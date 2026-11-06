BİM'e 3 Katlı Kurutmalık Geliyor! 6 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu
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BİM 6 Kasım 2026 Aktüel Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM'de bu hafta 2026 kataloğunda porselen yemek takımından 3 katlı kurutmalığa, düdüklü tencereden kışlık battaniye ve pijamalara kadar birbirinden cazip ürünler var. Bakalım BİM'de bu hafta aktüel listelerinde hangi ürünler yer alıyor?
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''
English Home 18 Parça Desenli Porselen Yemek Takımı 1.990 TL
3 Katlı Kurutmalık (~56x63x168 cm) 1.090 TL
DAGi Kadın Pijama Takımı (Büyük Beden) 799 TL
Çift Kişilik Battaniye (~200x220 cm) 729 TL
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