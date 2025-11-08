onedio
Her Yaşa Uygun Eğlence: LEGO Setlerinde Öne Çıkan Gülümseten Kasım İndirimleri

etiket Her Yaşa Uygun Eğlence: LEGO Setlerinde Öne Çıkan Gülümseten Kasım İndirimleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
08.11.2025 - 16:59

Kasım ayı boyunca Lego setlerinde kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. İster çocuklarınızın oyun saatlerini renklendirecek, ister yetişkinlerin koleksiyonlarına değer katacak bu setler, Lego'nun kalitesi ve çeşitliliği ile gülümseten bir deneyim sunuyor. Farklı yaş gruplarına ve ilgi alanlarına hitap eden bu setler, hayal gücünüzü ve yaratıcılığınızı harekete geçirecek.

Bu içerik 08.11.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

LEGO Kiraz Çiçekleri Kutlama Hediyesi, şuanda %20 indirimde!

Baharın tazeliğini ve yeni başlangıçların enerjisini simgeleyen bu set, özellikle Çin kültüründe doğum günü gibi özel günlerde şans ve mutluluk dilemek için harika bir seçenek. 

İnce detaylarla tasarlanan kiraz çiçekleri, yapıldıktan sonra dekoratif bir obje olarak da oldukça şık duruyor.

Linki burada

Araba tutkunu küçükler için adrenalin dolu bir hediye arıyorsan, LEGO Technic Lamborghini Huracán Tecnica tam isabet!

Gerçek bir süper spor arabadan esinlenilerek tasarlanan bu set, 9 yaş ve üzeri çocukların yada yetişkinlerin hem el becerilerini hem de hayal güçlerini geliştirecek türden. 

Şuanda %19 indirimde!

Linki burada

Tarihi dokulara ve mimari harikalara ilgi duyanlar için LEGO Architecture Londra adeta minyatür bir keşif yolculuğu!

Bu özel set, Londra’nın ikonik simgelerini bir araya getirerek hem seyahat tutkunlarına hem de tasarım meraklılarına hitap ediyor.

Şuanda %10 indirimde

Linki burada

Hız tutkunlarını heyecanlandıracak bir set arıyorsan, LEGO Speed Champions Audi Yarış Arabası tam isabet!

Gerçek Audi S1 e-tron quattro’dan ilham alınarak hazırlanan detaylı tasarımıyla, hem yapım süreci keyifli hem de ortaya çıkan model sergilemeye değer. Minik LEGO ustaları arabayı tamamladığında, ister oyunlarına dahil etsinler ister koleksiyonlarına ekleyebilirler. 

Şuanda %19 indirimde

Linki burada

Harry Potter dünyasına minik bir yolculuk yapmak isteyenler için harika bir seçenek!

8 yaş ve üzeri çocuklar, hatta yetişkinler için tasarlanmış bu set, Hogwarts’ın büyülü atmosferini evinize taşıyor.

Şuanda %11 indirimde!

Linki burada

Minik doğa ve hayvan severler için eğlenceli bir hediye arıyorsan, LEGO Kirpi Pikniği favorin olacak!

Hem erkek hem kız çocuklarının ilgisini çekecek bu set, sevimli kirpiler ve renkli piknik detaylarıyla yapım sürecini keyifli bir maceraya dönüştürüyor. Parçaları bir araya getirirken hem yaratıcılık gelişiyor hem de çocuklar kendi küçük piknik dünyalarını tasarlamanın tadını çıkarıyor.

Şuanda %25 indirimde

Linki burada

LEGO Minifigür 71047 Dungeons & Dragons® - 12:Tasha The Witch Queen

Fantastik dünyaların büyüsünü minyatür bir şekilde evinize taşıyan bu minifigür, hem koleksiyoncular hem de Dungeons & Dragons hayranları için adeta bir hazine.

Şuanda %25 indirimde

Linki burada

LEGO | Marvel Yeni Kaptan Amerika Yapım Figürü

Çocuklar ve yetişkin koleksiyoncular için tasarlanan bu figür, Kaptan Amerika’nın ikonik kostümü ve kalkan detaylarıyla öne çıkıyor. 

Şuanda %13 indirimde

Linki burada

Macera ve keşif tutkunları için LEGO Friends Macera Kampı Ağaç Ev Yapım Seti mükemmel bir seçenek!

Renkli detaylarla dolu bu set, miniklerin kendi ağaç evi maceralarını hayal etmelerini sağlıyor. Yapım süreci eğlenceli ve öğretici; ortaya çıkan ağaç ev ise oyun saatlerini daha da keyifli hale getirecek.

Şuanda %19 indirimde!

Linki burada

Uzay macerasını LEGO ile yaşamak isteyenler için LEGO City Yıldızlararası Uzay Gemisi.

Çocuklar ve yetişkinler arasında popüler olan bu set, detaylı tasarımıyla yapım sürecini oldukça keyifli hale getiriyor.

%10 indirimdeyken buradan alabilirsiniz.

Yorum Yazın