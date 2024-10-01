Cüneyd, Levent Oldu! Kızıl Goncalar ile İlgili Ortaya Atılan İddia Hepimizi Şok Etti!

Kızıl Goncalar'ın ilk bölümünü izleyenler büyük bir kafa karışıklığı yaşıyor. Bölümde o kadar çok aksiyon vardı ki kimse ne olduğunu anlayamadı. Cüneyd'in başka biri olarak karşımıza çıkması ve adını Levent Alkanlı olarak değiştirmesi ne anlama geliyor, gelin birlikte öğrenelim...