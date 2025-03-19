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Ali Mahir Başarır, Ekrem İmamoğlu'na Gözaltı Kararı Hakkında Konuştu

Ali Mahir Başarır, Ekrem İmamoğlu'na Gözaltı Kararı Hakkında Konuştu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.03.2025 - 07:22

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı kararı sonrası CHP'den de tepkiler gelmeye devam ediyor. Halk Tv ekranlarına bağlanan Ali Mahir Başarır, operasyonlar sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Başarır, 'Tayyip Bey yönetime el koydu' dedi.

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Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edilmişti, şimdi de gözaltı kararı alındı.

Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edilmişti, şimdi de gözaltı kararı alındı.

Ekrem İmamaoğlu'nun diplomasının iptalinden sonra bugün de hakkında gözaltı verilerek kapısına 20 araçla dayanıldığı bilgisi verildi. 

İmamoğlu ile birlikte Murat Ongun da gözaltın alınıyor.

Ali Mahir Başarır'dan gözaltı kararına tepki geldi.

Ali Mahir Başarır'dan gözaltı kararına tepki geldi.

Halk Tv ekranlarına bağlanan Ali Mahir Başarır da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Başarır, 'Recep Bey, yönetime el koydu. Hukuka, üniversiteye el koydu. Bugünden itibaren meşru bir hükümet yoktur. Gökhan Günaydın, Ekrem İmamoğlu'nun evine gidiyor. Süreci biz de yakından takip ediyoruz.' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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