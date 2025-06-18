Kapıda Vize ile Hangi Yunan Adaları'na Gidilir, Neresi Gezilir? İşte Yunan Adaları Tatil Rehberiniz
Yurt içi mi, yoksa yurt dışı tatili mi daha ucuz? Pek çoğumuz tatilimizi planlamadan ve rotamızı belirlemeden önce bu soruya odaklanıyoruz. Özellikle de bir yandan vize sorunlarının devam ettiği son yıllarda kapı vizesi ile Yunan Adaları'na geçiş bir hayli popüler oluyor. 2026 yılına kadar uzatılan kapı vizesi uygulaması ile Yunan Adaları tatiline çıkmadan önce bilmeniz gerekenleri ise sizin için derledik. Peki, tatilde hangi Yunan Adası'na gitmeli? En güzel Yunan Adası hangisi? Kapı vizesi ile geçilen Yunan Adaları'nda neler var?
Gelin, kapı vizesi ile geçilen 12 adanın sırrını birlikte çözelim!
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Kapıda Vize Uygulaması Ne Zamana Kadar Devam Ediyor? İşte Yunan Adası Tatil Rehberiniz:
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Kapıda Vize İle Hangi Adalara Gidilebilir? Hangi Adaya Nereden Gidilir?
Kos (İstanköy) Adası'na Nasıl Gidilir? Kos'ta Nereye Gidilir?
Rodos Adası'na Nasıl Gidilir? Rodos'ta Nereye Gidilir?
Midilli (Lesvos) Adası'na Nasıl Gidilir? Midilli'de Nereye Gidilir?
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Sakız (Chios) Adası'na Nasıl Gidilir? Sakız'da Nereye Gidilir?
Sisam (Samos) Adası'na Nasıl Gidilir? Samos'ta Nereye Gidilir?
Simi (Symi) Adası'na Nasıl Gidilir? Simi'de Nereye Gidilir?
Meis (Kastellorizo) Adası'na Nasıl Gidilir? Meis'te Nereye Gidilir?
Patmos Adası'na Nasıl Gidilir? Patmos'ta Nereye Gidilir?
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Leros Adası'na Nasıl Gidilir? Leros'ta Nereye Gidilir?
Kalimnos (Kalymnos) Adası'na Nasıl Gidilir? Kalimnos'ta Nereye Gidilir?
Yunan Adaları Kapıda Vize Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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