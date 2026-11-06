Kitapseverlerin Ekim Ayında En Çok Okuduğu 15 Kitap
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Sonbahar günlerinde battaniyenin altına kıvrılıp elinde sıcak bir kahveyle kitap okumanın tadı her zaman bambaşka.Ters köşe psikolojik gerilimlerden derin felsefi yolculuklara, yaratıcılığı canlandıran rehberlerden sürükleyici tarihi gizemlere kadar ekim ayında en çok okunan kitapları bir araya getirdik.
Bu içerik 4.11.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Portakal ve Ekmek Bıçağı – Cheong Ye
2. Murdle 1 – G. T. Karber
3. Roma'nın Beş Günü – Ahmet Ümit
4. Gizli Tarih – Donna Tartt
5. Bülbül – Kristin Hannah
6. Dünyanın Kıyısındaki Kafe – John Strelecky
7. Cadı – Freida McFadden
8. Sanatçının Yolu – Julia Cameron
9. Gece Açan Çiçekler – Tarık Tufan
10. Cennetin Doğusu – John Steinbeck
11. Hayatta Kalanlar – Alex Schulman
12. İnsanın Anlam Arayışı – Viktor E. Frankl
13. D Koğuşu – Freida McFadden
14. Kahve Soğumadan Önce – Toshikazu Kawaguchi
15. Sakar – Alexandre Seurat
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