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Bugün İndirimde Neler Var? 7 Eylül 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 7 Eylül 2026 Günün Fırsatları

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
07.09.2026 - 13:32
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Çok satanlar listesinin zirvesindeki ağız bakım ve gaming ürünlerinden Stanley termoslara, LEGO yaratıcı yapım setlerinden Puma sneakerlara, Penti iç giyim fırsatlarından Bioderma ve Kiperin avantajlarına kadar günün en dikkat çeken indirimleri yayında. Sepetinizi onaylamadan önce öne çıkan fiyat düşüşlerini inceleyin.

Bu içerik 07.09.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Oral-B Vitality Pro 2'li şarjlı diş fırçası çok satanlarda 1. sırada net 2.099,00 TL!

Oral-B Vitality Pro 2'li şarjlı diş fırçası çok satanlarda 1. sırada net 2.099,00 TL!

2.384,25 TL'den gerileyen; siyah ve lila renkli iki ayrı gövdesi, 3 farklı temizleme modu ve profesyonel zamanlayıcısıyla aile boyu etkili plak temizliği sağlayan ikili avantaj paketi.

Oral-B Vitality Pro 2'li Şarjlı Diş Fırçası Siyah & Lila Avantaj Paketi

Stanley Classic Legendary 0.47L çelik termos çok satanlarda zirvede ve son 365 günün en düşüğü 1.289,90 TL!

Stanley Classic Legendary 0.47L çelik termos çok satanlarda zirvede ve son 365 günün en düşüğü 1.289,90 TL!

1.607,47 TL'den düşen; çift duvar vakumlu paslanmaz çelik yalıtımı, sızdırmaz kapağı ve kompakt boyutuyla içecekleri gün boyu sıcak ya da soğuk tutan efsanevi termos.

Stanley Classic Legendary Vakumlu Paslanmaz Çelik Termos 0.47 L

Klasse Pro 90x40 cm dikişli gaming mouse pad çok satanlarda 1. sırada net 439 TL!

Klasse Pro 90x40 cm dikişli gaming mouse pad çok satanlarda 1. sırada net 439 TL!

659,90 TL'den son bir yılın dip fiyatına inen; Oki Nami Ura dalga deseni, yıpranmaya dayanıklı dikişli kenarları ve kaymaz kauçuk tabanıyla oyunculara pürüzsüz kayma alanı sunan geniş mouse pad.

Klasse Pro 90x40 cm Dikişli Kenar Oyuncu Gaming Mouse Pad (Oki Nami Ura)

Kiko Milano satıcılı seçili makyaj ürünlerinde 2. ürüne %50 indirim fırsatı!

Kiko Milano satıcılı seçili makyaj ürünlerinde 2. ürüne %50 indirim fırsatı!

Dudak parlatıcılarından yüksek kapatıcılıklı kapatıcılara, ışıltılı allıklardan kalıcı göz kalemlerine kadar İtalyan kozmetik favorilerinde makyaj çantasını ikiye katlayan kampanya.

Kiko Milano Makyaj ve Cilt Bakım Ürünleri

Animal Joy protein cookie karışımı ''onedio20'' koduyla sepette ekstra %20 indirimli!

Animal Joy protein cookie karışımı ''onedio20'' koduyla sepette ekstra %20 indirimli!

799,00 TL'den 649,00 TL'ye inen fiyatına ek olarak tüm sitede geçerli onedio20 koduyla evde katkısız, yüksek proteinli ve lezzetli kurabiyeler hazırlamayı sağlayan pratik karışım.

Animal Joy Protein Cookie Mix

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MINISO Maltese lisanslı visco seyahat yastığı %29 indirimle 699,99 TL yerine 499,99 TL!

MINISO Maltese lisanslı visco seyahat yastığı %29 indirimle 699,99 TL yerine 499,99 TL!

Boynu tam kavrayan ortopedik hafızalı sünger dokusu, sevimli pembe Maltese lisanslı kılıfı ve hafif tasarımıyla uzun yolculuklarda ağrıları önleyen konforlu boyun yastığı.

MINISO Maltese Lisanslı Hafızalı Sünger Visco Boyun Yastığı Pembe

Bioderma cilt bakımında sepette 1.500 TL'ye 500 TL indirim!

Bioderma cilt bakımında sepette 1.500 TL'ye 500 TL indirim!

Atoderm serisi onarıcı kremlerden Sébium serisi arındırıcı jillere ve Sensibio misel sulara kadar sonbahar cilt bakım stoklarını yenileten 500 TL'lik sepet avantajı.

Bioderma Cilt ve Vücut Bakım Ürünleri

Puma Super Turino erkek siyah sneaker %36 indirimle 5.399,00 TL yerine net 3.449,99 TL!

Puma Super Turino erkek siyah sneaker %36 indirimle 5.399,00 TL yerine net 3.449,99 TL!

Puma Super Turino Erkek Siyah Sneaker

LEGO setlerinde sepette %30'a varan indirim!

LEGO setlerinde sepette %30'a varan indirim!

LEGO Classic Orta Boy Yaratıcı Yapım Kutusu Premium ile 1.799,00 TL yerine net 1.259,30 TL!

LEGO Classic Orta Boy Yaratıcı Yapım Kutusu 10696 (484 Parça)

Wefood organik ham kakao tozu sepette net %50 indirimle 1.046,00 TL yerine 523,00 TL!

Wefood organik ham kakao tozu sepette net %50 indirimle 1.046,00 TL yerine 523,00 TL!

Isıl işlem görmemiş organik ham kakao çekirdeklerinden üretilen, zengin antioksidan ve magnezyum kaynağıyla tatlı tariflerine ve smoothielere derin lezzet katan 140 gramlık toz.

Wefood Organik Ham Kakao Tozu 140 g

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Kiperin Collagen ürünlerinde sepette %20 ve 2. ürüne %50 çifte indirim!

Kiperin Collagen ürünlerinde sepette %20 ve 2. ürüne %50 çifte indirim!

%100 saf ve biyoaktif çift hidrolize peptit içeriğiyle saç, tırnak, eklem ve cilt elastikiyetini destekleyen 50 günlük toz takviyede sepeti hafifleten çoklu alım fırsatı.

Kiperin Yüksek Biyoaktif Çift Hidrolize Kolajen Peptitler (50 Günlük)

Penti'de iç giyim fırsatları: Külotlar 119 TL, sütyenler 399 TL'den başlayan fiyatlarla!

Penti'de iç giyim fırsatları: Külotlar 119 TL, sütyenler 399 TL'den başlayan fiyatlarla!

İz yapmayan dikişsiz modellerden dantelli tasarımlara, toparlayıcı sütyenlerden günlük pamuklu külotlara kadar çekmeceleri baştan aşağı yenileyen avantajlı fiyatlar.

Penti İç Giyim Koleksiyonu

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Sena Yiğit
Sena Yiğit
Onedio Üyesi
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