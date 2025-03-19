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Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Özgür Özel'den Tepki

Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Özgür Özel'den Tepki

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.03.2025 - 07:56

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun evine sabah erken saatlerde yüzlerce polisle baskın yapıldı. Murat Ongun gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 105 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Günün erken saatlerinde İmamoğlu'nun konutuna 20 araçlık polis konvoyu sevk edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de karara tepki gösterdi.

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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı kararı sonrası evinde arama yapılıyor.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı kararı sonrası evinde arama yapılıyor.

20 araçla Ekrem İmamoğlu'nun evinde yer alan polis güçleri, İmamoğlu'nun evinde arama yapıyor. Gazetecilere de uzanan gözaltı kararında İsmail Saymaz'ın da gözaltına alındığı öğrenildi. 

İmamoğlu'nun yanı sıra Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan da gözaltına alınıyor.

Özgür Özel kararı "darbe" olarak yorumladı ve sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Özgür Özel kararı "darbe" olarak yorumladı ve sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Özgür Özel X hesabından şu açıklamayı yaptı: 

'Milletin yerine karar vermek, halkın iradesinin yerine geçmek ya da ona engel olmak için güç kullanmak darbedir.

Şu anda bir sonraki cumhurbaşkanını milletin belirlemesine engel olmak üzere bir güç devrededir.

Bir sonraki cumhurbaşkanımıza darbe girişimi ile karşı karşıyayız...

Milletimiz devletini sever ama birileri tarafından devlet milletin karşısına dikilirse millet buna izin vermez.

Esas güç millettir ve en sonunda millet kazanır... Yine öyle olacak.

Teslim olmayacağız. En sonunda yine milletin dediği olacak ve Türkiye kazanacak.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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