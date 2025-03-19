RTÜK Üyesinden RTÜK Başkanı Şahin'in Ekrem İmamoğlu Açıklamasına Tepki!
RTÜK Üyesinden RTÜK Başkanı Şahin'in Ekrem İmamoğlu Açıklamasına Tepki!
Kaynak: https://x.com/tuncayksr/status/190240...
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, diploması iptal edildikten sonra gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili bugün bir açıklama yapmıştı. Şahin paylaşımında 'Gerçekleştirilen soruşturmalar tamamen hukuk çerçevesinde olup, yapılan yayınlar izleme uzmanlarımız tarafından sürekli olarak incelenmektedir.' demişti. RTÜK üyesi Keser'den, Şahin'in bu açıklamalarına tepki geldi.
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Ekrem İmamoğlu gündemi ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Tuncay Keser, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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