Fatih Portakal RTÜK'ün Ekrem İmamoğlu Uyarısı Üzerinden İsyan Etti!
Fatih Portakal RTÜK'ün Ekrem İmamoğlu Uyarısı Üzerinden İsyan Etti!
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nın gözaltına alınmasının ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den uyarı gelmişti. Şahin, 'Yayınları titizlikle inceliyoruz.' diye belirtirken yeni cezaların da uygulanabileceğinin altını çizmişti. Bu nedenle yayıncıları uyarmıştı. Sözcü TV'de Fatih Portakal, RTÜK'ün bu açıklamasını gündeme getirdi. RTÜK Başkanı'nın açıklamalarına karşılık verdi. İşte o anlar:
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Türkiye'nin gündeminde Ekrem İmamoğlu var.
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Sözcü TV'de Fatih Portakal bu açıklama üzerinden konuştu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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