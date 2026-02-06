onedio
7 Şubat Cumartesi Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Aslan Burcu
7 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
06.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 7 Şubat Cumartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 7 Şubat Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün bedeninin sürekli olarak sahnede olma durumundan birazcık yorulduğunu hissedebilirsin. Gün boyunca dik durmak, her zaman güçlü ve dayanıklı görünmeye çalışmak, kaslarında bir sertlik oluşturabilir. Bu durum, bedenin genel enerji seviyesini ve kalp ritmini olumsuz etkileyebilir.

Bedenin, tıpkı bir oyuncu gibi sürekli sahnede olmak zorunda olmadığını anlamalısın. Zaman zaman perdeyi kapatmak, ışıkları söndürmek ve sahnenin dışına çıkmak, bedenine ve ruhuna iyi gelecektir. Kalp ritminin ve genel enerji seviyenin, biraz sakinlik ve huzur bulduğunda daha dengeli hale geleceğini unutmamalısın.

Kontrolü biraz bırakmak, bedenini zayıflatmaz, aksine toparlar ve güçlendirir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

