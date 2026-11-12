ŞOK'a Slazenger Masaj Tabancası Geliyor! 18 - 24 Kasım 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
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ŞOK 18 - 24 Kasım 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğunda spor ürünlerinden yanmaz yapışmaz tencere ve tavalara, pelüş halılardan battaniye ve yorganlara, gıdadan kişisel bakıma kadar birbirinden cazip fırsatlar var. Bakalım ŞOK'ta bu hafta aktüel listelerinde hangi ürünler yer alıyor?
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
Slazenger Masaj Tabancası 1.290 TL
Kumsal Yanmaz Yapışmaz Tava 26 cm 425 TL
Bubble Pelüş Halı 120x180 cm 1.299 TL
Papilla Desenli Çift Taraflı Balık Tavası 799 TL
Dp Pamuk Sütü Şampuan 800 ml 159 TL
Aytaç Dana Fermente Kangal Sucuk 1 Alana 1 Bedava 399 TL
Fanta Mandalina 2,5 L 79,90 TL
Ülker Kuvertür %54 Bitter Tablet 190 TL
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