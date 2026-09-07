Yılın Beklenen İndirimi Geldi: Hepsiburada Premium Günleri Başladı!
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7-13 Eylül tarihleri arasında geçerli olan Hepsiburada Premium Günleri resmen başladı! Teknolojiden modaya, süpermarket ihtiyaçlarından küçük ev aletlerine kadar Premium üyelere özel ekstra sepet indirimleri, kargo bedava avantajları ve çoklu alım fırsatlarıyla dolu kampanya haftası boyunca en çok öne çıkan fiyat düşüşlerini sizler için bir araya getiriyoruz.
Bu içerik 07.09.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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