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İtalya'da Futbol Düzeni Değişiyor: VAR Fiilen Ortadan Kalktı, Golsüz Maç Kalmadı

İtalya'da Futbol Düzeni Değişiyor: VAR Fiilen Ortadan Kalktı, Golsüz Maç Kalmadı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.09.2026 - 23:05
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İtalya Serie A’da hakem atamalarını yöneten Daniele Orsato ve Domenico Messina’nın bu sezon uygulamaya koyduğu yeni teamüller, İtalyan futbolunda olumlu karşılandı. Oyunun daha hızlı oynanmasını hedefleyen talimatların ardından özellikle Orsato, performansı ve uygulamaları nedeniyle büyük takdir topladı.

Kaynak - Fanatik

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Hakem atamalarıyla değişen sistem...

Hakem atamalarıyla değişen sistem...

İtalya Serie A’da hakem atamalarının yönetimini üstlenen Daniele Orsato ve Domenico Messina, yeni sezonla birlikte dikkat çeken değişikliklere imza attı. Hakem yönetiminin uygulamaya koyduğu net ve tavizsiz talimatlar, maçların oynanış biçiminde kısa sürede önemli değişikliklere yol açtı.

VAR'ı da penaltıyı da unuttular.

VAR'ı da penaltıyı da unuttular.

Daniele Orsato’nun göreve başlamasının ardından Serie A’da hakem yönetimi ve maçların temposunda dikkat çeken bir değişim yaşandı. Orsato’nun görev yaptığı ilk 24 karşılaşmada ortaya çıkan veriler, bu dönüşümün sonuçlarını net biçimde ortaya koydu.

Neler değişti?

Neler değişti?

  • İlk 24 maçın hiçbirinde 0-0’lık skor çıkmadı.

  • Ceza sahasındaki hafif temaslara daha yüksek tolerans gösterilmesi nedeniyle henüz penaltı kararı verilmedi.

  • Hakemler, kavga nedeniyle yalnızca 1 kez kırmızı kart kullandı.

  • Sezonun ilk 1,5 haftasında hiçbir hakem VAR monitörüne giderek inceleme yapmadı. VAR kontrolleri yalnızca “sessiz kontrol” yöntemiyle gerçekleştirildi.

  • Yeni sistemde VAR’ın yalnızca açık ve bariz hatalarda devreye girmesi hedefleniyor.

  • “Her temas faul değildir” anlayışıyla, özellikle abartılı düşüşlerin ve kolay penaltı beklentilerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

  • Penaltı kararı için ceza sahasında net ve ciddi bir ihlal aranıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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