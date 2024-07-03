Datça'da Yemek Yenilecek Mekanları Sıralıyoruz! İşte Datça'daki En Güzel Restoran ve Meyhaneler

Muğla'nın tatil için en çok tercih edilen ilçelerinden Datça Knidos Antik Kenti, Eski Datça gibi tarihi yerlerinin yanı sıra yemekleriyle de meşhur bir yer.

Datça neyiyle meşhur sorusunun yanıtı açık ara badem. Bu nedenle Datça'dan bademli levrek, bademli köfte, bademli kurabiye ve tatlılar yemeden dönmeyin.