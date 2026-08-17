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Bugün İndirimde Neler Var? 17 Ağustos 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 17 Ağustos 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
17.08.2026 - 11:43 Son Güncelleme: 17.08.2026 - 12:26
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Bugün adımlarınıza konfor katan Under Armour spor ayakkabılardan mutfakta harikalar yaratan Tefal blender setlerine, evdeki dağınıklığı toparlayan bambu çekmeceli şifonyerlerden şık cam bardak takımlarına, yumuşacık pijama takımlarından yaz modasının gözdesi Igor sandaletlere ve avantajlı kozmetik fırsatlarına kadar harika kampanyalar kapıyı çaldı. Özel indirim kodlarına, sepet avantajlarına ve net fiyat düşüşlerine sepetinizi onaylamadan önce mutlaka göz atın.

Bu içerik 17.08.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Under Armour Charged Decoy kadın spor ayakkabı Prime üyelerine özel net 1.679,00 TL!

Under Armour Charged Decoy kadın spor ayakkabı Prime üyelerine özel net 1.679,00 TL!

Charged Cushioning orta taban teknolojisinin sunduğu üst düzey yastıklaması, nefes alabilir hafif file sayası ve şık tasarımıyla koşularda ile günlük yürüyüşlerde adımlara enerji katan ayakkabı. 

Under Armour UA W Charged Decoy Kadın Spor Ayakkabı

Tefal Powelix Activflow 1000 Watt blender seti kırmızı rengiyle net 3.299,00 TL!

Tefal Powelix Activflow 1000 Watt blender seti kırmızı rengiyle net 3.299,00 TL!

Powelix 4 bıçak teknolojisi, 1000 Watt'lık güçlü motoru, ergonomik tutuşu ve paslanmaz çelik ayaklarıyla mutfakta çorbalardan soslara kadar her tarifi saniyeler içinde pürüzsüz hale getiren set.

Tefal Powelix Activflow 1000 Watt Blender Seti Kırmızı

Digithome bambu 4 çekmeceli çok amaçlı düzenleyici şifonyer %34 net indirimle son 90 günün en düşük fiyatı 2.499,00 TL!

Digithome bambu 4 çekmeceli çok amaçlı düzenleyici şifonyer %34 net indirimle son 90 günün en düşük fiyatı 2.499,00 TL!

3.799,00 TL'lik eski fiyatından düşen, doğal bambu iskeleti, geniş kumaş çekmeceleri ve şık tasarımıyla banyodan yatak odasına kadar her alanda düzen sağlayan portatif dolap.

Digithome Bambu 4 Çekmeceli Çok Amaçlı Düzenleyici Şifonyer

Dermoten Suncare+ SPF50+ leke karşıtı güneş kremi hediye çeki indirimiyle 639,92 TL yerine sepette net 383,95 TL!

Dermoten Suncare+ SPF50+ leke karşıtı güneş kremi hediye çeki indirimiyle 639,92 TL yerine sepette net 383,95 TL!

Güneşin zararlı ışınlarına karşı çok yüksek koruma sağlarken ciltteki koyu leke görünümünü azaltmaya yardımcı olan, hediye çekiyle 255,97 TL hafifleyen leke karşıtı güneş kremi.

Dermoten Suncare+ SPF50 Güneş Kremi Lekeli Ciltler İçin

LAV Helen 6'lı cam meşrubat bardağı seti sepete özel 313,65 TL!

LAV Helen 6'lı cam meşrubat bardağı seti sepete özel 313,65 TL!

325 ml'lik ideal hacmi, zarif dikey kabartma çizgileri ve kaliteli cam yapısıyla su, meşrubat ve kokteyl sunumlarına şıklık katan 6 kişilik bardak takımı.

LAV Helen Cam Meşrubat Bardağı 6'lı Set 325 ml

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Igor Biarritz Mate ekru kadın sandalet %45 net indirimle 2.099,90 TL yerine 1.149,90 TL!

Igor Biarritz Mate ekru kadın sandalet %45 net indirimle 2.099,90 TL yerine 1.149,90 TL!

Bilekten ayarlanabilir tokası, suya dayanıklı mat ekru gövdesi ve ikonik retro kafesli formuyla plajdan şehir kombinlerine kadar yaz stilini tamamlayan konforlu sandalet.

Igor Biarritz Mate Kadın Ekru Sandalet

Los Ojos x Ece modal kumaşlı şortlu kadın pijama takımı Premium ile net 669,50 TL!

Los Ojos x Ece modal kumaşlı şortlu kadın pijama takımı Premium ile net 669,50 TL!

Vizon tonunun zarafeti, fitilli kumaş dokusu ve cildin nefes almasını sağlayan yumuşacık modal yapısıyla sıcak yaz gecelerinde konforlu bir uyku sunan şortlu takım.

Los Ojos x Ece Vizon Modal Kumaşlı Şortlu Pijama Takımı

Profesyonel halı ve koltuk temizliğinde beklenen indirim geldi!

Profesyonel halı ve koltuk temizliğinde beklenen indirim geldi!

Evdeki inatçı lekelerden, evcil hayvan izlerinden ve derinlemesine işlemiş kirlerden profesyonel bir yıkama servisi çağırmadan kurtulmak isteyenler için Bissell ProHeat 2X Revolution CleanShot size özel 1.000 TL indirimle!

''onedio1000'' kodu ile satın almak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Hascevher Gastro 24 cm tava sepete özel 687,00 TL yerine net 489,49 TL!

Hascevher Gastro 24 cm tava sepete özel 687,00 TL yerine net 489,49 TL!

Granit efektli yapışmaz iç yüzeyi, ısıyı dengeli dağıtan tabanı ve dayanıklı gövdesiyle günlük kızartma ile soteleme işlerini pratikleştiren kullanışlı tava.

Hascevher Gastro 24 cm Kapaksız Granit Tava

Kremi ürünlerinde 2. ürün 1 TL ve KREMI400 koduyla 800 TL üzeri alımlarda 400 TL indirim!

Kremi ürünlerinde 2. ürün 1 TL ve KREMI400 koduyla 800 TL üzeri alımlarda 400 TL indirim!

Seçili bakım ürünlerinde sepette 1 TL fırsatını ''KREMI400'' kuponuyla birleştirerek cildinize ihtiyaç duyduğu bakımı en uygun fiyatla sunacağınız büyük sepet avantajı.

Kremi Seçili Cilt Bakım Ürünleri

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Flormar ojelerde kaçırılmayacak 4 al 2 öde kampanyası başladı!

Flormar ojelerde kaçırılmayacak 4 al 2 öde kampanyası başladı!

Yazın enerjisini tırnaklara taşıyan canlı renklerden pastel tonlara, hızlı kuruyan formüllerden parlak bitişli serilere kadar sepetleri renklendiren oje fırsatı.

Flormar Renkli Oje Çeşitleri

Lela scuba süet taba kadın yelek ''onedio20'' koduyla 499,99 TL'den çok daha indirimli fiyata!

Lela scuba süet taba kadın yelek ''onedio20'' koduyla 499,99 TL'den çok daha indirimli fiyata!

V yaka kesimi, şık düğme detayları, dökümlü süet dokusu ve taba rengiyle mevsim geçişlerinde jean ve kumaş pantolonların üzerine tam oturan fitted yelek.

Lela Fitted Scuba Süet V Yaka Düğmeli Kadın Yelek Taba

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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