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Kapıda Vize ile Hangi Yunan Adaları'na Gidilir, Neresi Gezilir? İşte Yunan Adaları Tatil Rehberiniz

Kapıda Vize ile Hangi Yunan Adaları'na Gidilir, Neresi Gezilir? İşte Yunan Adaları Tatil Rehberiniz

Kapıda Vize Yunan Adaları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
18.06.2025 - 21:22

Yurt içi mi, yoksa yurt dışı tatili mi daha ucuz? Pek çoğumuz tatilimizi planlamadan ve rotamızı belirlemeden önce bu soruya odaklanıyoruz. Özellikle de bir yandan vize sorunlarının devam ettiği son yıllarda kapı vizesi ile Yunan Adaları'na geçiş bir hayli popüler oluyor. 2026 yılına kadar uzatılan kapı vizesi uygulaması ile Yunan Adaları tatiline çıkmadan önce bilmeniz gerekenleri ise sizin için derledik. Peki, tatilde hangi Yunan Adası'na gitmeli? En güzel Yunan Adası hangisi? Kapı vizesi ile geçilen Yunan Adaları'nda neler var?

Gelin, kapı vizesi ile geçilen 12 adanın sırrını birlikte çözelim!

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Kapıda Vize Uygulaması Ne Zamana Kadar Devam Ediyor? İşte Yunan Adası Tatil Rehberiniz:

Kapıda Vize Uygulaması Ne Zamana Kadar Devam Ediyor? İşte Yunan Adası Tatil Rehberiniz:

Çoğumuzun bildiği gibi Yunanistan, 2024 yılının Nisan ayından bu yana Türk vatandaşlarına belirli adalarına 7 güne kadar kapıda vize uygulaması sunuyor. Uygulamanın Nisan 2026'ya kadar uzatılması ile birlikte, pek çok kişi “Tatilde hangi Yunan Adası'na gitmeli?” sorusuna yanıt arıyor. Biz de sizin için Yunanistan'ın kapı vizesi ile geçilen adaları hakkında bilmeniz gerekenleri derledik. Peki, kapı vizesiyle hangi adalara gidilir? Kapı vizesiyle gidilen adalarda neler yapılır?

etginlik kullanıcı adlı sosyal medya hesabı da kaynak olarak kullanılmıştır.

İşte, kapı vizesi hakkında merak edilenler 👇

Kapıda Vize İle Hangi Adalara Gidilebilir? Hangi Adaya Nereden Gidilir?

Kapıda Vize İle Hangi Adalara Gidilebilir? Hangi Adaya Nereden Gidilir?

2024 yılında 10 adayla başlayan kapıda vize uygulaması 2025 yılında genişletilerek 12 adaya çıkarıldı. İşte, Bodrum'un hemen karşısındaki Patmos ve Çanakkale'nin karşısındaki Semadirek Adası’nın da eklenmesiyle kapıda vize uygulaması olan Yunan Adaları:   

  • Lesvos (Midilli)

  • Chios (Sakız)

  • Samos (Sisam)

  • Limnos (Limni)

  • Leros

  • Kalymnos

  • Kos

  • Symi (Simi)

  • Rhodes (Rodos)

  • Kastellorizo (Meis)

  • Patmos

  • Samothrace

Kapıda Vize Uygulaması Olan Yunan Adaları'na Gidiş Noktaları ve Feribot Bilgileri 

  • Kos (İstanköy) ↔ Bodrum 

  • Rodos ↔ Marmaris, Fethiye 

  • Simi Bodrum ↔ (Rodos aktarmalı)  

  • Meis (Kastellorizo) ↔ Kaş 

  • Midilli (Lesvos) ↔ Ayvalık 

  • Sakız (Chios) ↔ Çeşme 

  • Samos (Sisam) ↔ Kuşadası 

  • Leros ↔ Bodrum (Kos aktarmalı) 

  • Kalymnos Bodrum ↔ (Kos aktarmalı)

Yunan Adaları'nda Araç Kiralamak Gerekir mi? 

Her adada araç kiralamaya gerek olmasa da yüz ölçümü açısından büyük olan Midilli, Rodos, Sakız ve Samos gibi adalarda özel aracınız olması işinize yarayabilir. Adalarda araç kiralama ücretleri ise genellikle 40 ila 75 euro arasındadır. 

Yunan Adaları Feribot Ücretleri Ne Kadar? 

Arabalı feribotların gidiş-dönüş ücretleri 40 ila 50 eurodan başlıyor. Tabi arabanızla adaya gitmek isterseniz, ödeyeceğiniz ücret 100 euro'dan fazla olabilir.

Kos (İstanköy) Adası'na Nasıl Gidilir? Kos'ta Nereye Gidilir?

Kos (İstanköy) Adası'na Nasıl Gidilir? Kos'ta Nereye Gidilir?
twitter.com

Kos Adası, Rodos kadar turistik olmasa da samimi bir adadır. Bisiklet Adası olarak da bilinen Kos’ta kiralık bisikletle sahil boyunca dolaşabilirsiniz. Adaya, Bodrum’dan günübirlik bile kolayca ulaşım sağlayabilirsiniz. 

Gece hayatının bir hayli iddialı olduğu, antik kent, kaleler ve müzelerle kültürel ve tarihi anlamda da ziyarete değer olan Kos Adası tatili için en uygun tarihler ise Haziran sonu ve Eylül başıdır. 

Kos Adası'nda Mutlaka Görmeniz Gereken Yerler: 

  • Asklepion Antik Kenti: Antik bir sağlık merkezi olmanın yanında Hipokrat’ın ders verdiği yer olarak da bilinir. 

  • Kos Kalesi (Neratzia): Liman girişindeki kale, St. Jean Şövalyeleri tarafından inşa edilmiştir.  

  • Roma Agorası 

  • Antik Odeon ise şehir merkezine son derece yakındır. 

Plajları hem aile hem de genç tatilcilere hitap eden Kos Adası'nda, uygun fiyatlı ve bol porsiyonlu lezzetler damağınızda iz bırakacak.

Rodos Adası'na Nasıl Gidilir? Rodos'ta Nereye Gidilir?

Rodos Adası'na Nasıl Gidilir? Rodos'ta Nereye Gidilir?
twitter.com

Kıbrıs kadar büyük olmasa da Dodekanes Adalarının en büyüğüdür. Marmaris'ten yaklaşık 1 saatlik yolculuk ile ulaşım sağlayabileceğiniz Rodos, bir Orta Çağ kasabasıdır. UNESCO Dünya Mirası’nda yer alan ada Avrupa'nın en iyi korunmuş Orta Çağ şehirlerinden biridir. 

Taş sokakları, gotik mimarili hanları ve kuleleriyle antik bir şehir olan Rodos’a gidilecek en iyi dönem Mayıs ile Haziran ortasından Eylül ortasına kadarki süreçtir. 

Buradan seramikler, el işi takılar ve doğal sabunlar almalı; mutlaka karavides (kaya ıstakozu) ve ahtapot yemelisiniz. Ayırca Yerel şaraplar ve mastika'yı da deneyebilirsiniz. 

Rodos Adası'nda Mutlaka Görmeniz Gereken Yerler: 

  • Rodos Eski Şehir 

  • Şövalyeler Sokağı: Eski Şehir gibi burası da gotik mimarinin izlerini taşır ve 600 yıllık hanlar ile doludur. 

  • Rodos Kalesi

  • Rodos Heykeli (Colossus): Artık var olmasa da efsanesini bilin isteriz.

Midilli (Lesvos) Adası'na Nasıl Gidilir? Midilli'de Nereye Gidilir?

Midilli (Lesvos) Adası'na Nasıl Gidilir? Midilli'de Nereye Gidilir?
twitter.com

Sıra geldi uzonun ana vatanına. Dünyaca ünlü Barbayanni ve Arvanitis uzo markaları Plomari Bölgesi’ndendir. Midilli, zeytinyağı ve peynir üretimi ile Yunan Adaları arasında öne çıkar. Kuzeydeki en popüler 2 sahil kasabası yani Petra ve Molivos plajları buradadır. 

Ayvalık'tan yaklaşık olarak 1 saatlik bir yolculuk ile ulaşım sağlanan adada Skala Eressos ve Tsonia’nın kızıl kumları da görülmeye değer. Bizans ve Osmanlı tarihinin izlerini taşıyan adadaki panayır ve köy pazarlarını araştırmadan yola çıkmayın. 

Burada Midilli'ye özgü hafif tuzlu Graviera peynirini denemeyi, tatlı olarak zeytinyağlı kek olan ladopitayı yemeyi ve uygun fiyatlarıyla deniz mahsullerinin tadını çıkarmayı unutmayın. 

Midilli Adası'nda Mutlaka Görmeniz Gereken Yerler: 

  • Agiasos: Adanın geleneksel dokusuyla tanışmak için merkezden 26 km uzaklıktaki bu yeri görmelisiniz.

  • Sigri: UNESCO korumasında olan Fosil Ormanı da doğa tutkunları için görülmeye değer. 

  • Mitilene Şehri: Merkezde müzeler, Bizans kaleleri ve kiliseleri ziyaret edebilirsiniz. 

Midilli'de 3 günlük bir tatil yapacaksanız rotanızı şöyle oluşturabilirsiniz, 

  • 1. Gün: Mitilene – Plomari

  • 2. Gün: Agiasos – Petra – Molivos

  • 3. Gün: Skala Eressos veya Sigri

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Sakız (Chios) Adası'na Nasıl Gidilir? Sakız'da Nereye Gidilir?

Sakız (Chios) Adası'na Nasıl Gidilir? Sakız'da Nereye Gidilir?
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Sakız ağaçlarının sadece bu adanın güneyinde yetiştiğini biliyor musunuz? Üstelik Sakız Adası’na, Çeşme'den feribotla sadece 30 dakikada geçebilirsiniz. Günlük hızlı Sakız turları ve gastronomi odaklı rotalar ile ada yılın her mevsimi bir başka güzeldir. 

Kopanisti peyniri, mastelo peyniri ve naneli köftenin yanı sıra sakızlı dondurma ile uzo da adanın imza lezzetlerindendir. Buradan sakız reçeli almayı da unutmayın. 

Yüz ölçümü olarak küçük bir ada olsa da Pyrgi köyündeki Xysta adı verilen sıva kazı tekniği ile süslenen siyah-beyaz motifli evleri, Volkanik kökenli siyah çakıl taşları ile bezenmiş Mavra Volia plajını mutlaka görmelisiniz. 

Sakız Adası'nda Mutlaka Görmeniz Gereken Yerler: 

  • Pyrgi: Siyah-beyaz geometrik desenli cepheleriyle göz alıcı bir tarihin adresi. 

  • Mesta: Taş sokaklı labirent köy, korsanlara karşı savunma amacıyla inşa edilmiştir.

  • Anavatos: Terk edilmiş “hayalet köy” olarak bilinir, dramatik bir manzarası ve eşsiz bir tarihi dokusu vardır.

Sisam (Samos) Adası'na Nasıl Gidilir? Samos'ta Nereye Gidilir?

Sisam (Samos) Adası'na Nasıl Gidilir? Samos'ta Nereye Gidilir?
twitter.com

Sisam, ünlü filozof ve matematikçi Pisagoras'ın doğduğu yerdir. Ona adanmış bir heykel ve “Pisagor Mağarası” da bulunan adanın güneyinde “Pythagorion” adlı bir kasaba da vardır. 

Sisam Adası'nda Mutlaka Görmeniz Gereken Yerler: 

  • Pisagor Mağarası mağarası, 

  • Adanın en popüler ve kartpostal gibi plajları

  • Dağ köyleri, şelaleler ve yürüyüş yolları (örneğin Potami Şelalesi) özellikle doğaseverler için idealdir. 

Tarih, deniz ve doğanın bir arada bulunduğu bu yemyeşil adada şarap, taze ahtapot ve ballı tatlıları mutlaka deneyin. Özellikle muskat üzümlerinden yapılan tatlı Samos şarabı bir hayli meşhur. 

Kuşadası limanından Vathy limanına feribotla yaklaşık 1–1.5 saatte ulaşım sağlayabilirsiniz.

Simi (Symi) Adası'na Nasıl Gidilir? Simi'de Nereye Gidilir?

Simi (Symi) Adası'na Nasıl Gidilir? Simi'de Nereye Gidilir?
twitter.com

Yürüyerek her yeri gezebileceğiniz bu küçük adada evler, genellikle pembe, sarı, mavi ve şeftali tonlarında boyalıdır. Adada günlük geziler, tekne turları ve meşhur plajlarında deniz keyfi yapabilirsiniz. 

Symi karidesi, sadece zeytinyağında kızartılarak ve kabuğuyla birlikte çıtır çıtır bir başka lezzetlidir. Yine tüm Yunan Adaları gibi deniz mahsulleri ile ziyafet Simi’de de sizi bekliyor. 

Öte yandan neoklasik mimarisi özellikle liman çevresi Yialos’da adeta bir açık hava tablosu gibi sizi büyüleyebilir. Ancak buraya yürüyüş ayakkabısıyla gelmeyi unutmayın çünkü merdivenli ve eğimli sokaklar bir hayli fazladır. Bu arada genellikle Rodos - Simi arasında sabah akşam gerçekleştirilen günlük geziler dikkat çekmektedir.

Meis (Kastellorizo) Adası'na Nasıl Gidilir? Meis'te Nereye Gidilir?

Meis (Kastellorizo) Adası'na Nasıl Gidilir? Meis'te Nereye Gidilir?
twitter.com

Meis, Yunan Adalarının en küçük, en fotojenik ve deyim yerindeyse Türkiye’nin burnunun ucundaki adasıdır desek yeridir. Kaş'tan sadece 2 km uzaklıkta ve feribotla 20 dakika mesafededir. 

Resmi adı Kastellorizo olan ada, halk arasında Meis olarak bilinir. 

Meis Adası'nda Mutlaka Görmeniz Gereken Yerler: 

  • Adanın neredeyse tüm hayatı liman çevresinde geçer. Adada, liman boyunca yürüyerek Osmanlı ve Venedik etkisindeki mimariye de tanıklık edebilirsiniz. 

  • Mavi Mağara ise mevsimin en ünlü doğa harikasıdır. Türkiye'deki Kekova mağarasına benzeyen Mavi Mağara’da ışık etkisi daha güçlüdür. Mağarayı ziyaret etmek için en iyi saati soracak olursanız kesinlikle öğleden sonra 13.00 ila 15.00 arası demeliyiz. Zira bu saatlerde ışığın açısıyla mavi ton zirve yapar. 

  • Buraya kadar gelmişken St. George plajını da ziyaret etmeyi unutmayın. 

Şimdiden söyleyelim, sessizlik içinde ve huzurlu bir tatil arayanlar için uygun olan adada gece hayatı yok.

Patmos Adası'na Nasıl Gidilir? Patmos'ta Nereye Gidilir?

Patmos Adası'na Nasıl Gidilir? Patmos'ta Nereye Gidilir?
twitter.com

Kuşadası'ndan Sisam (Samos) aktarmalı olarak ulaşım sağlayabileceğiniz Patmos, Hristiyanlık tarihinde çok önemli bir yere sahip olan “Kıyamet”in vahyedildiği mağaraya ev sahipliği yapmaktadır. Bu yüzden doğanın yanı sıra spiritüel temalı bir ada olduğunu söylemekte fayda var. 

Patmos Adası'nda Mutlaka Görmeniz Gereken Yerler: 

  • Bu kadar bahsetmişken ilk durağımızı hemen belirleyelim, Aziz Yuhanna’nın Vahiy Mağarası. Buranın, İsa’nın havarilerinden Yuhanna’ya “Kıyamet” vizyonunun verildiği yer olduğuna inanılır. Mağarada hâlâ ibadet ve hac ziyaretleri yapılır. 

  • Aziz Yuhanna Manastırı: Adanın bir diğer simgesi olan, Orta Çağ'dan kalma bu kale-manastır kompleksi manzarası ve freskleriyle son derece etkileyici. 

  • Sessizlik, tutanlık belgenin zarif yalnızlığını arayanlar için adanın plajları ve Hora (eki şehir) sokakları da görülmeye değer.

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Leros Adası'na Nasıl Gidilir? Leros'ta Nereye Gidilir?

Leros Adası'na Nasıl Gidilir? Leros'ta Nereye Gidilir?
twitter.com

Yaz sezonu Yunan Adaları'na gitmek isteyenler için Leros da Bodrum'dan Kos aktarmasıyla ulaşım sağlanan eşsiz bir tercih olacaktır. Ayrıca adaya Atina’dan direkt uçuş ile de gelebilirsiniz. 

Leros Adası'nda Mutlaka Görmeniz Gereken Yerler: 

  • Adanın özellikle Lakki bölgesi, Mussolini döneminden kalma fütüristik İtalyan binalarla doludur. 

  • Kalabalık diyemeyeceğimiz bu ada hâlâ Ege'nin sır gibi sakladığı, salaş balık restoranları ve plajlarıyla bilinir. 

  • 1920’lerde Mussolini’nin deniz üssü olarak planladığı Lakki bölgesinin tarihi dokusunun yanı sıra Leros’ta adanın tepe noktasındaki Bizans Kalesi (Panagia Kalesi) de görülmeye değer. 

Leros’un tarih kokan sokakları, huzurlu plajları kano, kürek kiralama, dalış ve doğa yürüyüşü için ideal. Bu aşamada doğru lokasyonu belirlemek de önemli. 

  • Doğa yürüyüşü için kalenin çevresi ve Alinda–Agia Marina arası rota idealken,

  • Dalış için ise özellikle İkinci Dünya Savaşı’na dair eski batıklara yapılan dalış turları ilginç olacaktır. 

Bu arada adada yerel şarapları ve “revithokeftedes” (nohut köftesi) denemelisiniz.

Kalimnos (Kalymnos) Adası'na Nasıl Gidilir? Kalimnos'ta Nereye Gidilir?

Kalimnos (Kalymnos) Adası'na Nasıl Gidilir? Kalimnos'ta Nereye Gidilir?
twitter.com

Kalimnos da tıpkı Leros gibi Bodrum’dan Kos’a aktarma yaparak ulaşabileceğiniz bir lokasyondadır. Sünger avcılığı adası olarak bilinen Kalimnos, 19 yüzyıldan itibaren dünyaca ünlü doğal sünger ticaret merkezi olmuştur. Adada hâlâ sünger müzeleri olduğu gibi, yerel dükkanlarda hediyelik eşya olarak satın alabileceğiniz süngerler de bulunmaktadır. 

Denizin ruhu adaya benzersiz bir dinamik katmış olmakla birlikte Dünya'nın en iyi kaya tırmanış noktaları da buradadır. Eylül ve Ekim ayları arasında Kalymnos Climbing Festival’i için adayı ziyaret edebilirsiniz. 

Kalimnos Adası'nda Mutlaka Görmeniz Gereken Yerler: 

  • Dünyanın en iyi kaya tırmanış noktalarından olan: Masouri, Grande Grotta, Sikati Cave

  • Ayrıca adanın bakir plajları, tuzlu havası, dik kayaları, salaş balık sofraları ve kalpten gelen Ege hikayesi sizi de cezbedecektir. 

Burada dikkat etmeniz gereken ise Bodrum'dan Kos’a her gün feribot olsa da Kalimnos’tan her gün feribot olmayabilir. 

Buraya kadar gelmişken deniz mahsullerinin yanı sıra, Kalymnian peksimet salatası ve adanın klasik lezzeti olan Istakoz makarnası (astakomakaronada) denemeyi unutmayın.

Yunan Adaları Kapıda Vize Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Yunan Adaları Kapıda Vize Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Kapıda vize uygulamasının ardından popülerliği artan Yunan Adaları tatilinizi planlamadan önce bilmeniz gerekenler ise şu şekilde: 

Yunan Adaları'na Girişte Pasaport Şart mı? 

Yunan Adaları'na pasaportsuz, Schengen ya da kapı vizesiz girme ihtimali yoktur.  

Kapı Vizesi Nedir? 

Kapı vizesi, yabancı ülkelerin sınır kapılarında alınabilen vize türüdür. Ülkeler arasındaki anlaşmalar kapsamında, belirli güne kadar talep edilebilen turist vizesi için kapıda vizeye başvurulabilir. Kısacası, Yunanistan sınır kapısında düzenlenen kapı vizesi Schengen vizesi değildir. 2024 yılı itibarıyla sadece belirlenen adalarda geçerli olan kapı vizesi ile seyahat edecek kişiler, sadece turistik amaçla ve kısa süreli olarak adaya giriş yapabilirler. Ayrıca kapı vizesi tek girişlik hızlı çözüm alternatifidir de diyebiliriz. 

Kapı Vizesi İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

  • Pasaport (En az 6 ay geçerli) 

  • 2 adet biyometrik fotoğraf

  • Kapıda vize başvuru formu 

  • Gidiş dönüş feribot bileti

  • Otel rezervasyonu

  • Vize ücreti (Döviz olarak) 

  • Seyahat sağlık sigorta poliçesi

  • En az 3 aylık banka hesap döküm belgesi

Kapı Vizesi Almanıza Engel Olabilecek Durumlar Nelerdir? 

Schengen başvurusundan red yanıtı almak ve pasaportta KKTC giriş damgası olması kapıda vize alamamanıza neden olabilir. 

Başvuru Ne Zaman Yapılır, Ne Kadar Sürede Çıkar?

Başvurunuz ne kadar erken yaparsanız o kadar iyi olacaktır. Özellikle yaz sezonları ve bayram gibi özel günlerde başvurunuzu bir aya yakın bir süre önceden yapmayı tercih edebilirsiniz. En azından bir hafta kadar önce başvurunuzu yapmayı planlayın. Başvuru sonucu Yunan Adaları'nda sınır kapısında alınmaktadır.

Kapı Vizesi Başvuru Ücreti Ne Kadar?

Kapı vizesi başvuru ücreti 85 euro'dur. Çocuklar için ise 20 euro ödenmektedir. 

Kapı Vizesiyle Kaç Gün Kalabilirim?

Kapı vizesiyle her girişte en fazla 7 günlük (6 gece, 7 gün) seyahat planlayabilirsiniz. Bu kapsamda tekne turuna katılmak ve başka adaya geçmek genellikle mümkün değildir. 

Kapı Vizesi ile Aynı Yere Tekrar Gidilir mi?

Kapı vizesi çok girişli değildir. Ancak her seferinde yeniden başvuru yaparak daha önce ziyaret ettiğiniz adaya yeniden seyahat edebilirsiniz. 

Vizesiz Yunan Adası Var mı? 

Ülkemizden herhangi bir Yunan Adası'na vizesiz geçmek mümkün değildir. Çünkü tüm Yunan Adaları Schengen bölgesindedir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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