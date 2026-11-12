article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
ŞOK'a Slazenger Masaj Tabancası Geliyor! 18 - 24 Kasım 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Slazenger Masaj Tabancası Geliyor! 18 - 24 Kasım 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

oinkal
oinkal - Onedio Editörü
12.11.2026 - 11:06
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

ŞOK 18 - 24 Kasım 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğunda spor ürünlerinden yanmaz yapışmaz tencere ve tavalara, pelüş halılardan battaniye ve yorganlara, gıdadan kişisel bakıma kadar birbirinden cazip fırsatlar var. Bakalım ŞOK'ta bu hafta aktüel listelerinde hangi ürünler yer alıyor?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Slazenger Masaj Tabancası 1.290 TL

Slazenger Masaj Tabancası 1.290 TL
  • Slazenger LCD Göstergeli Dijital Ekran Masaj Tabancası - 1.290 TL
  • Slazenger Karın Kas Aleti - 450 TL
  • Slazenger Pilates Egzersiz Seti - 299 TL
  • Slazenger NBR Egzersiz Minderi - 599 TL
  • Slazenger Göğüs Egzersiz Yayı - 250 TL
  • Kapı Barfiksi - 599 TL
  • Slazenger Pilates Çemberi - 350 TL
  • Slazenger El/Ayak Bilek Ağırlığı 2'li - 350 TL
  • Slazenger Rulmanlı Atlama İpi - 150 TL
  • Slazenger Çelik Atlama İpi - 175 TL
  • Slazenger Parmak ve Bilek Egzersiz Aleti - 225 TL
  • Slazenger Pilates Bant 3'lü - 199 TL
  • Slazenger Pilates Mini Loop Bant 3'lü - 150 TL
  • Slazenger Egzersiz Direnç Bandı - 199 TL
  • Slazenger Masaj Barı - 175 TL
  • Slazenger Ayarlanabilir El Yayı - 199 TL
  • Slazenger Masa Tenisi Seti - 450 TL
  • Ayakkabı Bölmeli Spor Çantası - 650 TL (+50 Win Para)
  • Kappa Erkek 2'li Tenis Çorap - 150 TL
  • Kappa Kadın 2'li Tenis Çorap - 150 TL

Kumsal Yanmaz Yapışmaz Tava 26 cm 425 TL

Kumsal Yanmaz Yapışmaz Tava 26 cm 425 TL
  • Kumsal Yanmaz Yapışmaz Tava 26 cm - 425 TL
  • Kumsal Burger & Köfte Tavası 28 cm - 399 TL
  • Kumsal Sahan 20 cm - 350 TL
  • Kumsal Karnıyarık Tencere 24 cm - 699 TL
  • Kumsal Derin Tencere 22 cm - 699 TL
  • Rooc Cam Karabiber/Tuzluk Seti 6'lı - 150 TL
  • Rooc Çok Amaçlı Makas Seti 2'li - 125 TL
  • Rooc Çok Amaçlı Bıçak & Soyucu Seti 3'lü - 150 TL
  • The Bottle Çift Renkli Matara 750 ml - 175 TL
  • The Bottle Cam Matara 1 L - 275 TL
  • Kilitli Saklama Kabı Seti 4'lü - 225 TL
  • Katlanır Dikdörtgen Süzgeç 5,5 L - 250 TL
  • Katlanır Pirinç Süzgeci - 100 TL
  • Çift Renkli Süzgeç - 125 TL
  • Manuel Su Pompası - 125 TL
  • Ayarlanabilir Kaşıklık - 250 TL

Bubble Pelüş Halı 120x180 cm 1.299 TL

Bubble Pelüş Halı 120x180 cm 1.299 TL
  • Bubble Pelüş Halı 120x180 cm - 1.299 TL (+100 Win Para)
  • Dinarsu Bubble Pelüş Halı 80x150 cm - 999 TL (+100 Win Para)
  • Bubble Banyo Paspas Seti 2'li - 699 TL (+50 Win Para)
  • Dinarsu Bubble Koltuk Örtüsü 175x220 cm - 799 TL
  • Dinarsu Bubble Degrade Post 70x100 cm - 750 TL
  • Dinarsu Ultrasoft Tek Kişilik Battaniye 160x220 cm - 799 TL
  • Dinarsu Ultrasoft Çift Kişilik Battaniye 200x220 cm - 899 TL
  • Microfiber Yorgan Çift Kişilik 195x215 cm - 599 TL
  • Silikon Micro Yastık 50x70 cm - 199 TL
  • Microfiber Yorgan Tek Kişilik 155x215 cm - 499 TL

Papilla Desenli Çift Taraflı Balık Tavası 799 TL

Papilla Desenli Çift Taraflı Balık Tavası 799 TL
  • Lockie Lock Kapaklı Cam Saklama Kabı 355 cc - 150 TL
  • Lockie Lock Kapaklı Cam Saklama Kabı 640 cc - 225 TL
  • Lockie Lock Kapaklı Cam Saklama Kabı 1030 cc - 275 TL
  • Paşabahçe Semaver Çay Bardağı Seti 3'lü 275 cc - 175 TL
  • Paşabahçe Habitat Kase Seti 6'lı 400 cc - 225 TL
  • Paşabahçe Frigo Bölmeli Tereyağlık 480 cc - 175 TL
  • Borcam Kapaklı Yuvarlak Tencere 840 cc - 199 TL
  • Hascevher Cam Kapaklı Çelik Tencere 16 cm - 699 TL (+50 Win Para)
  • Hascevher Cam Kapaklı Çelik Tencere 12 cm - 599 TL (+50 Win Para)
  • Hascevher Cam Kapaklı Çelik Tencere 14 cm - 650 TL (+50 Win Para)
  • Hascevher Çelik Sütlük 14 cm - 599 TL (+50 Win Para)
  • Papilla Desenli Çift Taraflı Balık Tavası 32 cm - 799 TL
  • LAV Vega Cam Kase 2165 cc - 225 TL
  • Silikon Yardımcı Gereç Çeşitleri - 100 TL
  • Bulaşıklık 2 Parça - 250 TL
  • Çekmeceli Yumurtalık 32'li - 225 TL
  • 2'li Kilitli Saklama Kabı Seti 2,2 L / 1,0 L - 225 TL
  • Saklama Kabı Seti Çeşitleri 3'lü - 125 TL

Dp Pamuk Sütü Şampuan 800 ml 159 TL

Dp Pamuk Sütü Şampuan 800 ml 159 TL
  • Dp Pamuk Sütü Şampuan 800 ml - 159 TL (eski fiyat 289 TL)
  • Arko Extra Serum Vücut Losyonu Çeşitleri - 239 TL (eski fiyat 479 TL)
  • Gillette Sensör 3 Bıçaklı Tıraş Bıçağı +4 Yedek - 245 TL (eski fiyat 354 TL)
  • Gillette Blue3 Comfort Slalom Tıraş Bıçağı 3'lü - 168 TL (eski fiyat 240 TL)
  • Gillette Permatik Tekli/Banyo Tıraş Bıçağı 5'li - 80 TL (eski fiyat 119 TL)
  • Colgate Üçlü Etki Diş Macunu 75 ml - 69 TL (eski fiyat 99 TL)
  • Colgate Max White Diş Macunu Çeşitleri 75 ml - 110 TL (eski fiyat 162 TL)
  • Colgate Üçlü Etki Ağız Bakım Suyu 500 ml - 129 TL (eski fiyat 185 TL)
  • Colgate Advanced White Charcoal Diş Macunu 75 ml - 94,50 TL (eski fiyat 135 TL)
  • Colgate Çocuk Diş Macunu 75 ml - 119 TL (eski fiyat 170 TL)
  • Colgate Bulut&Deniz Kızı Çocuk Diş Fırçası - 55 TL (eski fiyat 80 TL)
  • Colgate Gentle Clean Diş Fırçası 1+1 - 120 TL (eski fiyat 175 TL)
  • Colgate Extra Clean Diş Fırçası 1+1 - 89,90 TL (eski fiyat 130 TL)
  • Asperox Sparx Bulaşık Deterjanı Elma/Limon Kokulu 650 ml - 78,50 TL
  • Calgon Ultra Konsantre Çamaşır Makinesi Kireç Önleyici 250 g - 159 TL (eski fiyat 225 TL)
  • Asperox Yüzey Temizleyici Çeşitleri 2,5 L - 119 TL (eski fiyat 239 TL)
  • Peros Soft Yumuşatıcı Çeşitleri 5 L - 155 TL
  • Nestle Coffee Mate 625 g - 199 TL (eski fiyat 329 TL)
  • Jacobs Espresso Çekirdek Kahve 500 g - 499 TL (eski fiyat 899 TL)
  • Kellogg's Coco Pops Topları 1000 g - 150 TL (eski fiyat 299 TL)
  • Seyidoğlu Pekmez 420 g + Tahin 320 g - 199 TL (eski fiyat 275 TL)
  • Yumoş Uzman Serisi Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 1200 ml - 145 TL (eski fiyat 299 TL)
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aytaç Dana Fermente Kangal Sucuk 1 Alana 1 Bedava 399 TL

Aytaç Dana Fermente Kangal Sucuk 1 Alana 1 Bedava 399 TL
  • Sütaş Çikolatalı/Çilekli Süt 6x180 ml - 95 TL (eski fiyat 115 TL)
  • Aytaç Dana Fermente Kangal Sucuk 200 g (1 alana 1 bedava) - 399 TL
  • Lezita Pro Baton Piliç Salam 1000 g - 99 TL
  • Superfresh Mantı 400 g - 129 TL (eski fiyat 185 TL)
  • Lokum Aşkı Sütlü Çikolata Kaplı Vişne Aromalı Mini Lokum 200 g - 125 TL (eski fiyat 199 TL)
  • Polonez Piliç Füme Eti 2x60 g - 49,90 TL (eski fiyat 69 TL)
  • Polonez Hindi Füme Eti 2x110 g - 129 TL (eski fiyat 179 TL)
  • Godiva 100. Yıl Tablet 88 g - 140 TL (eski fiyat 175 TL)
  • Eti Hoşbeş Portakallı 142 g - 59,95 TL
  • Nutella B-Ready 132 g - 31,50 TL
  • Laviva Selection Fındıklı 45 g - 49,95 TL
  • Ülker 8 Kek Orman Meyveli Mini 162 g - 52,50 TL (eski fiyat 60 TL)
  • Coco Star Chocobite 110 g - 99 TL (eski fiyat 120 TL)
  • Oreo Fresh Milk Snack/Milka Choco Snack 27 g - 44,95 TL (eski fiyat 67,50 TL)
  • Yupo Kral Şakir Draje 3x20 g - 49,90 TL (eski fiyat 65 TL)
  • Patos Rolls Wasabi/Acı İsot Aromalı Mısır Cipsi 135 g - 49,90 TL (eski fiyat 62 TL)
  • Çizi Çıtır Siyah Trüf Mantar Aromalı Parti 160 g - 55 TL (eski fiyat 63,50 TL)
  • Red Bull Şeftali/Hindistan Cevizi Aromalı Enerji İçeceği 250 ml - 59,90 TL (eski fiyat 70 TL)
  • Red Bull 4x250 ml - 219 TL (eski fiyat 265 TL)
  • Exotic %100 Nar Suyu 750 ml - 129 TL (eski fiyat 190 TL)
  • Tamek Limo Tropik Meyve/Çilek/Elma Aromalı Limonata 200 ml - 12,90 TL (eski fiyat 16 TL)
  • Sma Optipro Devam Sütü Çeşitleri 300 g - 480 TL (+150 Win Para)
  • Eti Burçak Sütlü Kremalı 4'lü 400 g - 90 TL (+30 Win Para)
  • Perwoll Sıvı Bakım Çamaşır Deterjanı Renkliler/Siyahlar 2695 ml - 389 TL (+170 Win Para)

Fanta Mandalina 2,5 L 79,90 TL

Fanta Mandalina 2,5 L 79,90 TL
  • Fanta Mandalina 2,5 L - 79,90 TL (eski fiyat 90 TL)
  • Sprite Zero 2,5 L - 69,90 TL (eski fiyat 85 TL)
  • Sprite/Fanta Zero 2,5 L - 69,90 TL (eski fiyat 87,50 TL)
  • Fuse Tea Şeftali 2 L - 69,90 TL (eski fiyat 90 TL)
  • Fuse Tea Çeşitleri 1 L - 54,90 TL (eski fiyat 70 TL)
  • Schweppes Mandalina 1 L - 69,90 TL (eski fiyat 90 TL)
  • Cappy Pulpy Portakal/Şeftali/Karışık 1 L - 69,90 TL (eski fiyat 85 TL)
  • Coca-Cola/Coca-Cola Zero Sugar/Sprite/Fanta Çeşitleri 1 L - 54,90 TL (eski fiyat 70 TL)
  • Monster Energy Kutu 500 ml - 54,90 TL (eski fiyat 80 TL)
  • Coca-Cola/Fanta 250 ml - 17,90 TL (eski fiyat 25 TL)

Ülker Kuvertür %54 Bitter Tablet 190 TL

Ülker Kuvertür %54 Bitter Tablet 190 TL
  • Piyale Pasta Kreması Sade 140 g - 34,90 TL (eski fiyat 39 TL)
  • Kent Boringer Karamelli/Çikolatalı Sos - 79 TL (eski fiyat 99 TL)
  • Ülker Toz Kakao 77 g - 49 TL (eski fiyat 59,95 TL)
  • Dr. Oetker Instant Maya 3x10 g - 27,90 TL (eski fiyat 32,50 TL)
  • Ülker Bitter Damla Çikolata 120 g - 115 TL (eski fiyat 139,95 TL)
  • Ülker Kuvertür %54 Bitter Tablet 200 g - 190 TL (eski fiyat 234,75 TL)
  • Dr. Oetker Çikolatalı Sos 98 g - 42,90 TL (eski fiyat 48,75 TL)
  • Dr. Oetker Tatlı Sos Meyveli 77 g - 27,90 TL (eski fiyat 33,50 TL)
  • Dr. Oetker Krem Şanti 3'lü + Pudra Şekeri 150 g - 99,90 TL (eski fiyat 116 TL)
  • Dr. Oetker Çubuk Model/Kalp/Kelebek Pasta Süsü 10 g - 24,90 TL (eski fiyat 28,90 TL)
  • Dr. Oetker Hamur Kabartma Tozu 15'li - 39,90 TL (eski fiyat 47 TL)
  • Dr. Oetker Şekerli Vanilin 15'li - 29,90 TL (eski fiyat 35 TL)
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
oinkal
oinkal
Onedio Editörü
hd
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın