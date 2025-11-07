onedio
article/comments
article/share
etiket Bugün İndirimde Neler Var? SuperStep İndiriminden Kiehl's Ürünlerine 7 Kasım 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
07.11.2025 - 12:30

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 7 Kasım 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor! SuperStep indiriminden Kiehl's ürünlerine pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 07.11.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Bugün Amazon’da indirime giren JBL Go 4 Bluetooth Hoparlör, küçük boyutuna rağmen şaşırtıcı derecede güçlü bir ses sunuyor.

IP67 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklı yapısıyla ister deniz kenarında ister doğada, müzik keyfini her yere taşıyabilirsin. 

Üstelik şuanda %20 indirimde!

Linki burada

Apple Watch Series 11 GPS 46 mm modeli, teknolojiyle şıklığı buluşturan bir tasarım harikası!

Simsiyah alüminyum kasası ve siyah spor kordonuyla hem sportif hem de zarif bir görünüm sunuyor.

Linki burada

Hem iş hem eğlence için bir tablet arıyorsanız sizin için önerimiz burada!

Gri renkli zarif metal kasasıyla modern bir görünüme sahip olan Samsung Galaxy tablet, 90 Hz yenileme hızına sahip geniş ekranıyla akıcı bir görüntü deneyimi sağlıyor. Gücünü Snapdragon 695 işlemciden alan cihaz, yüksek performans gerektiren uygulamalarda bile akıcı bir kullanım sunuyor.

Bugün  %5 indirimde!

Buradan ulaşabilirsiniz.

Finish Temizlik ve Bakım Seti, şuanda %10 indirim fırsatıyla!

Bu setin içerisinde parlatıcı, makine temizleyici sıvı ve tuz bulunuyor.

Linki burada

SONGMICS 50’li Kadife Askı Seti, dolabında hem düzen hem de şıklık arayanlar için harika bir çözüm.

0,6 cm inceliğindeki zarif tasarımı sayesinde yerden tasarruf sağlarken, kadife kaplaması kıyafetlerin kaymasını engelliyor.

%36 indirim fırsatıyla sunuluyor.

Linki burada

Acar Karat Çelik 9 Parça Rendeli Karıştırma Kabı, tüm indirimde ek 100 TL kupon fırsatı!

Mutfakta düzeni ve pratikliği sevenler için ideal bir set. Üç farklı boydaki paslanmaz çelik karıştırma kabı, rendeli aparatları ve sızdırmaz kapaklarıyla hazırlık aşamasını oldukça kolaylaştırıyor. 

Sepete özel fiyatı 679 TL.

Linki burada

Seçili Lenovo Bilgisayarlarda 1.000 TL kupon fırsatı!

Lenovo Legion 5 15IRX10 Intel Core İ7, bugün sepete özel fiyatıyla 61.332,92 TL.

Bilgisayarlara buradan göz atabilirsiniz.

SuperStep satıcılı seçili ürünlerde 2. ürüne %70 indirim!

Converse Chuck Taylor All Star Lift mor sneaker, klasik tarzın enerjik bir yorumunu sevenler için harika bir seçenek. Canlı rengiyle sıradan kombinleri bile anında dikkat çekici hale getirecek.

Linki burada

TCL Elite Plus A++ Inverter 12000 Btu klima, yazın serinliğiyle kışın sıcaklığını bir arada isteyenler için akıllı bir çözüm sunuyor.

Wi-Fi bağlantısı sayesinde uzaktan kontrol edilebilen bu model, 4 yöne otomatik üfleme özelliğiyle odanın her köşesine eşit hava akışı sağlıyor.

Sepete özel fiyatı 20.699,10 TL.

Linki burada

Birkenstock ürünlerinde 11.11 indirimleri!

Birkenstock Arizona EVA, yazın hem şehirde hem plajda kullanılacak şık ve pratik bir seçim %100 EVA malzemesi sayesinde suya dayanıklı, ultra hafif ve tamamen bakım gerektirmeyen bir yapı sunuyor.

%30 indirimiyle 1.889,30 TL.

Ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

Brit Fresh Tavuk ve Patatesli Yetişkin Köpek Maması, şuanda piyasadaki en uygun fiyatıyla sunuluyor.

Yetişkin köpeklerin tüm besin ihtiyaçlarını karşılamak üzere özenle formüle edilmiş süper premium bir kuru mama.

Bugün %34 indirimde! Üstelik 6 adet konserve köpek maması hediye.

Linki burada

Hurma toplarında 1 + 1 hediye fırsatı!

Çok iyi bir lif kaynağı olan hurma, bağışıklık sistemini destekleyen kaju ezmesi ve lezzetini katlayan Hindistan cevizi sayesinde bu toplar çocuklara daha lezzetli geliyor.

Linki burada

Mjcare'de %60'a varan indirimler!

Hydrojel Şeffaflaşan Eriyen Maskesi, cildiniz için yoğun nem, ışıltı ve sıkılaşmaya yardımcı bakım bir arada sunuyor. Üstelik şuanda piyasadaki en uygun fiyatıyla sunuluyor.

Linki burada

SONGMICS Plastik Ayakkabı Rafı , dar giriş alanlarını bile verimli şekilde kullanmak isteyenler için oldukça pratik ve modern bir seçenek!

Beyaz renkli, 10 bölmeli tasarımı sayesinde ayakkabılarınızı düzenli ve görünür şekilde saklamanızı sağlarken, modüler yapısı sayesinde yükseklik ya da genişlik tercihlerinize göre kolayca şekillenebiliyor. 

Bugün %50 indirimde!

Linki burada

Favori Nem Ikilisi Seti

Ultra Facial Cream & Avokadolu Göz Kremi Favori Nem Ikilisi Seti Efsane Kasım'a özel 1199 TL  kaçırma!

Linki burada

