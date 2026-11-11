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80 Yaşındaki Ajda Pekkan’dan Annelik İtirafı: Çocuk Sahibi Olmayı Neden Hiç Düşünmedi?

80 Yaşındaki Ajda Pekkan’dan Annelik İtirafı: Çocuk Sahibi Olmayı Neden Hiç Düşünmedi?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
11.11.2026 - 07:32
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Yıllardır sahnelerden inmeyen Süperstar Ajda Pekkan, geçtiğimiz gün katıldığı bir etkinlikte yaptığı söyleşide annelik konusundaki düşüncelerini anlattı. 80 yaşındaki sanatçı, yoğun iş temposunun hayatındaki yerine değinirken evlat edinme fikrine neden mesafeli durduğunu da paylaştı. Pekkan'ın bu samimi sözleri, hiç çocuğu olmayan şarkıcının çocuk sahibi olmama kararının arkasındaki endişeyi ortaya koyuyor.

Kaynak: Sabah

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Ajda Pekkan, 1963'te sinemayla başlayan kariyerini yarım asrı aşkın süredir sahnede sürdürüyor.

Ajda Pekkan, 1963'te sinemayla başlayan kariyerini yarım asrı aşkın süredir sahnede sürdürüyor.

Özellikle 1970'lerde Kimler Geldi Kimler Geçti ve Hoşgör Sen gibi şarkılarla geniş kitlelerin gönlünde yer edinen sanatçı, 1977 tarihli Süperstar albümüyle bu lakabı adeta imzasına çevirdi. 1998'de Devlet Sanatçısı unvanını alan Pekkan, sahnedeki bu uzun soluklu yolculuğu boyunca 1973'te Coşkun Sapmaz, 1984'te de Ali Bars ile iki evlilik yaptı, ancak hiç çocuğu olmadı. Bu durum, yıllardır merak edilen 'Ajda Pekkan'ın çocuğu neden yok?' sorusunu hep sıcak tuttu ve şarkıcının etkinlikteki söyleşisi aynı soruya bir kez daha yanıt verdi.

Ajda Pekkan, yoğun temposu ve yaşam tarzı yüzünden evlat edinmekten korktuğunu söyledi.

Ajda Pekkan, yoğun temposu ve yaşam tarzı yüzünden evlat edinmekten korktuğunu söyledi.

Etkinlikte annelik sorusuna yanıt veren Ajda Pekkan, evlat edinmeyi düşünmemiş olmaktan çok, bu adımı atmaya çekindiğini anlattı. 'Hayatın içinde evlat edinmekten korktum.' diyen sanatçı, yoğun yaşam temposuyla baş edemeyeceğini düşündüğünü dile getirdi. Pekkan'ı asıl endişelendiren konu ise kendi yaşantısının bir çocuğu nasıl etkileyeceğiydi; şarkıcı 'Kendi yaşantımın o çocuğu nasıl etkileyeceğinden korktum' ve 'yanlış bir şey yapmaktan çekindim' sözleriyle bu kaygısını açıkça ifade etti. Haberde annelik duygusunun Pekkan için özel bir anlam taşıdığı da vurgulanıyor.

Ajda Pekkan'ın annelik özlemi yeni değil, daha önce de içinde ukde kaldığını söylemişti.

Ajda Pekkan'ın annelik özlemi yeni değil, daha önce de içinde ukde kaldığını söylemişti.

Pekkan, Ocak 2024'te Harper's Bazaar Yılın Kadınları Ödülleri'nde 60 yıllık kariyerinde içinde kalan bir şey olup olmadığı sorulduğunda 'Anne olmak kesinlikle içimde ukde kalmış bir konu benim için.' demişti. Gençken hayatın temposu ve kariyer baskısı yüzünden bu konuyu düşünemediğini söyleyen sanatçı, 2015'te Uçankuş TV'nin Süper Cumartesi programında ise evlat edinmeyi düşündüğünü, ancak çocuğu mutlu edemem korkusuyla cesaret edemediğini anlatmıştı. Bu yönüyle etkinlikteki son sözler, şarkıcının yıllardır dile getirdiği endişenin devamı niteliğinde.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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