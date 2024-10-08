Bahar'ın Kadrosuna Dahil Olan Nihal Yalçın, Bölüme Seren'le Yaptığı 'Annelik' Konuşmasıyla Damga Vurdu
Bahar'ın Kadrosuna Dahil Olan Nihal Yalçın, Bölüme Seren'le Yaptığı 'Annelik' Konuşmasıyla Damga Vurdu
Nihal Yalçın, Bahar dizisine Nesrin karakteriyle Seren'in annesi olarak dahil olmuştu. Oldukça sert bir imaja sahip olan Nesrin, geldiği ilk bölümde 'annelik' üzerine söyledikleriyle damga vurdu.
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Yıllarca baskılanmasının ardından güçlü bir kadın olarak küllerinden doğan bir kadının hikayesini izlediğimiz Bahar, ikinci sezonuyla da zirvedeki yerini korumaya devam ediyor.
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Yeni sezonda toplumun kendisinden bekledikleriyle kendi istekleri arasında sıkışan Bahar'ın her bölümde daha da güçlenerek kurduğu yeni hayatına biz de tanık oluyoruz.
Ancak her şey güllük gülistanlık ilerlemiyor tabii ki... Oğlu Aziz Uras ile müstakbel gelini Seren'in mutluluğu için çabalayan Bahar, Seren'in annesi Nesrin'le ilk kez karşı karşıya geldi.
Ancak bu kez sert kayaya çarptık. Çünkü Nesrin oldukça soğuk ve fazlasıyla sivri dilli bir yapıya sahip.
Tam olarak neyle karşılaşacağımızı bilmediğimiz Nesrin karakteri, geldiği ilk bölüme 'annelik' konuşmasıyla damga vurdu.
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Kızına "Duygu sömürüsü yaparak hatalarının üstünü örtmeye çalışıyorsun!" diyen Nesrin, "Hatalarını söylemediğimde iyi bir anne mi olacağım?" diyerek hem Seren'i hem bizi üzdü.
Sahneye Seren'in, "Bir insanın sevilebilmesi için kusursuz olmasına gerek yokmuş. İnsan defolarıyla da sevilebiliyormuş." sözü damga vurdu.
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