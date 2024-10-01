Cüneyd, Levent Oldu! Kızıl Goncalar ile İlgili Ortaya Atılan İddia Hepimizi Şok Etti!
Cüneyd, Levent Oldu! Kızıl Goncalar ile İlgili Ortaya Atılan İddia Hepimizi Şok Etti!
Kaynak: https://x.com/seymazing/status/184086...
Kızıl Goncalar'ın ilk bölümünü izleyenler büyük bir kafa karışıklığı yaşıyor. Bölümde o kadar çok aksiyon vardı ki kimse ne olduğunu anlayamadı. Cüneyd'in başka biri olarak karşımıza çıkması ve adını Levent Alkanlı olarak değiştirmesi ne anlama geliyor, gelin birlikte öğrenelim...
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NOW TV'nin dizisi Kızıl Goncalar Mert Yazıcıoğlu, Özgü Namal ve Özcan Deniz'in efsane oyunculuğu ile ekranlara geri döndü.
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4 ay aranın ardından izleyicisi özlem giderdi. Ancak Kızıl Goncalar'ın ilk bölümü sanki sezon finali gibiydi.
2 saatlik bölümde yaşanmayan kalmadı. Cüneyd kayboldu, bulundu. Zeynep evlendi. Vahit Beste'yi öldürttü. Meryem bıçaklandı. Mira, Zeynep'e düşman oldu. En can alıcı nokta ise Cüneyd'in başka birine dönüşmesiydi.
Son sahnede Cüneyd'i cübbesini çıkarmış kütüphanede modern bir genç adam gibi izledik. Bizim sarıklı, cübbeli, alçakgönüllü ve eski Türkçeli Cüneyd gitmiş; yerine başkası gelmişti.
8 aylık zaman atlamasının ardından Cüneyd, adını Levent Alkanlı olarak değiştirmiş. Levent ise kitap çıkarmış programa çıkmış.
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Üstelik Cüneyd'in geçmişi hiç hatırlamadığı da çok belli. Çünkü OKB teşhisi konan ve annesini travması ile yaşayan Cüneyd, Mira'nın koluna dokunmasına izin verdi.
Cüneyd'in bu değişimi sosyal medyada bir kullanıcının yorumu ile anlaşıldı. Cüneyd tam anlamıyla bir kişilik bölünmesi yaşıyor.
Cüneyd aylar geçtikten sonra kendini Levent Alkanlı sanıyor. Bu yüzden ismiyle hitap edildiğinde cevap vermiyor.
Tamamen öz benliğini yitirmiş olan Cüneyd'e Levent bölüm başında teşhisi koymuştu. Kişilik bölünmesi yaşıyor, demişti.
Ancak son sahne ile ilgili bir iddia ortaya atan izleyici "Cüneyd'in Levent olduğunu" söyledi.
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Aslında birçoğumuz için taşlar yerine oturmuş olabilir: "Cüneyd, Levent Alkanlı oldu. Levent de Cüneyd'in yazdığı kitaplarla ünlü oldu."
Yani, yeni sezonda Cüneyd'e o 8 ayda neler olduğunu izleyeceğiz. Ancak sonunda bizi bambaşka bir Cüneyd bekliyor olacak.
Dizi belli ki bu bölümden sonra geçmiş ve geleceği aynı anda anlatacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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