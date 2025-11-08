Her Yaşa Uygun Eğlence: LEGO Setlerinde Öne Çıkan Gülümseten Kasım İndirimleri
Kasım ayı boyunca Lego setlerinde kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. İster çocuklarınızın oyun saatlerini renklendirecek, ister yetişkinlerin koleksiyonlarına değer katacak bu setler, Lego'nun kalitesi ve çeşitliliği ile gülümseten bir deneyim sunuyor. Farklı yaş gruplarına ve ilgi alanlarına hitap eden bu setler, hayal gücünüzü ve yaratıcılığınızı harekete geçirecek.
Bu içerik 08.11.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
LEGO Kiraz Çiçekleri Kutlama Hediyesi, şuanda %20 indirimde!
Araba tutkunu küçükler için adrenalin dolu bir hediye arıyorsan, LEGO Technic Lamborghini Huracán Tecnica tam isabet!
Tarihi dokulara ve mimari harikalara ilgi duyanlar için LEGO Architecture Londra adeta minyatür bir keşif yolculuğu!
Hız tutkunlarını heyecanlandıracak bir set arıyorsan, LEGO Speed Champions Audi Yarış Arabası tam isabet!
Harry Potter dünyasına minik bir yolculuk yapmak isteyenler için harika bir seçenek!
Minik doğa ve hayvan severler için eğlenceli bir hediye arıyorsan, LEGO Kirpi Pikniği favorin olacak!
LEGO Minifigür 71047 Dungeons & Dragons® - 12:Tasha The Witch Queen
LEGO | Marvel Yeni Kaptan Amerika Yapım Figürü
Macera ve keşif tutkunları için LEGO Friends Macera Kampı Ağaç Ev Yapım Seti mükemmel bir seçenek!
Uzay macerasını LEGO ile yaşamak isteyenler için LEGO City Yıldızlararası Uzay Gemisi.
