Kapıda Vize ile Hangi Yunan Adaları'na Gidilir, Neresi Gezilir? İşte Yunan Adaları Tatil Rehberiniz

Kos Adası, Rodos kadar turistik olmasa da samimi bir adadır. Bisiklet Adası olarak da bilinen Kos’ta kiralık bisikletle sahil boyunca dolaşabilirsiniz. Adaya, Bodrum’dan günübirlik bile kolayca ulaşım sağlayabilirsiniz.

Gece hayatının bir hayli iddialı olduğu, antik kent, kaleler ve müzelerle kültürel ve tarihi anlamda da ziyarete değer olan Kos Adası tatili için en uygun tarihler ise Haziran sonu ve Eylül başıdır.

Kos Adası'nda Mutlaka Görmeniz Gereken Yerler:

Asklepion Antik Kenti: Antik bir sağlık merkezi olmanın yanında Hipokrat’ın ders verdiği yer olarak da bilinir.

Kos Kalesi (Neratzia): Liman girişindeki kale, St. Jean Şövalyeleri tarafından inşa edilmiştir.

Roma Agorası

Antik Odeon ise şehir merkezine son derece yakındır.

Plajları hem aile hem de genç tatilcilere hitap eden Kos Adası'nda, uygun fiyatlı ve bol porsiyonlu lezzetler damağınızda iz bırakacak.