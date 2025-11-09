onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Kozmetik
Kasım İndirimlerinde Haftanın Çok Satan Ürünleri

etiket Kasım İndirimlerinde Haftanın Çok Satan Ürünleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
09.11.2025 - 16:06

Herkesin gözdesi olan bu haftanın çok satan ürünlerini sizin için bir araya getirdik! Stanley Termoslardan Dyson Corrale Saç Düzleştirici'ye  kadar pek çok farklı kategoride en çok satılan ürünler aşağıda sizi bekliyor. Gelin, bu hafta neler favori olmuş birlikte göz atalım!

Bu içerik 09.11.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Stanley Classic Legendary Vakumlu Çelik Termos, haftanın çok satanları arasında yerini almış!

Stanley Classic Legendary Vakumlu Çelik Termos, haftanın çok satanları arasında yerini almış!

Stanley Klasik Vakumlu Termos, 18/8 paslanmaz çelik yapısı ile en zorlu koşullarda bile yüksek performans sunuyor. Arabada, işte, kampta nerede olursanız olun, bu termos her daim yanınızda olmaya hazır. Geniş ağzı sayesinde doldurması ve temizlemesi oldukça pratik.

Linki burada

SONGMICS Plastik Ayakkabı Rafı , dar giriş alanlarını bile verimli şekilde kullanmak isteyenler için oldukça pratik ve modern bir seçenek!

SONGMICS Plastik Ayakkabı Rafı , dar giriş alanlarını bile verimli şekilde kullanmak isteyenler için oldukça pratik ve modern bir seçenek!

Beyaz renkli, 10 bölmeli tasarımı sayesinde ayakkabılarınızı düzenli ve görünür şekilde saklamanızı sağlarken, modüler yapısı sayesinde yükseklik ya da genişlik tercihlerinize göre kolayca şekillenebiliyor.

Linki burada

Stanley Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos, yolda maceralarınızı ya da keşiflerinizi daha keyifli hale getirmek için tasarlanmış.

Stanley Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos, yolda maceralarınızı ya da keşiflerinizi daha keyifli hale getirmek için tasarlanmış.

Çift duvarlı vakum izolasyonu sayesinde içeceklerinizi 18 saate kadar soğuk ve 2,5 güne kadar sıcak tutar. Dayanıklı yapısı ve kullanışlı tasarımıyla, bu termos her koşulda yanınızda olmayı vaat ediyor.

Linki burada

Ütü yapmayı zahmet olmaktan çıkaran PHILIPS PerfectCare Elite Plus Buhar Kazanlı Ütü, teknolojisiyle fark yaratıyor!

Ütü yapmayı zahmet olmaktan çıkaran PHILIPS PerfectCare Elite Plus Buhar Kazanlı Ütü, teknolojisiyle fark yaratıyor!

Akıllı buhar teknolojisi sayesinde kumaş türünü otomatik algılıyor ve en ideal ısıyı kendi ayarlıyor. Böylece yanık riski ortadan kalkıyor, kırışıklıklar ise saniyeler içinde yok oluyor. 

Kullanıcı yorumu;

Ütüyü keyifli hale getirdi. Kazansız ütülerden daha hızlı kullanıma hazır hale geliyor ve gayet güçlü. Çok memnunuz herkese tavsiye ederim

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bu hafta çok satanlar listesinde öne çıkan Julius Meinl President çekirdek kahve, orta kavrulmuş yapısı ve klasik aromasıyla güne keyifli bir başlangıç yapmak isteyenler için harika bir seçenek.

Bu hafta çok satanlar listesinde öne çıkan Julius Meinl President çekirdek kahve, orta kavrulmuş yapısı ve klasik aromasıyla güne keyifli bir başlangıç yapmak isteyenler için harika bir seçenek.

Kahvenizi ister sabah enerjinizi yükseltmek için demleyin, ister günün yorgunluğunu atarken keyifle yudumlayın...

Linki burada

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Temizlik rutinini akıllı teknolojilerle kolaylaştırmak isteyenler için Ecovacs Deebot T30 Pro Omni Akıllı Robot Süpürge tam bir kurtarıcı!

Temizlik rutinini akıllı teknolojilerle kolaylaştırmak isteyenler için Ecovacs Deebot T30 Pro Omni Akıllı Robot Süpürge tam bir kurtarıcı!

Gelişmiş sensörleri sayesinde evi köşe bucak tanıyor, hem süpürme hem paspaslama işlemini zahmetsizce gerçekleştiriyor. Zemin türünü algılayarak temizlik gücünü otomatik ayarlıyor, böylece her alan tertemiz oluyor.

Linki burada

Gün boyu kalıcı, etkileyici ve dramatik bakışlar için makyaj çantanızın vazgeçilmezi olacak!

Gün boyu kalıcı, etkileyici ve dramatik bakışlar için makyaj çantanızın vazgeçilmezi olacak!

Özel plastik fırçası sayesinde kirpikleri tek tek ayırarak topaklanma yapmadan kusursuz bir görünüm sunuyor. Uzatma etkili formülü ile daha çekici ve hacimli kirpikler elde etmenize yardımcı olur.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Saç şekillendirmede konforu ve teknolojiyi bir arada arayanlar için Dyson Corrale Saç Düzleştirici tam bir lüks deneyim sunuyor.

Saç şekillendirmede konforu ve teknolojiyi bir arada arayanlar için Dyson Corrale Saç Düzleştirici tam bir lüks deneyim sunuyor.

Esnek plakaları sayesinde saç tellerini nazikçe kavrayarak daha az ısıyla etkili bir düzleştirme sağlıyor, böylece saçın doğal parlaklığını koruyor. Kablosuz kullanımı sayesinde hareket özgürlüğü sunacak.

Linki burada

Vestel Mix Go Pembe Blender, bu hafta çok satanlar arasında.

Vestel Mix Go Pembe Blender, bu hafta çok satanlar arasında.

Mutfağınızın gözde parçaları arasında yer almaya aday olan blender sayesinde birbirinden lezzetli ve sağlıklı tarifler hazırlayabilirsiniz.

Linki burada

WHEY PROTEIN

WHEY PROTEIN

Biyoyararlılığı ve hızlı sindirimi sayesinde dünyada en popüler protein kaynaklarından biri!

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şık ve konforlu bir kapüşonlu arıyorsan, The North Face Men’s Raglan NSE Box Hoodie tam sana göre.

Şık ve konforlu bir kapüşonlu arıyorsan, The North Face Men’s Raglan NSE Box Hoodie tam sana göre.

Hoodie buradan göz atabilirsiniz.

Afra Kadın Bornoz Yeşil

Afra Kadın Bornoz Yeşil

Afra %100 pamuk pike bornozlar, üstün kaliteli doğal Ege pamuğundan üretilmiş. Yumuşak dokusu ve nefes alabilen yapısı sayesinde cildinizde konforlu bir his bırakırken, yüksek emicilik özelliği ile hızlı kuruma sağlıyor.

Linki burada

Dilvin 10836 Yün Karışımlı Parıltılı Kayık Yaka Kazak-Ekru

Dilvin 10836 Yün Karışımlı Parıltılı Kayık Yaka Kazak-Ekru

Kış gardırobuna zarif bir ışıltı katmak istiyorsan tam tarzına göre! Yumuşak dokusu ve hafif parlak iplikleriyle hem şık hem rahat bir görünüm sunuyor.

Dilvin ürünleri burada

Zühre Ana ürünlerinde 2.si 1 TL fırsatını kaçırmayın!

Zühre Ana ürünlerinde 2.si 1 TL fırsatını kaçırmayın!

Zühre Ana Bromelain Ananas İçeren Detox Şurubu, bromelain enzimi, L‑karnitin ve ananas özü ile hazırlanmış, lezzetli ve pratik bir takviye ürünü!

Linki burada

ETHIQUET Lıllesol Kadın Fitilli Görünümlü Kalın Askılı Basic Beyaz Atlet

ETHIQUET Lıllesol Kadın Fitilli Görünümlü Kalın Askılı Basic Beyaz Atlet

Bu atlet kalın askılı kesimi ve fitilli dokusuyla hem rahat hem şık bir görünüm sunuyor. Beyaz rengi sayesinde içten dışa, yaz-kış her durumda kullanabilir.

Linki burada

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın