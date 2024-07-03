Datça'da Eğlence Mekanlarını Listeledik! İşte Datça'daki En İyi Gece Kulüpleri ve Barlar

Sessiz sakin bir akşam yemeği yemek ve lezzetli bir şarap içmek için Datça Vineyard harika bir seçenek. Bu mekan özellikle şarap tutkunları için muazzam bir seçenek olarak öne çıkıyor. Sevdiklerinizde ister açık havada ister kapalı ortamda peynir tabağı eşliğinde uzun uzun şarap keyfi yapabilirsiniz.

Adres: D400, Marmaris Datça Yolu 7.km, 48900

İletişim: 05336719968

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