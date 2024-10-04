Görüş Bildir
Haberler
TV
İnceleme Başlatılmıştı: Kızılcık Şerbeti'ndeki Papaz Sahnesi RTÜK'ün Radarına Takıldı

İnceleme Başlatılmıştı: Kızılcık Şerbeti'ndeki Papaz Sahnesi RTÜK'ün Radarına Takıldı

yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
04.10.2024 - 10:27 Son Güncelleme: 04.10.2024 - 10:32

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, dizilere inceleme başlatılacağını duyurmuştu. Başkanın duyurusunun ardından gözler son zamanların en çok izlenen iki dizisi Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti'ne çevrildi. Sözcü'nün haberine göre Kızılcık Şerbeti'ndeki bir sahnenin inceleneceği iddia edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dizilerle ilgili inceleme sürecinin başlatıldığını duyurmuştu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dizilerle ilgili inceleme sürecinin başlatıldığını duyurmuştu.

Başkanın açıklamasının ardından içerik üreticisi Adem Metan ise söz konusu incelemenin Kızılcık Şerbeti ile Kızıl Goncalar'a geleceğini söylemişti. Bu olayların ardından gözler iki fenomen diziye çevrildi.

Başkanın açıklamasının ardından içerik üreticisi Adem Metan ise söz konusu incelemenin Kızılcık Şerbeti ile Kızıl Goncalar'a geleceğini söylemişti. Bu olayların ardından gözler iki fenomen diziye çevrildi.

Son yayılan haberlere göre Kızılcık Şerbeti'ndeki 69. bölüm RTÜK'ün radarına takıldı. Pembe, Nilay ve Görkem karakterlerinin kilisede bulunmaktan rahatsız olup papazla konuşması dikkat çekti.

Son yayılan haberlere göre Kızılcık Şerbeti'ndeki 69. bölüm RTÜK'ün radarına takıldı. Pembe, Nilay ve Görkem karakterlerinin kilisede bulunmaktan rahatsız olup papazla konuşması dikkat çekti.

Papazın “Kilise de Allah’ın evi. Dinlerin farklılığı insanlığın zenginliğidir” diyerek dinlerin kardeşliğini vurgulaması muhafazakar kesim tarafından FETÖ'nün 'dinler arası diyalog' kavramını akıllara getirdiği için eleştirildi.

Papazın “Kilise de Allah’ın evi. Dinlerin farklılığı insanlığın zenginliğidir” diyerek dinlerin kardeşliğini vurgulaması muhafazakar kesim tarafından FETÖ'nün 'dinler arası diyalog' kavramını akıllara getirdiği için eleştirildi.

Kızılcık Şerbeti'ndeki söz konusu sahneyi buradan izleyebilirsiniz. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
5
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın