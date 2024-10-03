Esra Erol'un Programına Katılan Teyze Sempatik Tavırlarıyla Hepimizi Gülümsetti
Esra Erol'un Programına Katılan Teyze Sempatik Tavırlarıyla Hepimizi Gülümsetti
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının çok geniş bir seyirci kitlesi var. Tabii televizyon başında izleyenler kadar stüdyoda bulunup canlı canlı izlemek isteyenler de çok oluyor. Özellikle ablalarımız, teyzelerimiz...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Videoyu izleyenler teyzeye yorum yapmakta gecikmedi tabii:
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın