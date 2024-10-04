İnceleme Başlatılmıştı: Kızılcık Şerbeti'ndeki Papaz Sahnesi RTÜK'ün Radarına Takıldı
İnceleme Başlatılmıştı: Kızılcık Şerbeti'ndeki Papaz Sahnesi RTÜK'ün Radarına Takıldı
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, dizilere inceleme başlatılacağını duyurmuştu. Başkanın duyurusunun ardından gözler son zamanların en çok izlenen iki dizisi Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti'ne çevrildi. Sözcü'nün haberine göre Kızılcık Şerbeti'ndeki bir sahnenin inceleneceği iddia edildi.
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dizilerle ilgili inceleme sürecinin başlatıldığını duyurmuştu.
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Başkanın açıklamasının ardından içerik üreticisi Adem Metan ise söz konusu incelemenin Kızılcık Şerbeti ile Kızıl Goncalar'a geleceğini söylemişti. Bu olayların ardından gözler iki fenomen diziye çevrildi.
Son yayılan haberlere göre Kızılcık Şerbeti'ndeki 69. bölüm RTÜK'ün radarına takıldı. Pembe, Nilay ve Görkem karakterlerinin kilisede bulunmaktan rahatsız olup papazla konuşması dikkat çekti.
Papazın “Kilise de Allah’ın evi. Dinlerin farklılığı insanlığın zenginliğidir” diyerek dinlerin kardeşliğini vurgulaması muhafazakar kesim tarafından FETÖ'nün 'dinler arası diyalog' kavramını akıllara getirdiği için eleştirildi.
Kızılcık Şerbeti'ndeki söz konusu sahneyi buradan izleyebilirsiniz. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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