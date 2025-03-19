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Fatih Portakal RTÜK'ün Ekrem İmamoğlu Uyarısı Üzerinden İsyan Etti!

Fatih Portakal RTÜK'ün Ekrem İmamoğlu Uyarısı Üzerinden İsyan Etti!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
19.03.2025 - 20:33

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nın gözaltına alınmasının ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den uyarı gelmişti. Şahin, 'Yayınları titizlikle inceliyoruz.' diye belirtirken yeni cezaların da uygulanabileceğinin altını çizmişti. Bu nedenle yayıncıları uyarmıştı. Sözcü TV'de Fatih Portakal, RTÜK'ün bu açıklamasını gündeme getirdi. RTÜK Başkanı'nın açıklamalarına karşılık verdi. İşte o anlar:

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Türkiye'nin gündeminde Ekrem İmamoğlu var.

Türkiye'nin gündeminde Ekrem İmamoğlu var.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 23 Mart’ta gerçekleştireceği ön seçim öncesinde Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını resmen açıklamıştı. Ardından eğitimi ile ilgili iddialar ayyuka çıktı. Geçtiğimiz gün İmamoğlu'nun diploması iptal edildi. 

İstanbul Üniversitesi'nin bu kararının akabinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İmamoğlu hem 'yolsuzluk' hem 'terör' suçlamalarıyla gözaltına alındı. İmamoğlu'nun gözaltı kararı sonrası ülke gündemi epey karıştı.

RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) Başkanı Ebubekir Şahin konu ile ilgili devam eden yayınlar hakkında yayıncıları uyardı. Yayınları kontrol ettiklerini söyleyen Şahin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan ve diğer resmî kaynaklardan gelen açıklamaların dikkate alınması, hukukun üstünlüğü ilkesinin bir gereğidir, diye de belirtmişti.

Sözcü TV'de Fatih Portakal bu açıklama üzerinden konuştu.

Sözcü TV'de Fatih Portakal bu açıklama üzerinden konuştu.

Portakal bugünkü yayınında 'İmamoğlu ile ilgili yapılan RTÜK açıklamasını gündeme getirdi. Şahin'in açıklamasını okuyan Portakal, 'Siz hukuk çerçevesi içinde olduğuna inanıyorsunuz. Ebubekir Bey'i kastetmiyorum. Hepimizi kastediyorum. Sizler bu operasyonların hukuk çerçevesinde yapılmadığını düşünmeyenler bunu dile getirebilir mi? Eğer demokrasi varsa bunu yapabiliyor olmamız gerekiyor. Siz hukuk çerçevesinde yapılıyor, dediğinizde itiraz edip 'Hayır yapılmıyor.' deme hakkımız var mı? Buna da mı ceza gelecek? İnsanlar susacak mı?' diye sordu.

Ayrıca 'Ben önümüzdeki günlerde bir iki operasyon daha bekliyorum.' diye konuştu.

Yayının tamamını buradan izleyebilirsiniz.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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