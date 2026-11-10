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A101'e Elektrikli Golf Arabası Geliyor! 12 Kasım 2026 A101 Aldın Aldın Kataloğu

etiket A101'e Elektrikli Golf Arabası Geliyor! 12 Kasım 2026 A101 Aldın Aldın Kataloğu

oinkal
oinkal - Onedio Editörü
10.11.2026 - 18:56
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12 Kasım 2026 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Aldın Aldın katalog listeleri yayınlandı. A101'de bu hafta Aldın Aldın kataloğunda Samsung 70 inç televizyondan elektrikli golf arabasına, beyaz eşyadan oyuncaklara kadar birbirinden cazip fırsatlar var. Bakalım 12 Kasım 2026 Perşembe A101 Aldın Aldın kataloğunda hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Samsung 70" Crystal UHD 4K Smart TV 45.999 TL

Samsung 70" Crystal UHD 4K Smart TV 45.999 TL
  • Hi-Level 55' Frameless 4K UHD webOS Smart QLED TV - 21.999 TL
  • Onvo 40' Frameless FHD Whale OS 10 QLED TV - 11.499 TL
  • Fobem 32' HD Ready Whale OS 10 LED TV - 8.499 TL
  • Benetton Frame 3 Akıllı Saat - 1.299 TL
  • T12 SE Bluetooth Kulaklık - 749 TL
  • Akım Korumalı 6'lı Uzatma Kablosu - 559 TL
  • Bluetooth Kulak İçi Kulaklık - 449 TL
  • Bluetooth Klavye ve Mouse Seti - 439 TL

SEG Buzdolabı 31.999 TL

SEG Buzdolabı 31.999 TL
  • LG 9 kg Çamaşır Makinesi - 28.599 TL
  • SEG 11 kg Çamaşır Makinesi - 21.999 TL
  • SEG 10 kg Kurutma Makinesi - 19.499 TL
  • SEG Bulaşık Makinesi - 15.999 TL

Şarjlı Dik Süpürge 4.999 TL

Şarjlı Dik Süpürge 4.999 TL
  • Multi Blender Set - 2.499 TL
  • 2'si 1 Arada Narenciye Sıkacağı ve Salata Makinesi - 1.999 TL
  • Türk Kahvesi Makinesi - 1.499 TL
  • Elektrikli Çay Makinesi - 1.399 TL
  • Dikey Elektrikli Süpürge - 1.399 TL
  • Ayak Masaj Aleti - 1.299 TL
  • Saç Kurutma Makinesi - 999 TL
  • Saç Düzleştirici - 599 TL
  • Aroma Difüzör - 529 TL
  • Şarjlı Tiftik Temizleyici - 399 TL
  • Dijital Baskül - 399 TL
  • Şarjlı Duruş Düzeltici - 359 TL
  • LED Işıklı Şarjlı Su Pompası - 199,50 TL

Volta Elektrikli 4 Tekerlekli Kasalı Golf Arabası 129.990 TL

Volta Elektrikli 4 Tekerlekli Kasalı Golf Arabası 129.990 TL
  • Volta VT5 Pro Üç Tekerlekli Moped - 94.990 TL
  • Volta VM5 Neo Üç Tekerlekli Moped - 84.990 TL
  • 125 CC Benzinli Motosiklet - 69.990 TL
  • Volta VS2 Elektrikli Moped - 32.990 TL

Çift Taraflı Kesme Tahtası 1.899 TL

Çift Taraflı Kesme Tahtası 1.899 TL
  • 4 Parça Matcha Yapma Seti - 849 TL
  • Stantlı Çelik Kupa Seti - 699 TL
  • Kapaklı Metal Saklama Kabı Seti - 679 TL
  • Tutmalı Çelik Termos Bardak - 499 TL
  • Kızartma Tenceresi - 489 TL
  • Döküm Kek Kalıbı Çeşitleri - 399 TL
  • Metal Sosluk Tava - 369 TL
  • Desenli Cam Tepsi - 299 TL
  • Tuz Biber Öğütücü - 189,50 TL
  • Silikon Hazırlık Seti 3'lü - 149,50 TL
  • Seramik Kupa - 99,50 TL
  • Bölmeli Kaplumbağa Mama Tabağı - 29,50 TL
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Hareketli Dinozor Figürleri 799 TL

Hareketli Dinozor Figürleri 799 TL
  • Uzaktan Kumandalı Stunt Car - 749 TL
  • Aktiviteli Oyun Halısı - 349 TL
  • Chelsea Barbie Denizkızı Mavi Saçlı Bebek - 289 TL
  • Peluş Küpler - 269 TL
  • Oyuncak Projeksiyon El Feneri - 79,50 TL
  • DC Mini Figürler - 79,50 TL

Katlanabilir Eşya Taşıma Kutusu 1.699 TL

Katlanabilir Eşya Taşıma Kutusu 1.699 TL
  • Profesyonel Dürbün - 1.499 TL
  • Telsiz Seti 2'li - 1.299 TL
  • Uyku Tulumu - 849 TL
  • Katlanır Ahşap Desenli Masa - 749 TL
  • Paslanmaz Çelik Kupa Seti - 699 TL
  • Çok Fonksiyonlu Kamp Baltası - 429 TL
  • Halat - 369 TL
  • Asılabilir Büyük Boy Lamba - 299 TL

Battaniye Takımı 3'lü 1.499 TL

Battaniye Takımı 3'lü 1.499 TL
  • Hummel Erkek Polar Ceket - 549 TL
  • Hummel Kadın Polar Ceket - 549 TL
  • Kadın Kalpli Süet Pijama Takımı - 399 TL
  • Dantelli Sütyen - 349 TL
  • Kadın Havuz Taban Süet Terlik - 299 TL
  • Kadın Mikro Pijama Altı - 249 TL
  • Pötikare Masa Örtüsü - 179,50 TL
  • Kadın 40 Denye Külotlu Çorap - 135 TL
  • Bordürlü Soft Yüz Havlusu - 109,50 TL
  • Pamuklu Pike Kurulama Bezi 2'li - 89,50 TL
  • Anne-Bebek Keçe Organizer - 89,50 TL
  • Mıknatıslı Ayakkabı Çekeceği - 79,50 TL

2 Kapaklı Erzak/Kiler Dolabı 5.999 TL

2 Kapaklı Erzak/Kiler Dolabı 5.999 TL
  • Fileli Kolçaklı Çalışma Koltuğu - 1.999 TL
  • 4 Katlı Portatif Çok Amaçlı Dolap - 1.499 TL
  • Kapaklı Hasır Organizer - 299 TL
  • Dönebilen Raflı Organizer - 249 TL
  • Ev Kumbara - 229 TL
  • Kalorifer Kurutmalık - 199,50 TL
  • 3 Çekmeceli Organizer - 149,50 TL

Şarjlı Lazer Evcil Hayvan Oyuncağı 499 TL

Şarjlı Lazer Evcil Hayvan Oyuncağı 499 TL
  • Whiskas +1 Yaş Sığırlı Kedi Maması 1,4 kg - 329,50 TL
  • Akıllı Dönen Top - 279 TL
  • Şarjlı Hareketli Top Kedi Oyuncağı - 229 TL
  • Şarjlı Otomatik Evcil Hayvan Oyuncağı - 219 TL
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Çaykur Tiryaki Çayı 5 kg 1.699 TL

Çaykur Tiryaki Çayı 5 kg 1.699 TL
  • Orkide Mısırözü Yağı 4 L - 429 TL
  • Omo Toz Deterjan 9 kg - 399 TL
  • Su 12x330 ml - 110 TL
  • Duru Yerli Kırmızı Mercimek - 109,50 TL
  • Diş Macunu 50 ml - 99,50 TL
  • Gazlı İçecek Kola 2 L - 79,50 TL

Tarabya Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1200 g 439 TL

Tarabya Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1200 g 439 TL
  • Sütaş Labne 3x180 g - 195 TL
  • Wefood %100 Fıstık Ezmesi 300 g - 155 TL
  • Keskinoğlu Piliç Uzun Sosis 1 kg - 125 TL
  • Tam Buğday Unlu 6'lı Lavaş - 119,50 TL
  • Domates Salçası 830 g - 69,50 TL
  • Salamura Tuz 3 kg - 65 TL
  • Laktozsuz Kefir 250 ml - 59,50 TL

Kristal Riviera Zeytinyağı 2 L 495 TL

Kristal Riviera Zeytinyağı 2 L 495 TL
  • Duru Baldo Pirinç 2 kg - 229 TL
  • Nescafe Klasik 200 g - 229 TL
  • Nescafe Gold 100 g - 199 TL
  • Teneke Türk Kahvesi - 185 TL
  • Molped Hijyenik Ped - 145 TL
  • Sarı & Mavi Güç Sprey Temizleyici 650 ml + 650 ml - 129,50 TL
  • Konsantre Yumuşatıcı - 85 TL

Merci Tablet Çikolata 100 g 149,50 TL

Merci Tablet Çikolata 100 g 149,50 TL
  • Kayısılı Milföy Bisküvi 125 g - 99 TL
  • Pötibör Bisküvi 4x175 g - 75 TL
  • Dankek Rulo Pasta 235 g - 65 TL
  • Bar Kuruyemiş 20 g - 34,50 TL
  • Bar Çikolata Yer Fıstıklı 40 g - 19,50 TL
  • Beyoğlu Çikolata Kaplı Gofret 40 g - 15 TL
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