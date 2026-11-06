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Kitapseverlerin Ekim Ayında En Çok Okuduğu 15 Kitap

etiket Kitapseverlerin Ekim Ayında En Çok Okuduğu 15 Kitap

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
06.11.2026 - 10:37
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Sonbahar günlerinde battaniyenin altına kıvrılıp elinde sıcak bir kahveyle kitap okumanın tadı her zaman bambaşka.Ters köşe psikolojik gerilimlerden derin felsefi yolculuklara, yaratıcılığı canlandıran rehberlerden sürükleyici tarihi gizemlere kadar ekim ayında en çok okunan kitapları bir araya getirdik.

Bu içerik 4.11.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Portakal ve Ekmek Bıçağı – Cheong Ye

1. Portakal ve Ekmek Bıçağı – Cheong Ye

Kore edebiyatının son dönemde en çok ses getiren eserlerinden biri olan bu roman; insan ruhunun derinliklerine, bastırılmış duygulara ve aile dinamiklerine sarsıcı bir bakış sunarak ekim ayında edebiyatseverlerin başucu kitabı oldu.

Portakal ve Ekmek Bıçağı - Cheong Ye

Soluksuz okudum. Yazarın olaylara bakışı, kaleme alış tarzı ve düşüncelerini aktarmadaki saydamlığı muazzam, başarılı buldum.

2. Murdle 1 – G. T. Karber

2. Murdle 1 – G. T. Karber

Mantık bulmacalarını gizemli cinayet vakalarıyla harmanlayan ve dünyada bir çılgınlığa dönüşen interaktif dedektiflik serisi, zihnini çalıştırmak ve eğlenceli bir okuma deneyimi yaşamak isteyenlerin ilk tercihi oldu.

Murdle 1: Mantık Bulmacaları ve Gizem Çözme Rehberi - G. T. Karber

3. Roma'nın Beş Günü – Ahmet Ümit

3. Roma'nın Beş Günü – Ahmet Ümit

Usta yazar Ahmet Ümit’in kaleminden çıkan ve tarihin en merak uyandıran dönemlerinden birine kapı aralayan soluksuz tarihi macera, ekim ayında çok satanlar listelerinin zirvesini bırakmadı.

Roma'nın Beş Günü - Ahmet Ümit

4. Gizli Tarih – Donna Tartt

4. Gizli Tarih – Donna Tartt

Bir üniversite grubunun karanlık sınırları aşan felsefi ve gizemli serüvenini anlatan modern klasik, dark academia estetiğini sonbahar atmosferiyle birleştirmek isteyen okurların bu ay yeniden favorisi haline geldi.

Gizli Tarih - Donna Tartt

5. Bülbül – Kristin Hannah

5. Bülbül – Kristin Hannah

İkinci Dünya Savaşı sırasında Fransa'da hayatta kalma ve direnme mücadelesi veren iki kız kardeşin yürek burkan dokunaklı hikayesi, güçlü kadın portreleriyle okuyan herkesi derinden etkilemeye devam ediyor.

Bülbül - Kristin Hannah

Tarihi gerçekliklerle harmanlanmış hikayeleri okumayı seviyorsanız ideal. Akıcı ilerliyor duygulanıyorsunuz ama sonunu ağlamadan okumak çok zor.

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6. Dünyanın Kıyısındaki Kafe – John Strelecky

6. Dünyanın Kıyısındaki Kafe – John Strelecky

Bir okurun yorumu şöyle;

Akıcı, yazıları büyük, resimli ve minik bir kitap. Okuması kolay, çevirisi başarılı. İçeriğine gelecek olursak, keyifli ve düşündürüyor. Hayata dair kendimize bazı sorular sorduruyor ve bunu son derece basit bir dille, anlaşılır bir şekilde yapıyor. Tavsiye edeceğim ve insanlara hediye edilesi türden bir kitap.

Dünyanın Kıyısındaki Kafe - John Strelecky

7. Cadı – Freida McFadden

7. Cadı – Freida McFadden

'Hizmetçi' serisinin yazarı Freida McFadden’ın ters köşelerle dolu karanlık sırları gün yüzüne çıkaran yeni psikolojik gerilimi, gerilim tutkunlarının ekim ayında tek oturuşta bitirdiği kitaplar arasında başı çekti.

Cadı - Freida McFadden

Çok güzel bir kitaptı. Aktı gitti. Kitap okumak da zorlanan kişiler de tercih edebilir. Yazarın dili sade, anlaşılır ve akıcı. Okuyun 👍

8. Sanatçının Yolu – Julia Cameron

8. Sanatçının Yolu – Julia Cameron

Bir okurun yorumu şöyle;

Muhteşem bir kitap⭐️ alın aldırın hediye edin. Herkesin içinde bir sanatçı var. Bu illa bir yetenek olması gerekmiyor herkes kendi hayatının sanatçısı. Bu kitap ile kendini daha çok sevmeyi, özen göstermeyi, kendine verdiğin değeri ve önceliklerini daha iyi görüp bu alanları şifaladırıyorsun. Kitabın etkileri için burada anlattıklarım yetersiz kalır okumanızı sevgiyle tavsiye ederim. ⭐️

Sanatçının Yolu - Julia Cameron

9. Gece Açan Çiçekler – Tarık Tufan

9. Gece Açan Çiçekler – Tarık Tufan

Kırgınlıkların, bekleyişlerin ve modern şehir hayatında yalnızlaşan insan ruhunun naif hikayelerini şiirsel bir üslupla işleyen roman, sonbahar hüznüne ortak arayan okurların kalbine dokundu.

Gece Açan Çiçekler - Tarık Tufan

10. Cennetin Doğusu – John Steinbeck

10. Cennetin Doğusu – John Steinbeck

İyi ile kötünün, sevgi ile kıskançlığın ezeli mücadelesini kuşaklar arası bir destana dönüştüren Nobel ödüllü büyük klasik, edebiyat tutkunlarının ekim ayı listelerinde güçlü bir yer edindi.

Cennetin Doğusu - John Steinbeck

Hak etmeyen insanlara hediye edilmeyecek kadar mükemmel bir kitap. Fazla yorum yapmaya had görmüyorum kendimde. Okuyan anlar. (Keşke 6-7 yıldız olsaydı.)

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11. Hayatta Kalanlar – Alex Schulman

11. Hayatta Kalanlar – Alex Schulman

Kuzey edebiyatının melankolik dokusuyla örülmüş, bir aile trajedisini ve çocukluk travmalarını geriye doğru akan ustalıklı bir kurguyla aktaran sarsıcı bir modern roman.

Hayatta Kalanlar - Alex Schulman

12. İnsanın Anlam Arayışı – Viktor E. Frankl

12. İnsanın Anlam Arayışı – Viktor E. Frankl

Toplama kamplarındaki zorlu deneyimlerden doğan ve en çaresiz anlarda dahi yaşama tutunacak bir 'neden' bulmanın gücünü anlatan logoterapinin temeli, düşünce dünyasını zenginleştirmek isteyenlerin daimi tercihi.

İnsanın Anlam Arayışı - Viktor Emil Frankl

13. D Koğuşu – Freida McFadden

13. D Koğuşu – Freida McFadden

Kilitli bir psikiyatri koğuşunda gece vardiyasında başlayan gizemli ve ölümcül olaylar zinciri; hızlı temposu, merak unsuru ve beklenmedik finaliyle ekim ayının en çok konuşulan gerilimlerinden biri oldu.

D Koğuşu - Freida McFadden

Freida yine dökdürmüş! Gerilim, kitabın orta kısımlarından itibaren başlıyor. Sonunu asla tahmin edemeyeceğiniz bir şey.

14. Kahve Soğumadan Önce – Toshikazu Kawaguchi

14. Kahve Soğumadan Önce – Toshikazu Kawaguchi

Tokyo'nun arka sokaklarındaki küçük bir kafede geçmişe ve geleceğe yapılan sıcacık zaman yolculuğu, kahve kokusu eşliğinde hafif ve umut dolu bir okuma yapmak isteyenlerin bu ay da elinden düşmedi.

Kahve Soğumadan Önce - Toshikazu Kawaguchi

15. Sakar – Alexandre Seurat

15. Sakar – Alexandre Seurat

Bir ailenin kapalı kapıları ardında yaşanan görünmez şiddeti, ihmali ve bir çocuğun sessiz çığlığını son derece yalın ama bir o kadar sarsıcı bir dille anlatan Fransız edebiyatının çarpıcı eseri, okurların boğazını düğümleyen güçlü anlatımıyla ekim ayında en çok iz bırakan kitaplar arasına girdi.

Sakar - Alexandre Seurat

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Sena Yiğit
Sena Yiğit
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