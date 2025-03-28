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Akım Öncüsü Oldu ve Bir Renk ile Özdeşleşti: Kim Bu Şarkıcı?

etiket Akım Öncüsü Oldu ve Bir Renk ile Özdeşleşti: Kim Bu Şarkıcı?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
28.03.2025 - 20:46

Eğlenceli bir Onedio testi daha! Sana bir şarkıcı hakkında birkaç bilgi vereceğiz ve testimizin sonunda bu şarkıcının kim olduğunu tahmin etmeni isteyeceğiz.

Hazırsan başlayabiliriz!

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Sahne adını zamanında kullandığı MSN nickname'inden almış.

Sahne adını zamanında kullandığı MSN nickname'inden almış.

Duyuların birbirine karıştığı, yani renkleri tadabildiğimiz ve sayıları hissedebildiğimiz "sinestezi" hastalığına sahip.

Duyuların birbirine karıştığı, yani renkleri tadabildiğimiz ve sayıları hissedebildiğimiz "sinestezi" hastalığına sahip.

Henüz 14 yaşındayken anne ve babasının desteği ile bir albüm hazırladı ve adını "14" koydu ama yayımlamadı.

2014 yılında yayımladığı albümden bir şarkısını "Aynı Yıldızın Altında" filminde duyduk.

2014 yılında yayımladığı albümden bir şarkısını "Aynı Yıldızın Altında" filminde duyduk.

Tiësto, Iggy Azalea ve Icona Pop gibi isimlerle beraber çalıştı.

Tiësto, Iggy Azalea ve Icona Pop gibi isimlerle beraber çalıştı.
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67. Grammys Ödülleri'nde 3 farklı ödül birden aldı.

67. Grammys Ödülleri'nde 3 farklı ödül birden aldı.

Kendi hayranlarına "X's Angels" diye hitap ediyor.

Bu renk ile özdeşleşti ve bir akımın öncüsü oldu.

Bu renk ile özdeşleşti ve bir akımın öncüsü oldu.

Sadece bu bilgi yeterdi!

Peki kim bu şarkıcı?

Doğru bildin, bu kişi Charli xcx!

Doğru bildin, bu kişi Charli xcx!

Bilemedin, tekrar dener misin?

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Ma Belle
Ma Belle
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