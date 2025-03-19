Ali Mahir Başarır, Ekrem İmamoğlu'na Gözaltı Kararı Hakkında Konuştu

Halk Tv ekranlarına bağlanan Ali Mahir Başarır da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Başarır, 'Recep Bey, yönetime el koydu. Hukuka, üniversiteye el koydu. Bugünden itibaren meşru bir hükümet yoktur. Gökhan Günaydın, Ekrem İmamoğlu'nun evine gidiyor. Süreci biz de yakından takip ediyoruz.' dedi.