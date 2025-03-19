Ali Mahir Başarır, Ekrem İmamoğlu'na Gözaltı Kararı Hakkında Konuştu
Ali Mahir Başarır, Ekrem İmamoğlu'na Gözaltı Kararı Hakkında Konuştu
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı kararı sonrası CHP'den de tepkiler gelmeye devam ediyor. Halk Tv ekranlarına bağlanan Ali Mahir Başarır, operasyonlar sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Başarır, 'Tayyip Bey yönetime el koydu' dedi.
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Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edilmişti, şimdi de gözaltı kararı alındı.
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Ali Mahir Başarır'dan gözaltı kararına tepki geldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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