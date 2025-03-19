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RTÜK Üyesinden RTÜK Başkanı Şahin'in Ekrem İmamoğlu Açıklamasına Tepki!

RTÜK Üyesinden RTÜK Başkanı Şahin'in Ekrem İmamoğlu Açıklamasına Tepki!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
19.03.2025 - 21:27

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, diploması iptal edildikten sonra gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili bugün bir açıklama yapmıştı. Şahin paylaşımında 'Gerçekleştirilen soruşturmalar tamamen hukuk çerçevesinde olup, yapılan yayınlar izleme uzmanlarımız tarafından sürekli olarak incelenmektedir.' demişti. RTÜK üyesi Keser'den, Şahin'in bu açıklamalarına tepki geldi.

Kaynak: https://x.com/tuncayksr/status/190240...
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Ekrem İmamoğlu gündemi ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Ekrem İmamoğlu gündemi ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından yapılan yayınlara ilişkin yaptığı açıklamada, soruşturmanın tamamen hukuka uygun şekilde yürütüldüğünü belirterek, RTÜK uzmanlarının yayınları titizlikle incelediğini vurguladı. Şahin, mevzuata aykırı yayın yapan kuruluşlara en ağır yaptırımların uygulanacağını hatırlatarak, tarafsız ve doğru habercilik yapan medya kuruluşlarına teşekkür etti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Tuncay Keser, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Tuncay Keser, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Keser, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 'Soruşturmalar hakkında 'hukuka uygunluk' yorumu yapmak RTÜK’ün yetki alanına girmez. Ancak masumiyet karinesinin korunması, RTÜK’ün asli sorumlulukları arasındadır' ifadelerini kullandı.

Şahin'in açıklamasını alıntılayan RTÜK Üyesi Tuncay Keser ise, 'RTÜK Başkanı yine ‘üst sınırdan ceza’ kılıcını çekmiş. Oysa RTÜK’ün görevi, soruşturmaların hukuka uygun olup olmadığını değerlendirmek değil, masumiyet karinesini korumaktır' ifadeleriyle eleştirisini dile getirdi.

İşte o paylaşım:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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