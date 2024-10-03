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Esra Erol'un Programına Katılan Teyze Sempatik Tavırlarıyla Hepimizi Gülümsetti

Esra Erol'un Programına Katılan Teyze Sempatik Tavırlarıyla Hepimizi Gülümsetti

Esra Erol
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
03.10.2024 - 13:17

Instagram'da aysenurkrg adıyla paylaşımlar yapan kullanıcı, anneannesini Esra Erol'un programına götürdü. Teyzenin mutluluk anları gözlerden kaçmadı.

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Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının çok geniş bir seyirci kitlesi var. Tabii televizyon başında izleyenler kadar stüdyoda bulunup canlı canlı izlemek isteyenler de çok oluyor. Özellikle ablalarımız, teyzelerimiz...

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının çok geniş bir seyirci kitlesi var. Tabii televizyon başında izleyenler kadar stüdyoda bulunup canlı canlı izlemek isteyenler de çok oluyor. Özellikle ablalarımız, teyzelerimiz...

İşte yine o teyzelerden biriyle karşınızdayız. Instagram'da aysenurkrg adıyla paylaşımlar yapan kullanıcı, anneannesini Esra Erol'un programına götürdü. Teyzenin mutluluk dolu anları kameraya yansıdı:

Videoyu izleyenler teyzeye yorum yapmakta gecikmedi tabii:

Videoyu izleyenler teyzeye yorum yapmakta gecikmedi tabii:
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