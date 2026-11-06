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7–13 Kasım 2026 A101 Haftanın Fırsatları Kataloğu

etiket 7–13 Kasım 2026 A101 Haftanın Fırsatları Kataloğu

oinkal
oinkal - Onedio Editörü
06.11.2026 - 16:43
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A101 7 - 13 Kasım 2026 Haftanın Fırsatları Kataloğu Onedio'da!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101'in yeni haftaya ait aktüel ürün listesi yayınlandı. A101'de 7 - 13 Kasım 2026 kataloğunda ayçiçek yağından deterjana, şarküteri ürünlerinden kasa arkası fırsatlarına kadar birbirinden cazip indirimler var. Bakalım A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

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Safya Ayçiçek Yağı 5 L 489 TL

Safya Ayçiçek Yağı 5 L 489 TL

  • Safya Ayçiçek Yağı 5 L - 489 TL (eski fiyat 529 TL)

  • Ariel Toz Deterjan Renkliler 4 KG - 299,90 TL (eski fiyat 469,90 TL)

  • Perwoll Sıvı Çamaşır Deterjanı Siyahlar / Renkliler 2,97 L - 269 TL (eski fiyat 439 TL)

  • Paşabahçe Su ve Meşrubat Bardak Takımı 12 Parça - 249 TL (eski fiyat 499 TL)

  • Bal Küpü / Irmak / Nar / Doğuş / Bor Toz Şeker 3 KG - 175 TL (eski fiyat 189,50 TL)

  • Kent Boringer Pasta Topping Sos Karamel / Frambuaz / Çikolata 750 g - 124,50 TL (eski fiyat 159,50 TL)

  • Finish Bulaşık Makinesi Parlatıcısı 250 ml / Temizleyici 250 ml / Tuzu 1,3 KG - 109 TL

  • Eti Nero Kremalı Kakaolu Bisküvi 4x110 g -  54,50 TL (eski fiyat 109,25 TL)

  • Eti Hoşbeş Gofret Çeşitleri 142 g - 47 TL (eski fiyat 59 TL)

  • Tambol Bol Sütlü Çikolata 77 g - 39,50 TL (eski fiyat 89,95 TL)

  • Filiz Makarna Çeşitleri 500 g - 29,50 TL (eski fiyat 36,50 TL)

  • Indomie Noodle Çeşitleri 70 g - 12,50 TL

  • Ülker Biskrem Kakaolu Krema Dolgulu Bisküvi 100 g - 20 TL (eski fiyat 25 TL)

Beşler Dana Kangal Sucuk 350 g 295 TL

Beşler Dana Kangal Sucuk 350 g 295 TL

  • Beşler Dana Kangal Sucuk 350 g - 295 TL (eski fiyat 349 TL)

  • Torku Dana Kangal Sucuk 350 g - 369,50 TL (eski fiyat 435 TL)

  • İçim / Eker / Torku Yarım Yağlı Yoğurt 5 KG - 269 TL (eski fiyat 349 TL)

  • Ahir Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 g - 239 TL (eski fiyat 269 TL)

  • Kaanlar Az Yağlı Taze Peynir 1 KG - 209 TL (eski fiyat 259 TL)

  • Sütaş Kaymaksız Yoğurt 3 KG - 109,50 TL (eski fiyat 139,50 TL)

  • Akçaabat Dana Köfte 500 g - 339 TL (eski fiyat 399 TL)

  • Nimet Kurabiye Çeşitleri 500 g - 99 TL (eski fiyat 109 TL)

  • Muratbey Lor Peyniri 500 g - 99,50 TL (eski fiyat 137,50 TL)

  • Piliç Döner 200 g - 89,50 TL (eski fiyat 109 TL)

  • Kızılay Karadut ve Frenk Üzümü Aromalı Doğal Maden Suyu 6x200 ml - 75 TL (eski fiyat 88,75 TL)

  • Pınar Aç Bitir Hindi Kokteyl Sosis 170 g - 70 TL (eski fiyat 86,50 TL)

  • Uno Ekmek Çeşitleri Süper Tost 470 g / Tam Buğday Tava 450 g / Çok Tahıllı 450 g - 70,50 TL (eski fiyat 92,50 TL)

  • Piliç Nugget 300 g - 52,50 TL (eski fiyat 63 TL)

  • Çokça Dondurulmuş Mısır 450 g - 49,50 TL (eski fiyat 57,50 TL)

  • Nimet Buğday Unu 5 KG - 125 TL (eski fiyat 135 TL)

Karlıdağ Tuzsuz Tereyağı 1 KG 450 TL

Karlıdağ Tuzsuz Tereyağı 1 KG 450 TL
  • Karlıdağ Tuzsuz Tereyağı 1 KG - 450 TL (eski fiyat 900 TL)
  • Fairy Platinum Fresh Bulaşık Makinesi Kapsülü 50'li - 399 TL (eski fiyat 999 TL)
  • Selpak 3 Katlı Yağ Emici Kağıt Havlu 8'li - 119,50 TL (eski fiyat 249 TL)
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