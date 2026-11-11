80 Yaşındaki Ajda Pekkan’dan Annelik İtirafı: Çocuk Sahibi Olmayı Neden Hiç Düşünmedi?
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Yıllardır sahnelerden inmeyen Süperstar Ajda Pekkan, geçtiğimiz gün katıldığı bir etkinlikte yaptığı söyleşide annelik konusundaki düşüncelerini anlattı. 80 yaşındaki sanatçı, yoğun iş temposunun hayatındaki yerine değinirken evlat edinme fikrine neden mesafeli durduğunu da paylaştı. Pekkan'ın bu samimi sözleri, hiç çocuğu olmayan şarkıcının çocuk sahibi olmama kararının arkasındaki endişeyi ortaya koyuyor.
Kaynak: Sabah
Ajda Pekkan, 1963'te sinemayla başlayan kariyerini yarım asrı aşkın süredir sahnede sürdürüyor.
Ajda Pekkan, yoğun temposu ve yaşam tarzı yüzünden evlat edinmekten korktuğunu söyledi.
Ajda Pekkan'ın annelik özlemi yeni değil, daha önce de içinde ukde kaldığını söylemişti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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