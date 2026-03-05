Sevgili Yay, bugün Venüs'ün Koç burcuna geçişine şahitlik ediyoruz. Bu durum, enerjinin hızlanmasına ve biraz dağınık hissetmene neden olabilir. Belki de bugün kendini biraz daha aceleci, hızlı hareket ederken bulabilirsin.

Ancak bu enerjiyi kontrol altına almanın yolu da var! Bu hızlı ve dağınık enerjiyi tek bir aktiviteye odaklayarak yönetmek oldukça faydalı olabilir. Belki bir spor salonuna gitmek, bir kitap okumak veya belki de yeni bir hobiye başlamak... Eğer bu enerjiyi kontrol altına alamazsan, günün sonunda kendini yorgun ve kaslarında gerginlik hissedebilirsin.

Ve akşam saatlerinde, sinir sistemini sakinleştirmek için biraz gevşeme egzersizleri yapmayı düşünebilirsin. Belki bir yoga dersi, bir meditasyon seansı veya sadece sakin bir müzik eşliğinde biraz dinlenme sana şifa gibi gelecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…