Didem Arslan'ı Canlı İzlemeye Giden Arkadaşlardan Video Geldi
Didem Arslan'ı Canlı İzlemeye Giden Arkadaşlardan Video Geldi
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Hafta içi her gün Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme inanılmaz izlenme oranlarıyla yeni sezonu açtı.
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Özellikle tüm Türkiye'yi etkisi altına alan Narin Güran cinayetinin duyulmasını sağladığı için çok etkili bir rol oynayan Didem Arslan her gün şoke eden olayları programına taşırken bir arkadaş grubu Didem Arslan'ın programını canlı izlemek için harekete geçti.
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programını stüdyoda izlemek için harekete geçen arkadaşlar o gün tüm yaşadıklarını videoya alırken söz konusu anlardan enfes bir vlog oluşturdular.
İşte o anlar:
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