Bir Gece Masalı’na Damgasını Vuran Kaza Sahnesi Nasıl Çekildi?
Bir Gece Masalı’na Damgasını Vuran Kaza Sahnesi Nasıl Çekildi?
Hatırlarsanız, Bir Gece Masalı'nın 3.bölümünde efsane bir kaza sahnesi izlemiştik. Oyuncular oyunculukları ile büyülerken sahne gerçekliği karşısında dumur olmuştuk. İşte, diziye damga vuran kaza sahnesinin kamera arkası görüntüleri yayınlandı.
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Bir Gece Masalı'nda Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz ile izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Dizinin üçüncü bölümü, izleyicilerden olumlu geri dönüşler aldı.
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Diziye dair hatırlarsanız, son bölümde ekranlara gelen kaza sahnesi sosyal medyada gündem olmuştu.
Dizide Canfeza karakterini canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun, bu kaza sahnesinde öyle bir performans sergiledi ki, sosyal medyada adeta yorum yağmuruna tutuldu.
Diğer yandan sahnenin gerçekliği de izleyenleri büyüledi. O sahnenin gündem olmasının hemen ardından kamera arkası görüntüleri paylaşıldı.
Bir Gece Masalı'nda kaza sahnesi bakın, nasıl çekilmiş....
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