sevgilisi olarak kadroya dahil olan Pelin Akil, Seyran ve Ferit hayranı izleyicilerin eleştiri oklarına maruz kalmıştı.

Detaylar:

Güzel oyuncu gelen eleştiriler ve Ferit'le ilişkisi hakkında Muhabir Online kameralarına konuştu.

Güzel oyuncu gelen eleştiriler ve Ferit'le ilişkisi hakkında Muhabir Online kameralarına konuştu.

"Mert Ramazan Demir'in ablası gibi duruyorsun" sözleri hakkında konuşan Pelin Akil, "Bu kötü bir şey değil. Senaryoda da yaşı büyük, onu (Ferit'i) toparlayan, daha düzene sokan ve böyle bir hikayesi olan biri olarak anlaşıldı." dedi.

"Mert Ramazan Demir'in ablası gibi duruyorsun" sözleri hakkında konuşan Pelin Akil, "Bu kötü bir şey değil. Senaryoda da yaşı büyük, onu (Ferit'i) toparlayan, daha düzene sokan ve böyle bir hikayesi olan biri olarak anlaşıldı." dedi.
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