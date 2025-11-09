Kasım İndirimlerinde Haftanın Çok Satan Ürünleri
Herkesin gözdesi olan bu haftanın çok satan ürünlerini sizin için bir araya getirdik! Stanley Termoslardan Dyson Corrale Saç Düzleştirici'ye kadar pek çok farklı kategoride en çok satılan ürünler aşağıda sizi bekliyor. Gelin, bu hafta neler favori olmuş birlikte göz atalım!
Bu içerik 09.11.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Stanley Classic Legendary Vakumlu Çelik Termos, haftanın çok satanları arasında yerini almış!
SONGMICS Plastik Ayakkabı Rafı , dar giriş alanlarını bile verimli şekilde kullanmak isteyenler için oldukça pratik ve modern bir seçenek!
Stanley Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos, yolda maceralarınızı ya da keşiflerinizi daha keyifli hale getirmek için tasarlanmış.
Ütü yapmayı zahmet olmaktan çıkaran PHILIPS PerfectCare Elite Plus Buhar Kazanlı Ütü, teknolojisiyle fark yaratıyor!
Bu hafta çok satanlar listesinde öne çıkan Julius Meinl President çekirdek kahve, orta kavrulmuş yapısı ve klasik aromasıyla güne keyifli bir başlangıç yapmak isteyenler için harika bir seçenek.
Temizlik rutinini akıllı teknolojilerle kolaylaştırmak isteyenler için Ecovacs Deebot T30 Pro Omni Akıllı Robot Süpürge tam bir kurtarıcı!
Gün boyu kalıcı, etkileyici ve dramatik bakışlar için makyaj çantanızın vazgeçilmezi olacak!
Saç şekillendirmede konforu ve teknolojiyi bir arada arayanlar için Dyson Corrale Saç Düzleştirici tam bir lüks deneyim sunuyor.
Vestel Mix Go Pembe Blender, bu hafta çok satanlar arasında.
WHEY PROTEIN
Şık ve konforlu bir kapüşonlu arıyorsan, The North Face Men’s Raglan NSE Box Hoodie tam sana göre.
Afra Kadın Bornoz Yeşil
Dilvin 10836 Yün Karışımlı Parıltılı Kayık Yaka Kazak-Ekru
Zühre Ana ürünlerinde 2.si 1 TL fırsatını kaçırmayın!
ETHIQUET Lıllesol Kadın Fitilli Görünümlü Kalın Askılı Basic Beyaz Atlet
