Görüş Bildir
Haberler
Seyahat
Datça'da Eğlence Mekanlarını Listeledik! İşte Datça'daki En İyi Gece Kulüpleri ve Barlar

Datça'da Eğlence Mekanlarını Listeledik! İşte Datça'daki En İyi Gece Kulüpleri ve Barlar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
03.07.2024 - 21:11

Tatil, huzur, sakinlik denince ilk akla gelen rotalardan Datça, gece kulüpleri ve barlarıyla da gece hayatını sevenler için iyi bir tercih. Peki, Datça'da gezilecek yerler nereler? Datça'da akşam nerede eğlenilir? Datça'nın en iyi gece klübü ve barları hangileri?

İşte, Datça'da eğlenilecek mekanlar...

Datça'da Gece Eğlenilecek Yerler Nereler?

Datça'da Gece Eğlenilecek Yerler Nereler?

Gündüzü ayrı, gecesi ayrı güzellikte olan Datça, Muğla'ya yalnızca 2 saat uzaklıkta. Gündüz gezmek isteyenler; Knidos Antik Kenti, Eski Datça, Datça Limanı, Palamutbükü Plajı ve Kargı Koyu'nu kesinlikle görmeli. 

Unutmadan Datça’da, lezzetli Datça köftesi ve taze deniz ürünlerini tatmadan da sakın ha dönmeyin.

1. Coop Bar

1. Coop Bar

Datça'da gece hayatının merkezi haline gelen Coop Bar, tatilcilerin ve yerel halkın favori buluşma noktası olmayı sürdürüyor. Atmosferi ve sunduğu özel kokteylleriyle dikkat çeken Coop, özellikle alternatif müzik tutkunlarının ve lezzet arayanların uğrak noktası haline gelmiş durumda. 

Adres: İskele, Yat Limanı Sk. No:10, 48900 Datça/Muğla

İletişim: 0542 387 81 03

Konum için tıklayın

Ziyaretçi Yorumu:

''Çok canlı ve rahat bir bar. Harika bir ekip. Harika müzik. Bir şeyler içmek veya dans etmek için mükemmel bir mücevher'

2. Culinarium

2. Culinarium

Datça'nın lüks ve şık bir ortamında yemek deneyimi arayanlar için ideal adreslerden biri olan Culinarium, tam sosyetik müdavimlerin favori buluşma noktası diyebiliriz. Yat limanının muhteşem manzarasına sahip terasıyla dikkat çeken Culinarium, hem içki hem de yemek konusunda zengin seçenekler sunuyor. Ancak akşamları çok yoğun olduğundan rezervasyon yapmadan gitmenizi tavsiye etmeyiz.

Adres: İskele, 64. Sk. No:20, 48900 Datça/Muğla

İletişim: (0252) 712 97 70

Konum için tıklayın

Ziyaretçi Yorumu:

''Geliştirme Alanı Olan Büyüleyici Bir Yemek Deneyimi'

3. Nook Cocktail Bar (Eski Datça)

3. Nook Cocktail Bar (Eski Datça)

Datça'nın tarihi merkezi Eski Datça'nın kalbinde yer alan Nook Cocktail Bar, şehrin en güzel mekanlarından biri olarak öne çıkıyor. Eski Datça'nın büyülü atmosferini en iyi şekilde yansıtan Nook Cocktail, lezzetli bir akşam yemeği eşliğinde içkinizi yudumlayabileceğiniz keyifli bir ortam sağlıyor.

Adres: Datça, Osman Karaçay sok No:3, 48900 Datça/Muğla

İletişim: (0538) 500 50 31

Konum için tıklayın

Ziyaretçi Yorumu:

'Son derece lezzetli ve taze Kokteylleriyle favori mekanım oldu. Harika müzikleri ve keyifli atmosferiyle mükemmel bir mekan.''

4. Datça Vineyard

4. Datça Vineyard

Sessiz sakin bir akşam yemeği yemek ve lezzetli bir şarap içmek için Datça Vineyard harika bir seçenek. Bu mekan özellikle şarap tutkunları için muazzam bir seçenek olarak öne çıkıyor. Sevdiklerinizde ister açık havada ister kapalı ortamda peynir tabağı eşliğinde uzun uzun şarap keyfi yapabilirsiniz.

Adres: D400, Marmaris Datça Yolu 7.km, 48900

İletişim: 05336719968

Konum için tıklayın

Ziyaretçi Yorumu:

'Teknik olarak bölge için sezon dışı olmasına rağmen, şarap imalathanesinin şarap barı açıktı ve büyüyen üzümleri görmemize izin verildi. Tadım için dört şarap şamandırasını seçtim ve peynirli kek de güzel. Şişelenmiş şaraplarını satın alabileceğiniz bir dükkan var.''

5. Vena Local Pub

5. Vena Local Pub

Eski Datça'nın en keyifli mekanlarından olan Vena Local Pub zengin alkol menüsü ve güzel sunumlarıyla misafirlerine eğlenceli bir gece sunuyor.

Adres: Eski Datça mahallesi , Yağhane sokak no 6 zemin 2, 48900 Datça/Muğla

İletişim: 0541 372 48 12

Konum için tıklayın

Ziyaretçi Yorumu:

'Şarap seçimini beğendim. Sahibi ve garsonlar çok nazikti. Eski Datça'nın kalbinde yer alıyor. İnsan trafiğini izlemek güzel.''

6. Jale Winecellar

6. Jale Winecellar

Eski Datça'da bulunan Jale Winecellar, sunumları ve atmosferiyle misafirlerini büyülemekle kalmıyor, tatilciler için Datça'nın en özel köşelerinden biri olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda özel tarzıyla ziyaretçilerine kendilerini farklı bir dünyada hissettiriyor.

Adres: Karaköy Kairos Marina içi No:3, 48900 Datça/Muğla

İletişim: 0541 690 44 84

Konum için tıklayınız

Ziyaretçi Yorumu:

'Körmen limanına vardığınızda, duvarın arkasında böyle bir hazinenin sizi beklediğini pek tahmin edemezsiniz. Ne kadar rahat bir atmosfer, ne kadar süper hoş bir ekip.''

7. Pandora Pub

7. Pandora Pub

Dans, müzik, kokteyl her şeyin bulunduğu Pandora Pub misafirlerine unutulmaz, iz bırakan bir deneyim sunuyor.

Adres: İskele, Kumluk Yolu 38-a, 48900 Datça/Muğla

İletişim: 0530 701 97 54

Konum için tıklayınız

Ziyaretçi Yorumu:

'Harika pub!! Kokteyller mükemmel ve profesyonel. Ekip neşeli. Kesinlikle gelmelisiniz, özellikle dans gecesi.''

8. Gocadam Pub

8. Gocadam Pub

Lezzetli kokteyller, hoş bir ortam ve iyi müziğin birleştiği mekanda genellikle Rock ve metal müzik sevenlerin daha çok eğlencenin dibine vuracağını söyleyebiliriz.

Adres: İskele, Atatürk Cd. No:55/2, 48900 Datça/Muğla

İletişim: (0252) 712 44 88

Konum için Tıklayınız

Ziyaretçi Yorumu:

'Kötü başlayan Datça deneyimimizi cennete çeviren yer. Tam 'gidelim buradan' derken kulağımıza gelen müzik sesini takip ederek bu güzel bara ulaştık.''

9. Refik Datça

9. Refik Datça

Kendi özel reçeteleriyle hazırlanmış kokteyller ve özel sunumlarıyla Datça'da uğranılması gereken mekanlar arasında yer alıyor.

Adres: İskele, Yat Limanı Sk. no:4B, 48900 Datça/Muğla

İletişim: 0507 730 18 38

Konum için tıklayınız

Ziyaretçi Yorumu:

'Tatil için Datça'ya geldiğimizde denemeye karar verdik ve hayran kaldık, özellikle Refik Sarıca kokteyli. Kesinlikle tavsiye ederim. Kendine has tariflere sahip kokteyllerin denenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir daha Datça'ya gelirsem ilk uğrayacağım yer burası olacak.''

10. Roll Coffee House

10. Roll Coffee House

Roll Coffee House, manzara sevenler için özellikle seçilmesi gereken mekanlardan biri. Geniş, bol seçenekli menüsü ve harika kokteylleriyle misafirlerine eşsiz bir eğlence sunuyor.

Adres: İskele, Atatürk Cd. No:94/A, 48900 Datça/Muğla

İletişim: (0252) 712 22 66

Konum için tıklayınız

Ziyaretçi Yorumu:

'Liman tarafındaki en iyi manzaralardan birine sahip güzel bir yer. Yerel veya uluslararası mikro bira fabrikalarından geniş bir bira seçkisi var. Biraz pahalı, self-servis, rahat bir atmosfer.''

11. Dalida Datça

11. Dalida Datça

Hem leziz yemekleriyle akıllarda iz bırakan bir mekan hem de açık havada oturma imkanıyla uzun bir gece rahat ve keyifli geçirmenizi sağlayacak konforda bir eğlence yeri.

Adres: İskele, Sabiha Gökçen Cad No 8, 48900 Datça/Muğla

İletişim: (0252) 712 44 99

Konum için tıklayınız

Ziyaretçi Yorumu:

'Hizmet, yemek ve ambiyans hepsi birinci sınıf.''

İlginizi Çekebilir

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın