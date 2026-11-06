BİM'e 3 Katlı Kurutmalık Geliyor! 6 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu

BİM 6 Kasım 2026 Aktüel Kataloğu Onedio'da!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM'de bu hafta 2026 kataloğunda porselen yemek takımından 3 katlı kurutmalığa, düdüklü tencereden kışlık battaniye ve pijamalara kadar birbirinden cazip ürünler var. Bakalım BİM'de bu hafta aktüel listelerinde hangi ürünler yer alıyor?

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