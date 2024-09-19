Bir Gece Masalı’na Damgasını Vuran Kaza Sahnesi Nasıl Çekildi?

Hatırlarsanız, Bir Gece Masalı'nın 3.bölümünde efsane bir kaza sahnesi izlemiştik. Oyuncular oyunculukları ile büyülerken sahne gerçekliği karşısında dumur olmuştuk. İşte, diziye damga vuran kaza sahnesinin kamera arkası görüntüleri yayınlandı.