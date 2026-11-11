80 Yaşındaki Ajda Pekkan’dan Annelik İtirafı: Çocuk Sahibi Olmayı Neden Hiç Düşünmedi?

Özellikle 1970'lerde Kimler Geldi Kimler Geçti ve Hoşgör Sen gibi şarkılarla geniş kitlelerin gönlünde yer edinen sanatçı, 1977 tarihli Süperstar albümüyle bu lakabı adeta imzasına çevirdi. 1998'de Devlet Sanatçısı unvanını alan Pekkan, sahnedeki bu uzun soluklu yolculuğu boyunca 1973'te Coşkun Sapmaz, 1984'te de Ali Bars ile iki evlilik yaptı, ancak hiç çocuğu olmadı. Bu durum, yıllardır merak edilen 'Ajda Pekkan'ın çocuğu neden yok?' sorusunu hep sıcak tuttu ve şarkıcının etkinlikteki söyleşisi aynı soruya bir kez daha yanıt verdi.