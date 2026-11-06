Kitapseverlerin Ekim Ayında En Çok Okuduğu 15 Kitap

Sonbahar günlerinde battaniyenin altına kıvrılıp elinde sıcak bir kahveyle kitap okumanın tadı her zaman bambaşka.Ters köşe psikolojik gerilimlerden derin felsefi yolculuklara, yaratıcılığı canlandıran rehberlerden sürükleyici tarihi gizemlere kadar ekim ayında en çok okunan kitapları bir araya getirdik.

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