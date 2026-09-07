İtalya'da Futbol Düzeni Değişiyor: VAR Fiilen Ortadan Kalktı, Golsüz Maç Kalmadı
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İtalya Serie A’da hakem atamalarını yöneten Daniele Orsato ve Domenico Messina’nın bu sezon uygulamaya koyduğu yeni teamüller, İtalyan futbolunda olumlu karşılandı. Oyunun daha hızlı oynanmasını hedefleyen talimatların ardından özellikle Orsato, performansı ve uygulamaları nedeniyle büyük takdir topladı.
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Hakem atamalarıyla değişen sistem...
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VAR'ı da penaltıyı da unuttular.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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