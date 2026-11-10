A101'e Elektrikli Golf Arabası Geliyor! 12 Kasım 2026 A101 Aldın Aldın Kataloğu
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12 Kasım 2026 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Aldın Aldın katalog listeleri yayınlandı. A101'de bu hafta Aldın Aldın kataloğunda Samsung 70 inç televizyondan elektrikli golf arabasına, beyaz eşyadan oyuncaklara kadar birbirinden cazip fırsatlar var. Bakalım 12 Kasım 2026 Perşembe A101 Aldın Aldın kataloğunda hangi indirimler var?
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
Samsung 70" Crystal UHD 4K Smart TV 45.999 TL
SEG Buzdolabı 31.999 TL
Şarjlı Dik Süpürge 4.999 TL
Volta Elektrikli 4 Tekerlekli Kasalı Golf Arabası 129.990 TL
Çift Taraflı Kesme Tahtası 1.899 TL
Hareketli Dinozor Figürleri 799 TL
Katlanabilir Eşya Taşıma Kutusu 1.699 TL
Battaniye Takımı 3'lü 1.499 TL
2 Kapaklı Erzak/Kiler Dolabı 5.999 TL
Şarjlı Lazer Evcil Hayvan Oyuncağı 499 TL
Çaykur Tiryaki Çayı 5 kg 1.699 TL
Tarabya Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1200 g 439 TL
Kristal Riviera Zeytinyağı 2 L 495 TL
Merci Tablet Çikolata 100 g 149,50 TL
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