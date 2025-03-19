Fatih Portakal RTÜK'ün Ekrem İmamoğlu Uyarısı Üzerinden İsyan Etti!

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 23 Mart’ta gerçekleştireceği ön seçim öncesinde Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını resmen açıklamıştı. Ardından eğitimi ile ilgili iddialar ayyuka çıktı. Geçtiğimiz gün İmamoğlu'nun diploması iptal edildi.

İstanbul Üniversitesi'nin bu kararının akabinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İmamoğlu hem 'yolsuzluk' hem 'terör' suçlamalarıyla gözaltına alındı. İmamoğlu'nun gözaltı kararı sonrası ülke gündemi epey karıştı.

RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) Başkanı Ebubekir Şahin konu ile ilgili devam eden yayınlar hakkında yayıncıları uyardı. Yayınları kontrol ettiklerini söyleyen Şahin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan ve diğer resmî kaynaklardan gelen açıklamaların dikkate alınması, hukukun üstünlüğü ilkesinin bir gereğidir, diye de belirtmişti.