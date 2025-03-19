RTÜK Üyesinden RTÜK Başkanı Şahin'in Ekrem İmamoğlu Açıklamasına Tepki!

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, diploması iptal edildikten sonra gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili bugün bir açıklama yapmıştı. Şahin paylaşımında 'Gerçekleştirilen soruşturmalar tamamen hukuk çerçevesinde olup, yapılan yayınlar izleme uzmanlarımız tarafından sürekli olarak incelenmektedir.' demişti. RTÜK üyesi Keser'den, Şahin'in bu açıklamalarına tepki geldi.