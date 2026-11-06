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BİM'e 3 Katlı Kurutmalık Geliyor! 6 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu

etiket BİM'e 3 Katlı Kurutmalık Geliyor! 6 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu

oinkal
oinkal - Onedio Editörü
06.11.2026 - 13:49
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BİM 6 Kasım 2026 Aktüel Kataloğu Onedio'da!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM'de bu hafta 2026 kataloğunda porselen yemek takımından 3 katlı kurutmalığa, düdüklü tencereden kışlık battaniye ve pijamalara kadar birbirinden cazip ürünler var. Bakalım BİM'de bu hafta aktüel listelerinde hangi ürünler yer alıyor?

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

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English Home 18 Parça Desenli Porselen Yemek Takımı 1.990 TL

English Home 18 Parça Desenli Porselen Yemek Takımı 1.990 TL
  • Tek Fiyat Emaye Ürünler (Tencere ~14 cm / Sahan ~16 cm) - 549 TL
  • Desenli Emaye Kase / Makarna Tabağı (~24 cm) - 349 TL
  • Metal Patates / Soğan Kabı - 299 TL
  • Metal Ekmek Kutusu (~34x18x14,5 cm) - 259 TL
  • LAV Kilitli Saklama Kabı (~375 cc) - 89 TL
  • LAV Kilitli Saklama Kabı (~720 cc) - 119 TL
  • LAV Kilitli Saklama Kabı (~1150 cc) - 159 TL
  • LAV Derin Kilitli Saklama Kabı (~700 cc) - 139 TL
  • Zoey Su Bardağı (~315 cc, 3'lü) - 139 TL
  • Tokyo Gravürlü Cam Kase (~1500 cc) - 109 TL
  • Tokyo Gravürlü Cam Kase (~2600 cc) - 149 TL
  • RAKLE Cam Su Bardağı (~315 cc, 3'lü) - 139 TL
  • RAKLE Cam Meşrubat Bardağı (~360 cc, 3'lü) - 159 TL
  • RAKLE Cam Kahve Yanı Su Bardağı (~135 cc, 6'lı) - 189 TL
  • RAKLE Desenli Meşrubat Bardağı (~570 cc) - 85 TL
  • Desenli Rimli Tepsi (~22x30 cm) - 139 TL
  • Desenli Metal Tepsili Çerezlik Seti - 149 TL
  • Benante Desenli Kupa (~280 ml) - 129 TL
  • Benante Desenli Kahve Fincan Takımı (~90 ml, 2'li) - 319 TL
  • Okyanus Home Amber Cam Sıvı Sabunluk Seti (2'li) - 219 TL

3 Katlı Kurutmalık (~56x63x168 cm) 1.090 TL

3 Katlı Kurutmalık (~56x63x168 cm) 1.090 TL
  • Berlin 2'li Düdüklü Tencere Seti (~3,5 + 7 L) - 1.450 TL
  • Chef's Tava Seti (~24 + 28 cm) - 649 TL
  • Chef's Wok Tava (~28 cm) - 429 TL
  • Solingen Bıçak + Soyacak Seti (4'lü) - 329 TL
  • Çelik Kesme Panosu (~30x40 cm) - 629 TL
  • Bambu Sunumluk / Kesme Tahtası Çeşitleri - 139 TL
  • Akasya Kase (~20 cm) - 329 TL
  • Benante Akasya Sunumluk Çeşitleri (Kare / Oval / Yuvarlak) - 99 TL
  • Kesme Panosu (~33x24 cm) - 109 TL
  • Tek Fiyat Silikon Kek Kalıbı Çeşitleri - 79 TL
  • Tek Fiyat Silikon Mutfak Gereçleri - 45 TL
  • Benante Saplı Örgülü Organizer (~21x17x12 cm) - 289 TL
  • Çekmece İçi Kaşıklık (~38x34,5x5 cm) - 159 TL
  • Saklama Kabı Seti (~450 ml, 3'lü) - 39 TL
  • Saklama Kabı Seti (~750 ml, 3'lü) - 49 TL
  • Dikiş Kutusu (~6 L) - 139 TL
  • Çok Amaçlı Kapaklı Kutu (~23 L) - 219 TL
  • Tablet Mop Temizlik Seti - 219 TL
  • 3 Katlı Tekerlekli Düzenleyici - 259 TL

DAGi Kadın Pijama Takımı (Büyük Beden) 799 TL

DAGi Kadın Pijama Takımı (Büyük Beden) 799 TL
  • Casilli Şardonlu Termal Tayt (M, L, XL) - 419 TL
  • Kadın Pijama Takımı (Yumuşak Kumaş, S/M/L/XL) - 449 TL
  • Casilli Lazer Kesim Sütyen (S/M/L/XL) - 449 TL
  • Kadın Ayakkabı (38, 39) - 799 TL
  • Kadın Omuz Çantası (~43x32x12 cm) - 349 TL
  • Kadın Ev Botu (37, 38, 39, 40) - 249 TL
  • Kadın Terlik (37, 38, 39, 40) - 229 TL
  • Kadın Pelüş Şapka - 159 TL
  • Kadın Dokunmatik Özellikli Eldiven - 249 TL
  • Katlanabilir Pelüş Kulaklık - 129 TL
  • Şal (~50x185 cm) - 229 TL
  • Kadın Yumoş Çorap Çeşitleri - 69 TL
  • Kadın Soket Çorap (2'li) - 79 TL
  • Articolo Çanta Aksesuarı - 139 TL
  • Articolo Anahtarlık - 89 TL
  • Dikiş Kutusu - 175 TL
  • Organizer Kutu - 249 TL
  • mamajoo Ortodontik Silikon Emzik (6 ay+, 2'li) - 159 TL

Çift Kişilik Battaniye (~200x220 cm) 729 TL

Çift Kişilik Battaniye (~200x220 cm) 729 TL
  • Tek Kişilik Battaniye (~150x220 cm) - 679 TL
  • Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti - 999 TL
  • Flanel Yastık Kılıfı (~50x70 cm, 2'li) - 169 TL
  • Maisonette Bornoz (S/M/L/XL) - 699 TL
  • Yüz Havlusu (~50x70 cm) - 115 TL
  • El Havlusu (~30x50 cm) - 69 TL
  • Molinella Welsoft Kırlent Kılıfı (~45x45 cm) - 189 TL
  • Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi (~150x200 cm) - 349 TL
  • Tek Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi (~100x200 cm) - 249 TL
  • Yastık Alezi (~50x70 cm, 2'li) - 169 TL
  • Mutfak Önlüğü (~63x78 cm) - 139 TL
  • Mutfak Havlusu Seti (~30x50 cm, 2'li) - 119 TL
  • Fırın Eldiveni - 99 TL
  • Baskılı Kumaş Çanta (~42x37 cm) - 159 TL
  • Kapı Önü Paspası (~40x60 cm) - 99 TL
  • Erkek Kışlık Gömlek (2XL - 3XL) - 299 TL
  • Erkek Boxer (S/M/L/XL) - 199 TL
  • Kadın Askılı Atlet (S/M/L/XL) - 129 TL
  • Erkek Çorap (2'li) - 99 TL
  • Kadın Slip (S/M/L/XL, 2'li) - 129 TL
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