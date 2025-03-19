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Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan Hakkında Gözaltı Kararı

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan Hakkında Gözaltı Kararı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.03.2025 - 07:31 Son Güncelleme: 19.03.2025 - 08:25

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkında gözaltı kararı verildi. Şahan'ın evinde arama yapılıyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın evinde arama yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın evinde arama yapıldı.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan gözaltına alındı.

Resul Emrah Şahan sosyal medya hesabından açıklama paylaştı.

Resul Emrah Şahan sosyal medya hesabından açıklama paylaştı.
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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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