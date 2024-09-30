Yaprak Dökümü Necla ile Şerbo Doğa ve Yalı Çapkını Seyran'ı Karşılaştıran Kullanıcıdan Nokta Atışı Tespit!

Bir kullanıcı Twitter hesabından yaptığı Yaprak Dökümü Necla analizi ile günümüz popüler televizyon kadın karakteri Doğa (Kızılcık Şerbeti) ve Seyran'ı (Yalı Çapkını) karşılaştırdı. Kullanıcı paylaşımıyla yaptığı nokta atışı tespitle gündem oldu.