Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Özgür Özel'den Tepki
Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Özgür Özel'den Tepki
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun evine sabah erken saatlerde yüzlerce polisle baskın yapıldı. Murat Ongun gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 105 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Günün erken saatlerinde İmamoğlu'nun konutuna 20 araçlık polis konvoyu sevk edildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel de karara tepki gösterdi.
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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı kararı sonrası evinde arama yapılıyor.
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Özgür Özel kararı "darbe" olarak yorumladı ve sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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