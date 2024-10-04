İnceleme Başlatılmıştı: Kızılcık Şerbeti'ndeki Papaz Sahnesi RTÜK'ün Radarına Takıldı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, dizilere inceleme başlatılacağını duyurmuştu. Başkanın duyurusunun ardından gözler son zamanların en çok izlenen iki dizisi Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti'ne çevrildi. Sözcü'nün haberine göre Kızılcık Şerbeti'ndeki bir sahnenin inceleneceği iddia edildi.