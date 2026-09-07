İtalya'da Futbol Düzeni Değişiyor: VAR Fiilen Ortadan Kalktı, Golsüz Maç Kalmadı

İtalya Serie A’da hakem atamalarını yöneten Daniele Orsato ve Domenico Messina’nın bu sezon uygulamaya koyduğu yeni teamüller, İtalyan futbolunda olumlu karşılandı. Oyunun daha hızlı oynanmasını hedefleyen talimatların ardından özellikle Orsato, performansı ve uygulamaları nedeniyle büyük takdir topladı.

Kaynak - Fanatik