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Didem Arslan'ı Canlı İzlemeye Giden Arkadaşlardan Video Geldi

Didem Arslan'ı Canlı İzlemeye Giden Arkadaşlardan Video Geldi

Didem Arslan'la Vazgeçme
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
18.09.2024 - 13:33

Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programını canlı yayınla izlemeye giden arkadaşlar o anları TikTok'ta yayınladı.

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Hafta içi her gün Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme inanılmaz izlenme oranlarıyla yeni sezonu açtı.

Hafta içi her gün Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme inanılmaz izlenme oranlarıyla yeni sezonu açtı.

Özellikle tüm Türkiye'yi etkisi altına alan Narin Güran cinayetinin duyulmasını sağladığı için çok etkili bir rol oynayan Didem Arslan her gün şoke eden olayları programına taşırken bir arkadaş grubu Didem Arslan'ın programını canlı izlemek için harekete geçti.

Özellikle tüm Türkiye'yi etkisi altına alan Narin Güran cinayetinin duyulmasını sağladığı için çok etkili bir rol oynayan Didem Arslan her gün şoke eden olayları programına taşırken bir arkadaş grubu Didem Arslan'ın programını canlı izlemek için harekete geçti.

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programını stüdyoda izlemek için harekete geçen arkadaşlar o gün tüm yaşadıklarını videoya alırken söz konusu anlardan enfes bir vlog oluşturdular.

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programını stüdyoda izlemek için harekete geçen arkadaşlar o gün tüm yaşadıklarını videoya alırken söz konusu anlardan enfes bir vlog oluşturdular.

İşte o anlar:

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