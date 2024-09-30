Yaprak Dökümü Necla ile Şerbo Doğa ve Yalı Çapkını Seyran'ı Karşılaştıran Kullanıcıdan Nokta Atışı Tespit!
Yaprak Dökümü Necla ile Şerbo Doğa ve Yalı Çapkını Seyran'ı Karşılaştıran Kullanıcıdan Nokta Atışı Tespit!
Kaynak: https://x.com/seIebretikiras/status/1...
Bir kullanıcı Twitter hesabından yaptığı Yaprak Dökümü Necla analizi ile günümüz popüler televizyon kadın karakteri Doğa (Kızılcık Şerbeti) ve Seyran'ı (Yalı Çapkını) karşılaştırdı. Kullanıcı paylaşımıyla yaptığı nokta atışı tespitle gündem oldu.
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Günümüzün en popüler iki dizisinden iki kadın karakter: Doğa ve Seyran!
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Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterinin başına gelmeyen kalmadı. Diş hekimliği okurken evlendi.
Sevgisine çok güvendiği Fatih anneci çıktı. Kocasının ailesiyle yaşayan Doğa, baskılar yüzünden okulu bıraktı. Çocuğunu kaybetti. Tam boşandı, okula geri döndü, derken gitti Giray'ı buldu. Yine okulu bitiremedi!
Neticede Doğa'dan ümidimizi kestik. Peki Seyran? Star TV'nin popüler dizisi Yalı Çapkını'nda Seyran zorla evlendirildi. Kocası ve ailesi okumasına karşı çıktı.
Sonra ölümden döndü. Tam boşandı her şey yoluna girecek ve okulu biterecek sanarken yine beladan belaya atlıyor.
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Bir kullanıcı bu iki kadın karakter ile Yaprak Dökümü Necla'yı karşılaştırdı. Kullanıcının nokta atışı tespiti herkesin beğenisini kazandı.
Kullanıcı paylaşımında, "Yaprak Dökümü'nde Necla'nın ablası sevgilisini ayarttı. Yetmedi çocuk düşürüp evlendi!" diye yazdı.
"Necla gitti eniştesi ile kaçtı. Babası iki defa kalp krizi geçirdi. Abisi banka soydu hapse girdi. Evleri hacizlik oldu..."
"Evlendi kocası öldü ama o okulunu 4 yılda bitirebildi!" diyen kullanıcı Seyran ve Doğa'nın 3-4 sezondur bitiremediği okuluna laf dokundurdu.
Kullanıcının deyimi ile "Seyran ve Doğa utanır mısınız? Hiç sanmıyoruz!" Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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