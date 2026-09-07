Bugün İndirimde Neler Var? 7 Eylül 2026 Günün Fırsatları
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Çok satanlar listesinin zirvesindeki ağız bakım ve gaming ürünlerinden Stanley termoslara, LEGO yaratıcı yapım setlerinden Puma sneakerlara, Penti iç giyim fırsatlarından Bioderma ve Kiperin avantajlarına kadar günün en dikkat çeken indirimleri yayında. Sepetinizi onaylamadan önce öne çıkan fiyat düşüşlerini inceleyin.
Bu içerik 07.09.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Oral-B Vitality Pro 2'li şarjlı diş fırçası çok satanlarda 1. sırada net 2.099,00 TL!
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Stanley Classic Legendary 0.47L çelik termos çok satanlarda zirvede ve son 365 günün en düşüğü 1.289,90 TL!
Klasse Pro 90x40 cm dikişli gaming mouse pad çok satanlarda 1. sırada net 439 TL!
Kiko Milano satıcılı seçili makyaj ürünlerinde 2. ürüne %50 indirim fırsatı!
Animal Joy protein cookie karışımı ''onedio20'' koduyla sepette ekstra %20 indirimli!
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MINISO Maltese lisanslı visco seyahat yastığı %29 indirimle 699,99 TL yerine 499,99 TL!
Bioderma cilt bakımında sepette 1.500 TL'ye 500 TL indirim!
Puma Super Turino erkek siyah sneaker %36 indirimle 5.399,00 TL yerine net 3.449,99 TL!
LEGO setlerinde sepette %30'a varan indirim!
Wefood organik ham kakao tozu sepette net %50 indirimle 1.046,00 TL yerine 523,00 TL!
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Kiperin Collagen ürünlerinde sepette %20 ve 2. ürüne %50 çifte indirim!
Penti'de iç giyim fırsatları: Külotlar 119 TL, sütyenler 399 TL'den başlayan fiyatlarla!
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