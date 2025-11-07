onedio
''Bu Fiyatlar Gerçek mi?'' Dedirten Amazon’da Yılın En Düşük Fiyatları Başladı!

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
07.11.2025 - 16:54

Amazon'da Yılın En Uygun Alışveriş Fırsatları Kapınızda!

Kişisel bakımınızdan beslenmenize, teknolojik ihtiyaçlarınızdan ev gereçlerinize kadar geniş bir yelpazede ürünler, yılın en düşük fiyatlarıyla sizleri bekliyor. 

Aynı ürünün son bir yıldaki en düşük satış fiyatına eşit veya daha düşük fiyat teklifini içerir. Stoklarla sınırlıdır.

Bu içerik 07.11.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Çok Renkli Akıllı Wi-Fi Ampulü, bugün Amazonda en düşük fiyatıyla kaçırılmaması gereken fırsatlardan biri!

Şuanda %16 indirimde.

Linki burada

Old Spice Wolfthorn Stick Deodorant 50 ml, erkeksi ve enerjik bir imaj arayanlar için harika bir seçim.

Bugün %11 indirimde!

Buradan göz atabilirsiniz.

Tunçmatik Akım Koruyucu Priz ev veya ofis ortamında ani voltaj dalgalanmalarına karşı değerli cihazlarınızı korumak için gayet kullanışlı bir seçenek

Bugün %24 indirimde

Linki burada

Braun IPL Silk·expert Pro 5 PL5146, evde profesyonel tüy alma deneyimi yaşamak isteyenler için geliştirilmiş güçlü bir model.

Cilt tonu sensörü sayesinde her flaşta ten rengine otomatik uyum sağlayarak güvenli ve etkili bir kullanım sunuyor.

Şuanda %6 indirimiyle en uygun fiyata!

Linki burada

Cream Co. Allık Ruj Göz Farı , üç işlevi tek bir dokunuşla birleştiren mükemmel bir makyaj ürünü!

Dudak, yanak ve gözler için kullanılabiliyor yani sabah koşuşturması sırasında tek bir ürünle tüm makyajını halledebilirsiniz. 

Linki burada

Stanley Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos, yolda maceralarınızı ya da keşiflerinizi daha keyifli hale getirmek için tasarlanmış.

Çift duvarlı vakum izolasyonu sayesinde içeceklerinizi 18 saate kadar soğuk ve 2,5 güne kadar sıcak tutar. Dayanıklı yapısı ve kullanışlı tasarımıyla, bu termos her koşulda yanınızda olmayı vaat ediyor.

Şuanda %15 indirimiyle en uygun fiyat fırsatı sunuyor.

Apple iPhone 13, bugün Amazonda en düşük fiyatıyla kaçırılmaması gereken fırsatlardan biri!

Telefona buradan göz atabilirsiniz.

Süzgece ihtiyacınız varsa uygun fiyatlarla bu fırsatı kaçırmayın!

Farklı boyutlardaki süzgeçleri sayesinde ister makarna süzün ister meyve ve sebzelerinizi yıkayın, her kullanımda mutfakta pratiklik sağlayacak.

Linki burada

Apple Watch Series 11 GPS 46 mm modeli, teknolojiyle şıklığı buluşturan bir tasarım harikası!

Simsiyah alüminyum kasası ve siyah spor kordonuyla hem sportif hem de zarif bir görünüm sunuyor.

Şuanda %10 indirimde.

Linki burada

Ogx besleyici hindistan cevizi sütü şampuan indirimli fiyatıyla avantajlı ürünlerden biri!

Şuanda %23 indirimde

Linki burada

MSI MAG CORELIQUID I240 WHITE, beyaz şık tasarımı ve güçlü performans özellikleriyle sisteminizi hem estetik hem işlevsel açıdan üst seviyeye taşıyor.

Şimdi % 29 indirimde

Linki burada

The Purest Solutions, Canlandırıcı ve Gözenek Sıkılaştırıcı Tüm Ciltler için Glikolik Asit Tonik

İçeriğindeki %5 glikolik asit ve AHA+BHA kompleksiyle gözenek görünümünü azaltmaya, sebum dengesini sağlamaya ve ölü deri hücrelerini nazikçe arındırmaya yardımcı bir tonik.

Şimdi %29 indirimde

Linki burada

