ŞOK'a Slazenger Masaj Tabancası Geliyor! 18 - 24 Kasım 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

ŞOK 18 - 24 Kasım 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğunda spor ürünlerinden yanmaz yapışmaz tencere ve tavalara, pelüş halılardan battaniye ve yorganlara, gıdadan kişisel bakıma kadar birbirinden cazip fırsatlar var. Bakalım ŞOK'ta bu hafta aktüel listelerinde hangi ürünler yer alıyor?

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