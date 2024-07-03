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Datça'da Yemek Yenilecek Mekanları Sıralıyoruz! İşte Datça'daki En Güzel Restoran ve Meyhaneler

Datça'da Yemek Yenilecek Mekanları Sıralıyoruz! İşte Datça'daki En Güzel Restoran ve Meyhaneler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
03.07.2024 - 21:35

Yaz tatilinde hem dinlenmek hem de leziz yemek yiyip eğlenmek isteyenler doğru adreste. Datça diğer tatil beldelerine göre hem huzur veriyor hem yemekleriyle göze de mideye de hitap ediyor. Peki, Datça'da balık nerede yenir? Datça'da hangi meyhaneye gidilir? Datça'da en iyi restoran hangisi? 

İşte Datça'da gidilecek restoran ve meyhaneler...

Datça'nın En Güzel Restoran ve Meyhaneleri Hangileri?

Datça'nın En Güzel Restoran ve Meyhaneleri Hangileri?

Muğla'nın tatil için en çok tercih edilen ilçelerinden Datça Knidos Antik Kenti, Eski Datça gibi tarihi yerlerinin yanı sıra yemekleriyle de meşhur bir yer. 

Datça neyiyle meşhur sorusunun yanıtı açık ara badem. Bu nedenle Datça'dan bademli levrek, bademli köfte, bademli kurabiye ve tatlılar yemeden dönmeyin.

1. Eski Meyhane

1. Eski Meyhane

Özellikle özel bir akşam yemeği için tercih edilebilir mekanlardan olan Eski Meyhane, lezzetli balıklarıyla da hafızalarda iz bırakıyor.

Adres: İskele, 70. Sk. no:1/B, 48900 Datça/Muğla

İletişim: 0533 573 99 04

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Ziyaretçi Yorumu:

 'Harika mezeler, aile işletmesi. Bu restoranları şiddetle tavsiye ederim. Mezelerin hepsi taze, sıcakları da soğukları da harika.'

2. Meyhane Datça

2. Meyhane Datça

Yine leziz yemek yemek isteyen tatilcilerin uğrak mekanlarından biri de Meyhane Datça. Ağırlıklı olarak et seçeneklerinin olduğu mekanın spesiyalleri ise ciğer ve kaburga.

Adres: İskele, Ambarcı Cd. No:9, 48900 Datça/Muğla

İletişim: 05302280627

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Ziyaretçi Yorumu:

'Meyhane Datça'da güzel bir akşam yemeği yedik. Arka bahçe çok güzel ve ortam çok rahatlatıcı. Her şeyin tadı taze ve çok lezzetliydi.''

3. Ege Meyhanesi

3. Ege Meyhanesi

Datça'nın en iyi mekan önerileri arasında yemekleriyle övülen Ege Meyhanesi bulunuyor. Enfes tattaki balık çeşitliliğiyle gem gözünüz hem mideniz doyacak.

Adres: İskele, Ambarcı Cd. No: 11/B, 48900 Datça/Muğla

İletişim: 0507 545 51 15

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Ziyaretçi Yorumu:

'Datça'nın en iyi yemek deneyimine çok yakın! Ben de sizin gibi incelemelere güveniyorum ve bana güvenin, bu en iyi seçim.''

4. Adı Meyhane

4. Adı Meyhane

İçkinizi kendiniz götürebildiğiniz 'Rakını al gel' sloganıyla farklı konsepti olan Ada Meyhane, kendine has atmosferiyle misafirlerine farklı bir deneyim sunuyor. Deniz kenarında güzel bir akşam geçirmek isteyenler için ideal bir mekan olarak öne çıkan Ada Meyhane'ye gitmek için rezervasyon yaptığınız taktirde en güzel manzaralı masada yemek yiyebilirsiniz.

Adres: İskele, 73. Sk. No:28, 48900, 48900 Datça/Muğla

İletişim: -

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Ziyaretçi Yorumu:

''Arkadaşlarla çok eğlenceli bir, hatta iki akşam geçirdik. Yemekler, mezeler her şey istediğimiz gibiydi. Sahipleri oldukça misafirperver di ve güleryüzle karşıladılar bizi. Tekrar teşekkür ederiz.''

5. Zahter Meyhane

5. Zahter Meyhane

Et ağırlıklı menüsüyle doymadan kalmanın mümkün olmadığı Zahter Meyhane'de aynı zamanda alkol çeşitliliği de sizi mutlu edecek.

Adres: İskele, Atatürk Cd. No:102, 48900 Datça/Muğla

İletişim: 0546 290 56 04

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Ziyaretçi Yorumu:

''Tek kelimeyle harika bir mekan, deniz kenarı olması hizmet ve yemek lezzetleri harika.''

6. Agora Meyhanesi

6. Agora Meyhanesi

Otantik bir ortam ve deniz manzarası eşliğinde sevdiklerinizde güzel bir gece geçirebileceğiniz Agora Meyhanesi, lezzetli balığı ile tadına doyulmaz bir menü sunuyor.

Adres: İskele, Ambarcı Cd. No:11, 48900 Datça/Muğla

İletişim: -

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Ziyaretçi Yorumu:

 ''Şahane mezeler ve balıklarının yanısıra özellikle işletme sahiplerinin ve mekan müdavimlerinin inanılmaz samimi ve içten tavırları bizi ayrıca etkiledi.''

7. Zada Meyhane

7. Zada Meyhane

Bu meyhanenin menüsü yok. Burada o gün ne çıkarsa, o gün onları tadacaksınız. Taze meze ve ara sıcaklarla muhteşem bir lezzet yolculuğuna çıkacaksınız. Eski Datça'nın taze ve yöresel ürünleriyle hazırlanan bu lezzetler, damaklarınıza unutulmaz bir tat bırakacak.

Adres: Datça mah. Osman karaca sk. No:1 Eski, 48900 Datça/Muğla

İletişim: 0543 232 52 52

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Ziyaretçi Yorumu:

 ''Çok lezzetliydi. Sipariş ettiğimiz hiçbir şeyden hayal kırıklığına uğramadık, mantarları ve yeşillikleri kesinlikle çok sevdik. Ev sahibi de çok cana yakındı.''

8. Güzeliz Meyhane

8. Güzeliz Meyhane

Rahat bir atmosferde, yaya caddesine doğru uzanan masalarda güzel bir akşam yemeğine var mısınız? Güzeliz Meyhane'de cacık, atom, karides, ciğer ve paçanga böreği menüde en çok övülen lezzetlerden.

AdresDatça mah. Osman Karaçay sok. No:3Z, D:2, 48900 Datça/Muğla

İletişim: 0532 791 17 64

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Ziyaretçi Yorumu:

''Datça'nın eski bir mahallesinde bulunan çok küçük bir yer. Mezeler taze yapılmış ve lezzetliydi.''

9. Kekik Restoran

9. Kekik Restoran

Datça'nın mistik atmosferi ve eşsiz güzellikleriyle tanışmak isteyenler için Kumluk Plajı'nda bir öneri: Kekik Restaurant. Ege'nin taptaze otlarından ilham alınarak hazırlanan yemeklerle Akdeniz'in lezzetleri buluşuyor. İster yerel tatlarla tanışmak isteyin, ister dünya mutfağından seçenekler arayın, her zevke hitap eden bir menü sizleri bekliyor. 

Adres: İskele, Atatürk Cd. No:54/A, 48900 Datça/Muğla

İletişim: 0535 021 08 48

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Ziyaretçi Yorumu:

''Oturup yemek yemek için harika bir yer.''

10. Maradona Restoran

10. Maradona Restoran

Datça bölgesindeki yaklaşık 150 restoran arasında ilk 20'de olan Maradona Restoran, deniz mahsülleri, Akdeniz ve Türk mutfağıyla lezzetli bir akşam yemeği yemenizi sağlayacak.

Adres: İskele, Kumluk Yolu Caddesi No:30, 48900 Datça/Muğla

İletişim: 0533 791 41 85

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''Güzel mekan, sakin müzik, lezzetli yemekler, iyi servis. Mükemmel bir akşam''

11. Lodos Balık

11. Lodos Balık

Son olarak Datça'daki en sevilen restoranlar arasında yer alan Lodos Balık, bölgedeki en sevilen balık restoranları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bu mekana gitmek isteyenler her saat gidebilir çünkü 7 /24 hizmet veriyor.

Adres: İskele, Kumluk Yolu, 48900 Datça/Muğla

İletişim: 0531 020 32 69

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Ziyaretçi Yorumu:

''Datça'da deniz ürünleri yemeği için en iyi yer burası.''

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