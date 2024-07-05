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Gün Batımı Eşliğinde Eğlence: Bodrum'da Görüp Görebileceğiniz Birbirinden Nezih Kulüpler ve Barlar

Gün Batımı Eşliğinde Eğlence: Bodrum'da Görüp Görebileceğiniz Birbirinden Nezih Kulüpler ve Barlar

Bodrum Muğla Gezilecek Yerler
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
05.07.2024 - 13:17

Her yaz binlerce insan Bodrum'a akın ediyor. Turistlerin uğrak noktası olan Bodrum, geçen senelerde de olduğu gibi birçok kişi için tercih edilen ilk yerlerden birisi oluyor. Peki Bodrum'daki en iyi kulüpler ve barlar hangileri? Bodrum'da bir şeyler içmek için uğramanız noktalar hangileri?

Buyrun...👇

Bodrum'da Nereler Gezilir?

Bodrum'da Nereler Gezilir?

Sizler de takdir edersiniz ki her yaz binlerce insan Bodrum'a akın ediyor. Turistlerin uğrak noktası olan Bodrum, geçen senelerde de olduğu gibi birçok kişi için tercih edilen ilk yerlerden birisi oluyor.

Bodrum'daki En İyi Kulüpler ve Barlar Hangileri?

Bodrum'daki En İyi Kulüpler ve Barlar Hangileri?

Bu sorunun cevabını merak ediyorsanız, sizleri şöyle alalım👇

1. Katip Coctail Bar

1. Katip Coctail Bar

Hem eğlenebileceğiniz hem de akşamınızı hareketli bir şekilde geçirebileceğiniz bu bar birçok seyahatseverin tercih ettiği mekanlardan bir tanesi.

Adres: Eskiçeşme Mahallesi Davulcu Ali Sokak No 17

Telefon: 0535 507 76 81

Konum

Ziyaretçi Yorumu:

'Gerçekten harika bir mekan'

2. Yula

2. Yula

Sahilin kenarında serinlemek için istediğiniz içeceği tercih edip sohbet eşliğinde sevdiklerinizle vakit geçirebileceğiniz bir mekan.

AdresÇarşı, Uslu Sk. No:54/A, 48400

Konum

Ziyaretçi Yorumu:

'Müzikler, konum, ortam çok keyifli.'

3. Adamik

3. Adamik

Adamik, Sandoz adlı kokteyli ile öne çıkan, merkezde bulunan en köklü barlarından bir tanesi.

Adres: Çarşı, Meyhane Sok No:23, 48400

Telefon: (0252) 316 27 83

Konum

Ziyaretçi Yorumu

'Rock müzik seviyorsanız mutlaka gidin...'

4. Gekko Cocktail & Whisky

4. Gekko Cocktail & Whisky

Bodrum’da kokteyl denilince akla gelen ilk mekanlardan biri olan Gekko'da zaman zaman kokteyl atölyeleri de gerçekleştiriliyor.

AdresÇarşı Mahallesi Dr Alimbey Caddesi 1025 sokak No:1/1

Telefon: 0533 276 16 31

Konum

Ziyaretçi Yorumu

'Ambiyansı çok güzel'

5. Moonlight Cafe Bar

5. Moonlight Cafe Bar

Hem gündüz hem akşamm tercih edebileceğiniz bu mekan denize sıfır. Deniz kokusu eşliğinde istediğiniz her şeyi içip sonrasında keyfinize bakabilirsiniz...

AdresÇarşı, Dr. Alim Bey Cd.

Telefon: (0252) 313 20 85

Konum

Ziyaretçi Yorumu

'Servis hızlıydı...'

6. Kavanoz

6. Kavanoz

Muhteşem bir gün batımı manzarasının yanında kendilerine özgü birbirinden lezzetli kokteylleri de var.

Adres: Yalıkavak, Barış Cd. No:3

Telefon: 0553 175 92 22

Konum

Ziyaretçi Yorumu: 

'Gün batımı manzarası harika...'

7. Batı Bar

7. Batı Bar

Gümüşlük sahilinde gün batımını yakından izleyebileceğiniz, atmosferiyle kendine hayran bırakan bir mekan!

Adres: Gümüşlük Mahallesi, 1120. Sk., 48970

Konum

Ziyaretçi Yorumu

'Yemekler son derece leziz...'

8. Sess

8. Sess

Türkiye'nin önde gelen mekan zincirlerinden olan Sess, hem eğlenceli konseptiyle hem de birbirinden hareketli aktiviteleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Adres: 103. Sk., Bağarası, 48483 Göltürkbükü

Telefon: +90 534 960 3909

Konum

Ziyaretçi Yorumu

'Çalışanlar çok ilgili'

9. Maça Kızı

9. Maça Kızı

Gündüz denize girdikten sonra akşamında eğlenceli bir parti istiyorsanız bu mekan tam size göre!

Adres: Keleş Hanım Cd. No:27, Bağarası, 48483 Göltürkbükü

Telefon: +90 252 311 2400

Konum

Ziyaretçi Yorumu:

'Nezih ve eğlenceli bir mekan. Çalışanlar yakından ilgileniyorlar.'

10. Xuma Village

10. Xuma Village

Bodrum'un en klasik beach club'larından biri olan Xuma, her yaz birbirinden farklı kişilerin uğrak noktası oluyor.

Adres: Yalıkavak, Küdür Cd. No:81, 48400

Telefon: 0 252 385 47 75

Konum

Ziyaretçi Yorumu

'Denizi çok güzel'

11. Sail Loft

11. Sail Loft

Sail Loft, 2000’den beri gündüzleri surf bar akşamları ise Gündoğan’ın en popüler mekanı olarak hizmet vermekte.

Adres: Aşağı Mahalle Yalı Mevkii no:39, 09270 Bodrum

Telefon: (0252) 387 73 22

Konum

Ziyaretçi Yorumu

'Atmosferi kendine hayran bırakıyor'

12. Mandalin Sound

12. Mandalin Sound

Deniz kıyısında, dünya müziklerinden canlı performansların olduğu, Bodrum Kalesi manzaralı, şömine ateşi ambiyanslı, Bodrum merkez barlar sokağından bir mekan olan Mandalin Sound, birçok kişi tarafından tercih ediliyor.

AdresÇarşı, Dr. Alim Bey Cad./1025 Sok., 48400 

Telefon: 0549 226 48 48

Konum

Ziyaretçi Yorumu:

'Hizmette sınır yok'

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